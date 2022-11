WM 2022 - Katar vs. Senegal 1:3: WM-Gastgeber trotz erstem Tor schon vor dem Aus

Katar droht das historisch frühe WM-Aus. Gegen Senegal verlor der Gastgeber mit 1:3.

Katars Nationaltrainer Felix Sanchez rang sich ein Lächeln ab, die Fans verabschiedeten ihre enttäuschte Mannschaft zu guten Teilen schon nicht mehr - spätestens mit dem Schlusspfiff nach dem 1:3 (0:1) des WM-Gastgebers gegen Senegal setzte erneut der große Zuschauer-Exodus ein. Für Katars Spieler kann das Aus beim Heim-Turnier schon am Freitagabend rechnerisch besiegelt sein.

Holen die Niederlande gegen Ecuador (17.00 Uhr MEZ) mindestens ein Remis, ist Katar schon vor dem Vorrundenabschluss historisch früh gescheitert. Zuletzt war Gastgeber Frankreich bei der WM 1938 nach zwei Spielen ausgeschieden, damals aber begann das Turnier direkt mit dem Achtelfinale im K.o.-Modus.

"Es war eine bessere Partie von uns als die letzte", sagte der Spanier Sanchez und meinte über den keineswegs fulminant aufspielenden Gegner: "Sie waren die stärkere Mannschaft heute."

Boulaye Dia (41.), Famara Diedhiou (48.) und Cheikh Dieng (84.) schossen die Afrikaner zu den ersten drei Punkten im Turnier. Der Afrikameister, bei dem der verletzte Bayern-Star Sadio Mane schmerzlich fehlte, hat das Weiterkommen damit in eigener Hand. Der Anschlusstreffer durch Mohammed Muntari (78.), das erste WM-Tor Katars, war zu wenig für den Gastgeber.

Sanchez nahm vor der Partie vor 41.797 Zuschauenden im Al-Thumana-Stadion einen bemerkenswerten Wechsel in seiner Anfangsformation vor. Der gegen Ecuador (0:2) überforderte Torhüter Saad Al-Sheeb wurde durch Meshaal Barsham ersetzt. Dessen Bruder ist im WM-Gastgeberland eine Sportlegende: Mutaz Essa Barshim gewann 2021 in Tokio Olympisches Gold im Hochsprung, zudem ist er dreimaliger Weltmeister.

In der 14. Minute segelte Barsham an einer Ecke vorbei, auch in zahlreichen weiteren Situationen erwies er sich als Risikofaktor - wie überhaupt die gesamte katarische Abwehr nervös und fahrig agierte.

So lieferte Boualem Khoukhi den zwar dominanten, aber keineswegs zwingenden Senegalesen die perfekte Vorlage zur Führung. Der Verteidiger konnte eine ungefährliche Hereingabe nicht sauber klären und stoppte den Ball regelrecht für Dia, der aus zwölf Metern vollendete.

Senegal, bei dem Ismail Jakobs, im Vorjahr noch U21-Europameister mit Deutschland, in die Startformation gerückt war, hatte zuvor aber Glück gehabt, dass das Schiedsrichtergespann um Antonio Mateu Lahoz aus Spanien ein offensichtliches Foul an Katars Akram Afif im Strafraum nicht ahndete (34.).

Nach dem Seitenwechsel verschafften sich die Senegalesen dann Ruhe, nach einer Jakobs-Ecke war Diedhiou per Kopf zur Stelle. Doch plötzlich begann der WM-Gastgeber an sich zu glauben.

Katar - Senegal: Die Stimmen

Felix Sanchez (Nationaltrainer Katar): "Wir haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Wir haben gut gespielt. Natürlich ist das Ergebnis der Schlüssel, aber wir haben eine bessere Leistung gezeigt. Wir wollten weit kommen, aber wir wissen, woher wir kommen. Die Erwartung war, eine gute Performance zu liefern und eine gute WM zu organisieren."

Aliou Cisse (Nationaltrainer Senegal): "Die Jungs haben genau das umgesetzt, was ich vorgegeben habe. Wir sind als Einheit aufgetreten. Es war kein Spaziergang, beide Teams hatten das erste Spiel verloren. In der ersten Halbzeit hätten wir mehr Tore erzielen können. Nach dem 2:0 haben wir den Ball zu einfach hergegeben und leider ein Gegentor kassiert."

Katar - Senegal: Die Daten zum Spiel

Katar: Barsham - Ismail M., Khoukhi, Abdelkarim - Pedro (ab 83. M. Waad), Karim (ab 69. A. Aziz), Homam (ab 83. Tarek) - Alhaydos (ab 74. Muntari), Madibo - Almoez, Afif. - Trainer: Sanchez

Senegal: Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (ab 77. P. A. Cisse) - Gueye, N. Mendy (ab 77. P. M. Sarr) - Diatta (ab 64. P. I. Ciss), F. Diedhiou (ab 74. Dieng), Ismaila (ab 74. Loum) - B. Dia. - Trainer: Cisse

Schiedsrichter: Antonio Mateu (Spanien)

Tore: 0:1 Dia (41.), 0:2 Diedhiou (48.), 1:2 Muntari (78.), 1:3 Dieng (84.)

Zuschauer: 41.797 (in Doha)

Gelbe Karten: Mohamad, Ahmed, Madibo - Dia, Jakobs, Ciss