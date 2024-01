Biathlon verlegt, Vertreter von Real Madrid - Scholz-Sorgen vor Pfiffen? Alles zur Gedenkfeier für Franz Beckenbauer beim FC Bayern München

Der Bundeskanzler kommt, der Präsident sowieso - und auch Boris Becker hat sich angekündigt. Am Freitag nehmen zahlreiche Weggefährten, prominente Gäste und Fans in München Abschied von Franz Beckenbauer. Die Gedenkfeier in der Allianz Arena soll ein letztes emotionales Hurra auf den "unvergesslichen" Kaiser werden.

Der FC Bayern, so heißt es auf der Vereins-Website, will einen "besonderen, emotionalen Rahmen" schaffen, um Beckenbauer im eigenen Stadion zu verabschieden. Schließlich, das betonte auch der langjährige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in den vergangenen Tagen zuhauf, würde es die Allianz Arena ohne die Klub-Ikone gar nicht geben. Über eine Umbenennung wird längst diskutiert.

Am 7. Januar war Beckenbauer im Alter von 78 Jahren gestorben, am vergangenen Freitag wurde er auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst im engsten Familienkreis beigesetzt. Der Trauerfeier in München-Fröttmaning könnten nun bis zu 75.000 Menschen beiwohnen, seit dem vergangenen Freitag sind Einlasskarten kostenlos für jeden Fan zu haben.

Der FC Bayern kündigte einen "Festakt" an, "mit Reden von Weggefährten und Würdenträgern sowie musikalischen Beiträgen im Kreise der Bayern-Familie und allen, die Beckenbauer über die Jahrzehnte bewegt hat: als Spieler, Trainer, Präsident und einzigartige Persönlichkeit."