Victor Osimhens Zoff mit Napoli: Das TikTok-Video ist der Höhepunkt eines turbulenten Sommers

Für Victor Osimhen war es ein turbulenter Sommer, der am Dienstagabend seinen vorläufigen Höhepunkt fand: Seit Monaten steht der beste Stürmer der Serie A 2022/23 wegen Wechselgerüchten, einem schwachen Saisonstart, seinem Streit mit Trainer Rudi Garcia und einem TikTok-Video permanent in den Schlagzeilen.

© getty

Victor Osimhen: Zwischen Saudi-Arabien und vermeintlicher Vertragsverlängerung

Aber gehen wir erst einmal noch ein paar Schritte zurück - denn die Scheinwerfer waren schon lange vor dem aktuellen Streit mit Napoli auf Osimhen gerichtet: Denn der Nigerianer dachte nach dem Gewinn des Scudetto darüber nach, den Verein zu verlassen.

Erst klopfte Paris Saint-Germain an, dann Saudi-Arabien. Al-Hilal war bereit, ihm für einen Transfer in die Saudi Pro League ein horrendes Gehalt zu zahlen. Doch Neapels Boss Aurelio De Laurentiis erklärte, dass er seinen Angreifer nicht für unter 150 Millionen Euro abgeben werde. Und auch Osimhen lehnte die Offerten schließlich ab und blieb im Schatten des Vesuvs.

Das war letztlich auch ein wichtiges Zeichen für den neuen Trainer Rudi Garcia. Eingangs sah sogar alles danach aus, als würde Osimhen seinen Vertrag bei Neapel über 2025 hinaus verlängern. Wochenlang wurde gefeilscht, doch zu einer Unterschrift kam es nie.

Und so wird der Ex-Wolfsburger am Ende der Saison in die letzten zwölf Monate seines Vertrags gehen, was seinen Marktwert empfindlich treffen dürfte.