FC Barcelona zeigt bei potenziellem Verkauf von Ousmane Dembélé wohl Interesse an João Félix

Der FC Barcelona hat offenbar João Félix in das Visier genommen. Mit einem möglichen Verkauf von Ousmane Dembélé soll der Portugiese laut der spanischen Sport ein Thema bei den Katalanen sein.

Flügelspieler Dembélé ist sich angeblich bereits mit Paris Saint-Germain einig, laut Fabrizio Romano ist die Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro allerdings verstrichen und die Pariser müssten nun 100 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Den Franzosen von der Gehaltsliste zu bekommen und die Einnahmen einer hohen Ablösesumme würde den Katalanen dem Bericht nach wieder finanziellen Spielraum ermöglichen.

João Félix ist demnach auf dem Zettel des FC Barcelona, der Angreifer selbst schwärmte zuletzt vom La-Liga-Meister und träumte von einem Wechsel ins Camp Nou. Konkret wünscht sich Barça wohl eine Leihe mit Kaufoption, Atletico Madrid würde den Portugiesen jedoch wohl gerne in diesem Sommer verkaufen.

Der 23-Jährige hat ein schwieriges Jahr in Madrid und beim FC Chelsea hinter sich, in 40 Spielen kam Félix nur auf neun Tore und drei Vorlagen. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2027.