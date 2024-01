"Das war ganz lustig": Toni Kroos von Real Madrid scherzt über Pfiffe in Saudi-Arabien

"Ich kann aus tiefstem Herzen sagen, dass es mich nicht gestört oder meine Spielweise beeinflusst hat. Im Gegenteil: Das war ganz lustig", erzählte er in seinem Podcast "Einfach mal Luppen", den er mit seinem Bruder Felix betreibt. "Das war etwas Neues, auch spannend. Da konnte man sich mal in den einen oder anderen, der das öfter in Auswärtsstadien erlebt, hineinversetzen. Das war eine neue Erfahrung, ich hatte das bis dahin noch nicht. Aber ich möchte sie nicht missen."

Kroos wurde sowohl beim Halbfinale gegen Atlético Madrid (5:3 n.V.), als auch beim siegreichen Finale gegen den FC Barcelona (4:1) vehement ausgepfiffen. Grund dafür dürften Aussagen von ihm aus dem vergangenen Sommer sein, als er sich kritisch über Transfers namhafter Spieler in die Saudi Pro League geäußert und einen solchen Schritt für sich persönlich ausgeschlossen hatte. Speziell den Wechsel des jungen Spielmachers Gabri Veiga (21) von Celta Vigo zu Al-Ahli kritisierte Kroos und beschrieb diesen als "peinlich".