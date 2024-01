Pep Guardiola schnappt FC Bayern München offenbar Supertalent weg

Englands Meister Manchester City gewinnt angeblich das Rennen um die Dienste des jungen US-Kickers Cavan Sullivan von Philadelphia Union. Laut tz-Informationen hat unter anderem auch der FC Bayern das Nachsehen.

Neben City und den Bayern sollen sich auch Real Madrid und PSG um die Dienste Sullivans bemüht haben. Allerdings hat dessen Berateragentur Wasserman laut tz bereits die Mitbewerber davon in Kenntnis gesetzt, das Sullivan zu Manchester City wechseln wird.

Der Transfer kann allerdings erst komplett vollzogen werden, wenn der Teenager 16 Jahre alt ist. Die City Football Group, die mehrere Klubs rund um den Globus besitzt, wird Sullivan daher zunächst in Belgien bei Lommel SK parken.

Sullivan hat wegen seiner Mutter auch deutsche Wurzeln und stammt aus einer Fußballerfamilie. Seine Mutter war Spielführerin ihrer Universitätsmannschaft, während sein Vater in der A-League auflief. Cavans älterer Bruder Quinn ist U20-Nationalspieler der USA und spielt ebenfalls für Philadelphia Union.

ManCity hat nach dem dramatischen 3:2-Sieg bei Newcastle United am Wochenende eine wohlverdiente Winterpause. Diese endet am 26. Januar, wenn die Elf von Pep Guardiola in der vierten Runde des FA Cups auf Tottenham Hotspur trifft.