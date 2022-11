WM Kompakt, 24. November: Ein "Rachefeldzug" mit Sahnehäubchen

Tag eins nach Deutschlands Blamage gegen Japan. Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar beschert dem DFB-Team schon jetzt Flashbacks an das Fiasko von vor vier Jahren in Russland. Am Sonntag gegen die Rekordbrecher aus Spanien könnte schon Schluss sein. Immerhin hat ein deutscher Kicker für den Fall der Fälle schon ein neues Hobby gefunden. Und was ist eigentlich Hansi Flick? Außerdem bei WM Kompakt: Spott aus Katar, ein überraschter Kevin De Bruyne, das Ende des ersten Spieltages und CR7, der endlich wieder das macht, was er am besten kann.

© getty WM 2022: DFB-Team sprachlos in Katar Im Vorfeld des Auftaktspiels sorgten die DFB-Kicker vielleicht für die Aktion des Turniers, die "Mund-zu"-Geste flog Deutschland 90 Minuten später (sieht man mal von den horrenden Nachspielzeiten ab) um die Ohren: Sprachlos waren nämlich auch viele nach der bitteren Niederlage gegen Japan. Sollte das DFB-Team am Sonntag gegen Spanien, das Costa Rica mit 7:0 aus dem Stadion schoss, verlieren und Japan holt zuvor mindestens einen Punkt gegen Costa Rica, war es das schon mit dem Traum vom fünften Stern. Ein Aus nach zwei Spielen gab es zuletzt 1938 für Deutschland, 84 Jahre und sechs Monate (Winter-WM und so) später war, um es mit unserem neuen Video-Format zu halten, heute entsprechend "Katarfrühstück" angesagt. "Die K.o.-Runde hat für uns schon früher begonnen", sagte Thomas Müller, der wohl schon Flashbacks an Russland hatte. Für den Fall der Fälle, dass tatsächlich doch noch eine längere Winterpause als gedacht ansteht, hat sich Antonio Rüdiger immerhin schon ein neues Hobby gesucht - Galopp. Beim Stand von 1:0 in der 64. Minute lief er seinen Gegenspieler Takuma Asano mit seltsam aufreizenden Bewegungen, eben im Stile eines Galopps, und ausgestreckter Zunge ab. Nach der Aktion, die ihm teilweise als Verhöhnung ausgelegt wurde, grinste er auch noch. Am Ende lachten die extra motivierten Japaner, während der Verteidiger von Real Madrid in die Röhre schaute. Asano selbst erzielte 19 Minuten später übrigens den 2:1-Siegtreffer. Rache ist - an der Stelle ist wohl jede japanische Speise unangebracht - Blutwurst. Die zumindest fragwürdige Aktion hebt sich Rüdiger in Zukunft wohl lieber für den Besuch auf dem Reiterhof auf - oder er lässt es vielleicht ganz sein. Kommentar zum WM-Fehlstart gegen Japan: Nicht die Niederlage war überraschend

© getty WM 2022 in Katar - Ausgrabung des Tages: Takuma Asano Das Sahnehäubchen für seinen "Rachefeldzug" setzte Asano danach dann mit einem ungeplanten Internet-Hit. Nach dem Spiel wurde der Bochum-Profi - einer von acht Deutschland-Legionären im Aufgebot - nämlich nicht nur für sein Tor, sondern für ein schon im April dieses Jahres aufgenommenes Video, das nach dem Sieg viral ging, gefeiert. In dem achtsekündigen Clip wird Asano nach einem gewissen Hansi Flick gefragt, dem geneigten Fußball-Kenner auch als Bundestrainer oder Triple-Trainer bekannt. Japans neuer Held fragte hingegen mit einem breiten Grinsen: "Hansi Flick? Was ist das?" Nach der kurzen Aufklärung lachte der ehemalige Stuttgarter ähnlich unbekümmert, wie er auch Manuel Neuer bei seinem Treffer bezwang. Mit dem Sachverstand im europäischen Fußball scheinen es einige Japaner ohnehin nicht zu haben. Takehiro Tomiyasu wurde bereits vor ein paar Tagen nach seinem Lieblingsspieler von Gruppengegner Spanien gefragt. Die Antwort: Thiago, der nicht im spanischen Kader steht. Nachdem er auf seinen Fauxpas aufmerksam gemacht wurde, folgte auch hier ein sympathischer Lacher. Man kann sie nur mögen, die Japaner.

WM 2022 in Katar - Fehlende Einsicht des Tages: Spott im Netz Für die "Mund-zu"-Geste gab es - mit Blick auf den Spielverlauf freilich berechtigt - auch Häme und Spott im Netz, auch von einem katarischen Journalisten: Über das deutsche Mannschaftsfoto und ein Bild, welches das Ergebnis zeigt, schrieb er: "Das passiert, wenn du dich nicht auf Fußball konzentrierst." Das hat natürlich gerade noch gefehlt... ganz zu schweigen von der fehlenden Einsicht. Netzreaktionen zur DFB-Pleite: Deutschland hat die "BVB-Experience"

© getty WM 2022 in Katar - Zahl des Tages: 537 Mit dem siebthöchsten WM-Sieg aller Zeiten über Costa Rica sprach Spanien nicht nur eine Warnung an Deutschland für das Schicksalsspiel am Sonntag aus, sondern nahm dem DFB-Team auch noch das letzte Fünkchen Positive aus dem Japan-Spiel. Die Flick-Elf hatte in der ersten Hälfte 422 Pässe an den Mann gebracht und einen WM-Rekord aufgestellt. Diesen pulverisierte La Furia Roja mit 537 Pässen nur drei Stunden später. Weitere Fakten, die Deutschlands Hoffnungen auf einen Sieg - sorry dafür - nicht gerade anheben: Das 7:0 war der höchste Sieg von Spanien bei einer Weltmeisterschaft und die gleichzeitig höchste Niederlage für Costa Rica, der 18-jährige Gavi ist mit seinem Treffer zudem der jüngste WM-Torschütze seit Pelé 1958.

© getty WM 2022 in Katar - Überraschung des Tages: Kevin de Brunye Nach dem 1:0 über Kanada wusste Belgien selbst nicht so richtig, warum sie das Spiel gewonnen haben. Bezeichnend war, dass Kevin De Brunye anschließend "keine Ahnung" hatte, warum er zum Spieler des Spiels gewählt wurde. "Wir, mich inbegriffen, haben nicht gut gespielt", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City. Bedanken durften sich die Rote Teufel eigentlich bei Thibaut Courtois, der einen Elfmeter gegen Bayern Münchens Alphonso Davies hielt und auch sonst mehrfach glänzend parierte. WM 2022 in Katar: Die Spiele am 24. November Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 Uhr G Schweiz Kamerun Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) Liveticker 14.00 Uhr H Uruguay Südkorea Education City Stadium (Al-Rayyan) Liveticker 17.00 Uhr G Portugal Ghana Stadium 974 (Doha) Liveticker 20.00 Uhr H Brasilien Serbien Lusail Iconic Stadium (Lusail) Liveticker