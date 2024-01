Zwei Coaches aus der Bundesliga dabei! Das sind für uns Europas beste Trainer der Hinrunde

© getty

14. Imanol Alguacil (Real Sociedad)

Alguacil führte Real Sociedad in der vergangenen Saison auf den vierten Platz in LaLiga, was dem Verein zum ersten Mal seit zehn Jahren die Teilnahme an der Champions League einbrachte. Und die Basken schafften es in der Königsklasse vor Inter Mailand auf Platz eins ihrer Gruppe.

Real Sociedad hat die beste Defensivleistung in Europas prestigeträchtigstem Wettbewerb gezeigt, was ein Beweis dafür ist, wie gut Alguacil die Gruppe organisiert hat. Im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain will man nun mit einer weiteren Überraschung aufwarten.

Für Real Sociedad ist es schwierig, die Champions League und die Liga unter einen Hut zu bringen. Aber Alguacil wird dafür sorgen, dass seine Spieler bis zum bitteren Ende kämpfen und dabei die bestmögliche Balance zwischen Angriff und Verteidigung finden.