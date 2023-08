Ousmane Dembélé vor PSG-Wechsel: Barcelona könnte den schlechtesten Neuzugang der Klubgeschichte loswerden

Das Potenzial Ousmane Dembélés ist unbestritten, aber seine Einstellung stimmt nicht. Das beweist er auch mit seiner Entscheidung, zu PSG zu gehen. Am Mittwoch bestätigte Barca-Trainer Xavi Hernández den bevorstehenden Wechsel.

Barça-Coach Xavi weiß das auch und soll Dembélé aufgefordert haben, "an Neymar zu denken", der 2017 ebenfalls das Camp Nou in Richtung Parc des Princes verließ und dort die hohen Erwartungen nicht erfüllte.

Am Montagmorgen schrieben sowohl die Mundo Deportivo als auch Sport , dass sich der FC Barcelona und Paris Saint-Germain im "Krieg" um Ousmane Dembélé befänden. Ein wenig seltsam mutet das schon an, da der Franzose kein Spieler ist, um den es sich zu kämpfen lohnt - zumindest nicht aus Sicht der Blaugrana.

"Es ist ein chaotisches Leben", sagte der Koch Michael Naya Le Parisien . "Ich habe dort keinen Alkohol gesehen, aber er hält sich überhaupt nicht an die Schlafenszeiten. Ihm fehlt es an Struktur." Dembélés ungesunder Lebensstil wurde im Laufe der Jahre immer wieder als einer der Hauptfaktoren für die vielen Muskelverletzungen angeführt, die er sich während seiner Zeit bei Barça zuzog.

Zu diesem Zeitpunkt war allen im Klub bereits klar, dass Dembélé fürchterlich undiszipliniert ist. Er kam immer wieder zu spät zu Teamsitzungen - angeblich, weil er bis in die frühen Morgenstunden Video-Spiele an der Konsole zockte. Seine Ernährungsgewohnheiten sollen außerdem für einen Profisportler bedenklich gewesen sein. Nach Informationen von SPOX und GOAL stapelten sich zahllose Fast-Food-Packungen vor seinem Haus, während ein Fischgericht, das der nur für ihn engagierte Koch zubereitet hatte, weggeworfen worden war.

Schon bevor Dembele für die Sockelablöse von 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona wechselte, gab es Zweifel an seiner Einstellung. Dem Franzosen wurde nach dem Abschied vom BVB vorgeworfen, die Wohnung, die er in Dortmund von Jürgen Klopp gemietet hatte, zugemüllt und zerstört verlassen zu haben.

Bei der WM 2022 war er bei Frankreich Stammspieler und brachte mit seinem überragenden Tempo viele Gegenspieler in Schwierigkeiten - doch wie so häufig bei Dembélé fehlte die Effektivität, damit Tore und Vorlagen aus seinen Aktionen entstehen.

"Jetzt weiß ich, dass es wichtig ist, auf und auch neben dem Platz hart zu arbeiten", sagte er Sport und Mundo Deportivo . "Die Verletzungen sind passiert, weil ich mit 20 nicht so hart gearbeitet habe wie heute. Es ist klar, dass man weniger Spaß am Fußball hat, wenn man nicht hart arbeitet. Denn man wird nicht viel spielen und sich verletzen. Jetzt bin ich auf jeden Fall stärker."

© getty

Ousmane Dembélé: "Er verdient eine Sonderbehandlung"

Der Dembélé-Deal war ein Desaster für Barcelona. Präsident Bartomeu hat während seiner Amtszeit eine Reihe von schrecklichen Transfers getätigt, darunter die von Philippe Coutinho und Antoine Griezmann, aber kein anderer war über einen solch langen Zeitraum für den Klub derart teuer und für die Fans derart frustrierend.

Und das, obwohl Barça alles dafür getan hat, damit es funktioniert. Bartomeus Nachfolger Joan Laporta verteidigte Dembélé wiederholt in der Öffentlichkeit und betonte, dass "er eine Sonderbehandlung verdient, weil man sich um solche genialen Spieler wie ihn kümmern muss".

Aber Dembélé hat immer wieder bewiesen, dass er nicht einmal in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern. Er hat Barça nicht annähernd das mit Leistungen zurückbezahlt, was der Klub an Zeit, Geld und Mühe für ihn investiert hat. Es ist also überhaupt nicht überraschend, dass die Katalanen versuchen, die böse Fehleinschätzung von vor sechs Jahren wiedergutzumachen, indem sie probieren, mithilfe von Dembélé jetzt doch noch an Mbappé zu kommen -nämlich in Form eines Tauschs.

Das Problem für Barça ist, dass dieser Versuch nun nach hinten losgegangen ist. Der Klub wird wohl bald ohne Mbappé und Dembélé dastehen, was Fragen über die Aktionen des Vereins auf dem Transfermarkt aufwirft - und über die Fußball-Intelligenz derjenigen, die die Entscheidungen bei den Katalanen treffen.