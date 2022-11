England-Noten: Zwei Youngster und ein Joker glänzen

Die Vorbereitung lief nicht perfekt. Die jüngsten Ergebnisse waren nicht gut. Dennoch startete England am Montagnachmittag mit einem 6:2-Sieg gegen den Iran im Khalifa International Stadium sensationell gut ins WM-Turnier.

Jude Bellingham eröffnete den Torreigen mit einem wuchtigen Kopfball , bevor Bukayo Saka und Raheem Sterling kurz vor der Pause zum 3:0 für die Three Lions erhöhten.

© getty

GEWINNER: BUKAYO SAKA

Es ist nur gerecht, dass der Mann von Arsenal besonders gelobt wird. Immerhin handelt es sich um den jüngsten Spieler seit Franz Beckenbauer, der bei seinem WM-Debüt zwei Tore erzielt hat.

Southgate verdient auf jeden Fall ein Lob dafür, dass er auf Saka gesetzt hat. Saka war derjenige, der liefern musste - und genau das hat er getan. Auf sensationelle Weise.

Sein erstes Tor war ein fulminanter Volleyschuss, sein zweites ein sauberer Abschluss nach einem herrlichen Spielzug. Trotz seiner ordentlichen Ausbeute an Toren und Vorlagen in dieser Saison hatte man im Emirates das Gefühl, dass Saka noch nicht richtig in Fahrt gekommen war. Er hat sich einen perfekten Zeitpunkt dafür ausgesucht!