"Vernünftiger Abschied": Lionel Messi soll nochmal in Barcelona auflaufen

Inter Miamis Mitbesitzer Jorge Mas hat angekündigt, dass sein neuer Superstar Lionel Messi ein Abschiedsspiel beim FC Barcelona bekommen wird. Ein Transfer des Argentiniers nach Katalonien zu seinem langjährigen Klub war vor wenigen Wochen gescheitert. Mas aber ist sicher, dass Messi die Gelegenheit bekommt, sich in einem besonderen Rahmen von den Barca-Fans zu verabschieden.

Im Podcast Offside with Taylor Twellman erklärte Mas: "Ich weiß nicht, ob es ein Freundschaftsspiel oder eine Art Abschiedsspiel wird. Barcelona trägt ja zum Beispiel jeden Sommer diese Trofeu Joan Gamper aus. Aber es wird auf jeden Fall etwas geben. Hoffentlich, wenn das neue Camp Nou fertig ist."

Aktuell wird das Stadion des spanischen Meisters renoviert, und der Klub trägt seine Heimspiele der kommenden Saison daher im Estadi Lluis Companys aus.

Messi verbrachte den Großteil seiner Laufbahn beim FC Barcelona und feierte dort große Erfolge, ehe er 2021 ablösefrei zu PSG wechselte. In diesem Sommer bemühten sich auch die Blaugrana um eine Rückkehr des 36 Jahre alten Weltmeisters, dieser entschied sich aber für einen Transfer zu Inter Miami. Dort legte er mit drei Toren in den ersten beiden Einsätzen einen Traumstart hin.

Messi steht in Miami bis Ende 2025 unter Vertrag. Inter-Boss Mas betonte, dass Gerüchte um eine Leihe nach Barcelona in der Zukunft nicht zutreffend sind. "Er wird nicht dorthin ausgeliehen, das wird nicht passieren. Aber er verdient dort einen vernünftigen Abschied, und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit er den bekommt."