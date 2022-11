WM 2022: Irre Qualität! Diese Top-Elf fehlt Frankreich in Katar

Titelverteidiger Frankreich verfügt über ein derart riesiges Aufgebot an Stars, dass aus den Spielern, die entweder verletzt fehlen oder gar nicht erst berücksichtigt wurden, mindestens eine weitere Weltklasse-Mannschaft zusammengestellt werden könnte. SPOX hat eine Top-Elf aus den fehlenden Franzosen erstellt - fit hätte die wahrscheinlich gute Karten auf den Titel.

Besonders die Verletztenliste der Franzosen ist hochkarätig - und selbst das ist noch untertrieben. Am Samstag ereilte die Équipe Tricolore die nächste Hiobsbotschaft, als sich Karim Benzema verletzte. Umso überraschender war es, dass sich Trainer Didier Deschamps gegen eine Nachnominierung entschied.

Maignan muss sich also noch bis zur EM 2024 gedulden, bis er bei einem großen Turnier für Frankreich zwischen den Pfosten stehen darf. Dann aber eventuell als Nummer eins, Lloris ist immerhin schon 35 Jahre alt.

Der vielseitige Verteidiger wechselte im Sommer für zwölf Millionen Euro von RB Leipzig zu Paris Saint-Germain. Bei PSG spielt er eine feste Rolle in der Abwehr, sowohl innen als auch auf der rechten Seite. Die Leistungsdichte ist allerdings brutal hoch in Frankreichs Verteidigung, weshalb Deschamps gezwungen war, Abstriche zu machen.

Immerhin befindet sich Fofana bereits auf dem Weg der Besserung, die WM kam allerdings noch zu früh. Und so muss er sich mit einem Platz in dieser Top-Elf abfinden.

Der nächste ungeplante Ausfall! Der Innenverteidiger des FC Chelsea fehlt mit einer schweren Knieverletzung. Im Sommer war er für unglaubliche 80,4 Millionen Euro von Leicester City nach London gewechselt, ehe die Hinrunde für ihn bei einem harmlosen Zweikampf Anfang Oktober in der Champions League gelaufen war.

Die mit Abstand größte Überraschung in der Verteidigung, womöglich auch auf den ganzen Kader bezogen. Für den Stamm-Linksverteidiger von Real Madrid war kein Platz im Team von Deschamps - obwohl er topfit ist.

Der nächste Schock für Frankreich! Auch Pogba wird das Turnier verpassen. Der Weltmeister von 2018 zog sich im Sommer eine Knieverletzung zu, laboriert nun an einer Oberschenkelverletzung.

In der Zentrale müssen es nach den Ausfällen von Pogba und Kanté nun Mattéo Guendouzi (Olympique Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin) und Eduardo Camavinga sowie Aurélien Tchouaméni von Real Madrid richten.

Das hat zum einen mit der großen Konkurrenz in Frankreichs Offensive zu tun und zum anderen mit der desaströsen Hinrunde der Werkself - auch wenn Diaby mit acht Treffern und vier Assists in 22 Pflichtspielen noch zu den besten gehörte.

Tempo, Technik und Torgefahr - der Flügelflitzer von Bayer Leverkusen bringt eigentlich all das mit, was sich jede Top-Mannschaft wünscht. Im finalen Kader war dennoch kein Platz.

Nkunku nahm es Camavinga übrigens nicht krumm, der in den Kommentaren unter einem Video üblen Beleidigungen ausgesetzt war. Dieser sei "zu Unrecht zur Zielscheibe gemacht worden", schrieb der RB-Star bei Twitter: "Die Weltmeisterschaft sollte ein Moment der Gemeinsamkeit sein, nicht der Spaltung."

Bitterer geht es nicht! Im letzten Training vor dem Abflug nach Katar verletzte sich der Torjäger von RB Leipzig nach einem Zweikampf mit Camavinga am linken Knie. Wenig später verkündete Frankreich sein WM-Aus.

© getty

NABIL FEKIR

Der 29-Jährige befindet sich in einem Formtief. Für Betis Sevilla kam er auch aufgrund von kleineren Verletzungen nur in elf Pflichtspielen zum Einsatz. In diesen gelangen drei Treffer und zwei Assists.

Auf der Zehn und den Flügeln hat Frankreich derzeit bessere Alternativen. Da wären unter anderem Ousmane Dembélé vom FC Barcelona, Kingsley Coman vom FC Bayern und Jordan Veretout von Olympique Marseille.