Kanes Erbe und Citys Überraschungsmann vorne dabei! Die 15 besten Premier-League-Einkäufe aus dem Sommer 2023 im Ranking

Joao Pedro (Brighton) - 35 Millionen Euro

Nachdem sich Brighton in der vergangenen Saison zum ersten Mal für die Europa League qualifiziert hatte, brauchte man in diesem Sommer Verstärkung. Joao Pedro war einer von acht Neuzugängen, wobei der Brasilianer bisher den größten Einfluss hatte.

Pedro hat in der Europa League für Furore gesorgt und in allen Gruppenspielen bis auf eines ein Tor erzielt, darunter den entscheidenden Treffer gegen Marseille am sechsten Spieltag, der die Seagulls ins Achtelfinale brachte. In der Premier League hat er noch nicht so sehr beeindruckt, aber wenn er gebraucht wurde, hat er seinen Beitrag geleistet und im November einen entscheidenden Doppelpack gegen Nottingham Forest erzielt.