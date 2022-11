DFB, News und Gerüchte: Team äußerte offenbar "Unverständnis" für Flick-Wechsel gegen Japan

Die deutsche Mannschaft hat offenbar Unverständnis über die Wechsel von Bundestrainer Hansi Flick geäußert. Weitere Sponsoren des DFB beziehen zur "One Love"-Thematik Stellung. Außerdem: Philipp Lahm nimmt die deutschen Führungsspieler in die Pflicht. Alle News und Gerüchte rund um das DFB-Team findet Ihr hier.

Weitere News zum DFB von den Vortagen:

DFB, Gerücht: Mannschaft äußert Unverständnis für Flicks Wechsel

Nach der 1:2-Niederlage gegen Japan gab es nicht wenige Experten, die die Spielerwechsel von Hansi Flick während der Partie kritisierten. "Gegen Japan hat er sich vercoacht", schrieb beispielsweise Lothar Matthäus in einem Beitrag für die Bild-Zeitung.

Mit dieser Kritik ist der Rekord-Nationalspieler nicht allein. Auch die DFB-Mannschaft selbst soll nach Bild-Infos mit den Auswechslungen Flicks nicht einverstanden gewesen sein und Unverständnis geäußert haben.

Flick habe mit der Herausnahme des starken Ikay Gündogans für Leon Goretzka demnach die Harmonie innerhalb der Mannschaft zerstört. Der Torschütze zum 1:0 ging in der 67. Minute vom Platz, nur acht Minuten später kam Japan zum 1:1-Ausgleich.

Nach der Auftaktpleite steht das DFB-Team im kommenden Spiel gegen Spanien bereits mit dem Rücken zur Wand. Bei einer weiteren Niederlage droht nach 2018 das zweite Gruppen-Aus in Folge bei einer Weltmeisterschaft.

© getty

DFB, News Weitere Sponsoren reagieren auf "One-Love"-Verbot

Nachdem Rewe im Zuge der "One Love"-Thematik seine Zusammenarbeit mit dem DFB bereits beendet hat, haben nun weitere Partner der deutschen Nationalmannschaft Stellung bezogen.

Nach Sport1-Informationen hat die DFB-Führung um Präsident Bernd Neuendorf und Geschäftsführer Dr. Holger Blask nach dem Ausstieg Rewes das Gespräch mit den Sponsoren gesucht. "Die Partner hatten Gelegenheit, auch ihre Enttäuschung und Erwartungshaltung an den DFB unmittelbar zu adressieren", wird DFB-Partner Flyeralarm zitiert.

Generell würde sich die Kritik der Sponsoren jedoch mehr in Richtung der FIFA als des DFB richten. "Wir glauben, dass der Sport Menschen zusammenbringt und eine Kraft für das Gute ist. Wir wollen durch unsere Partnerschaft und unser Engagement bei FIFA-Weltmeisterschaften dazu beitragen, Optimismus und Zusammenhalt in der Gesellschaft weltweit zu fördern", reagiert Coca Cola auf das Vorgehen der FIFA. Die Zusammenarbeit mit dem DFB wolle man aber fortführen.

Volkswagen spricht ebenfalls von "vielen guten Entwicklungen" beim DFB. "Wir wollen auch zukünftig mit dem DFB gemeinsam an positiven Veränderungen im Fußball insgesamt arbeiten." Das Verhalten der FIFA sei hingegen "nicht akzeptabel. Wir bedauern die aktuelle Entwicklung sehr", lässt der Automobilhersteller verlauten.

Gündogans Top-11: "Hoffe, er killt mich nicht, weil er nicht drin ist" © getty 1/19 Ilkay Gündogan war im Phrasenmäher-Podcaster der Bild zu Gast und hat seine persönliche Top-11 an Mitspielern aufgestellt. In einem 3-5-2-System hat er sich für folgende Spieler entschieden. © getty 2/19 TOR - ROMAN WEIDENFELLER: "Mit ihm hatte ich mehr Momente und verbinde Erfolge. Auf der Linie war er brutal stark. Die Reflexe und entscheidenden Paraden, die er hatte, waren unfassbar." © getty 3/19 "Am Fuß nicht zu vergleichen mit einem Manuel Neuer oder Ederson jetzt bei uns. Das war zu der Zeit ein Stück weit ein anderer Fußball. Ich kann mich aber erinnern, dass er uns viele Spiele alleine gerettet hat." © getty 4/19 ABWEHR - MATS HUMMELS: "Er ist spielerisch top und spielt sehr gerne seine Außenrist-Pässe, wobei der eine gegen ManCity bei uns vollkommen in die Hose ging." © getty 5/19 RUBEN DIAS: "War Premier-League-Spieler des Jahres in seinem ersten Jahr hier bei uns. Mit und gegen den Ball ist er super professionell." © getty 6/19 PHILIPP LAHM: "In der kurzen Zeit, in der ich mit ihm zusammengespielt habe, war er ein unfassbarer Spieler." © getty 7/19 "Ballsicher, intelligent, konnte sich mit rechts und links in alle Richtungen aufdrehen. Es war eine große Freude, mit ihm zu spielen." © getty 8/19 SECHSER - ILKAY GÜNDOGAN: "Ich würde mich selbst gerne mitnehmen." © getty 9/19 BERNARDO SILVA: "Mit ihm spiele ich aktuell sehr gerne zusammen." © getty 10/19 "Obwohl wir jetzt beide keine klassischen Sechser sind, wären wir aber ziemlich spielstark miteinander. Er spielt das Spiel ähnlich wie ich und das würde sehr viel Spaß machen, auf der Sechs zu spielen." © getty 11/19 RECHTER FLÜGELSPIELER - MARCO REUS: "Auch wenn das nicht seine Stammposition ist." © getty 12/19 LINKER FLÜGELSPIELER - LEROY SANÉ: "Mit ihm durfte ich bei ManCity unglaublich viele Erfolge feiern. Großer Fußballer meiner Meinung nach und diese Saison richtig stark." © getty 13/19 ZEHNER - KEVIN DE BRUYNE: "Aufgrund seines Talents, Tore selbst zu schießen, aber auch vorzubereiten. Er ist der Unterschiedsspieler, den man sich in jeder Mannschaft wünscht." © getty 14/19 HÄNGENDE SPITZE - MARIO GÖTZE: "Die Dinge, die er als 18-Jähriger gemacht hat, habe ich davor noch nie bei irgendjemanden gesehen." © getty 15/19 STÜRMER - ROBERT LEWANDOWSKI: "Drei Jahre in Dortmund habe ich einen unfassbaren Fußballer erlebt. Das war die Zeit, als er von einem normalen Bundesligaspieler zu einem Weltstar gereift ist." © getty 16/19 "Wenn ich daran denke, wie er Bälle festgemacht, gegen zwei riesige Verteidiger mit der Brust angenommen, direkt weitergeleitet oder verwertet hat. Die vier Tore gegen Real Madrid waren unfassbar. Heute noch wahrscheinlich der beste Stürmer weltweit." © getty 17/19 HONORABLE MENTIONS - ANTONIO RÜDIGER: "In der Dreierkette links wäre er top, aber den habe ich jetzt vergessen. Ich hoffe, dass er mich nicht killt, weil er nicht drin ist." © getty 18/19 MAREK MINTAL: "Er ist jemand, zu dem ich heute immer noch sehr viel Kontakt habe, den ich sehr schätze, der zu meinen Nürnberger Zeiten für mich als Fußballer außergewöhnlich war." © getty 19/19 "Ein Vorbild aufgrund seines Charakters und seiner Art und Weise, wie er innerhalb und außerhalb der Mannschaft im gesamten Verein angesehen wurde. Wenn man sich ein Vorbild malen wollte, wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich nahe an ihm dran."

DFB, News: Lahm sieht Führungsspieler in der Pflicht

Philipp Lahm sieht angesichts des drohenden Ausscheidens der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar die Führungsspieler in der Pflicht. Im "Endspiel" gegen Spanien am Sonntag (20 Uhr im Liveticker) seien "die Jungs gefordert, die solche oder ähnliche Situationen in ihren Klubs schon zigfach erlebt haben", sagte Lahm dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Der Weltmeister-Kapitän von 2014 ist optimistisch. "Die Qualität, die individuelle Klasse, um auch dort zu bestehen, haben wir nach wie vor", betonte er. Die DFB-Auswahl dürfe jetzt aber "nicht den Fehler machen, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben - das wäre das Schlimmste, was passieren kann".

Auch Lahm übte Kritik an den Auswechslungen von Bundestrainer Hansi Flick beim 1:2 zum Auftakt gegen Japan: "Dadurch ging die Stabilität, die Sicherheit verloren."

Außerdem mangle es in der deutschen Defensive an der Abstimmung. Lahm: "Wir sind hier bei einer WM. Wenn ich an Jerome Boateng oder Benedikt Höwedes 2014 denke - die hatten die Gier, jeden Zweikampf zu gewinnen. Genau das habe ich in den entscheidenden Situationen vermisst."

© getty

DFB, News: Van Gaal wirft Deutschland fehlende Disziplin vor

Für Niederlande Cheftrainer Louis van Gaal hat die deutsche Niederlage gegen Japan vor allem disziplinarische Gründe. "Deutschland hat viel angegriffen in der ersten Halbzeit, aber nicht getroffen. Das hat viel mit Disziplin zu tun", sagte der Bondscoach auf einer Pressekonferenz vor dem zweiten Gruppenspiel seiner Mannschaft gegen Ecuador.

Besser als die deutsche Mannschaft mache es zum Beispiel sein Team. "Ich nehme mir heraus zu sagen: Mein Team ist 90 Minuten diszipliniert", fuhr van Gaal fort.

WM 2022: Der Spielplan der Gruppe E