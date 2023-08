Declan Rice weg, 150 Mio. Einnahmen - aber kein einziger Neuzugang: Hintergünde zu West Hams kurioser Transferperiode

West Ham United ist der einzige Premier-League-Klub, der noch keinen Spieler verpflichtet hat. Trotz Abstiegskampf im Vorjahr, trotz des Abgangs von Declan Rice und 150 Millionen Euro Transfereinnahmen. Was ist da los?

Ein Vorbild beim Stil- und Kaderumbruch: Steidtens Ex-Klub Bayer Leverkusen. Die Werkself spielt auch mit viel Ballbesitz einen schnellen und technisch anspruchsvollen Überfall-Fußball, ist gleichzeitig aber in der Lage, gegen Topklubs tief zu agieren und zu kontern. Mit Hilfe von Steidten sollte auch bei West Ham eine ähnliche Entwicklung genommen werden. Doch Moyes präferiert weiterhin Premier-League-erfahrenen Spielern, die physisch stark sind und in den Kampf- und Konterfußball passen, der einst zum Erfolg führte.

Viele der gescheiterten Transfers sollten eine Umstellung von David Moyes' bevorzugtem Konter-Fußball hin zu einer Ballbesitz-lastigen Spielweise ermöglichen. Denn immer mehr Teams - bezeichnend etwa Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale 2022 - agierten gegen die Hammers defensiv und schlugen sie mit ihren eigenen Mitteln. Mit der neuen Ausrichtung gewann West Ham zwar die Conference League. Doch in der Liga ging es nach zwei starken Saisons wieder dahin, wo West Ham vor Moyes stand: in den Abstiegskampf.

Sechs Neuzugänge: West Ham plant Transfer-Offensive

Geld ist durch die hohen Einnahmen eigentlich verfügbar, doch das kann auch zum Problem werden. Bei Borussia Dortmund verlangten abgebende Klubs nach dem 105 Millionen Euro schweren Transfer von Jude Bellingham beispielsweise plötzlich extrem hohe Summen - der VfL Wolfsburg kassierte für Felix Nmecha 30 Millionen Euro.

Bei West Ham kollidiert dieser Umstand mit Problematiken aufgrund des Financial Fairplay der UEFA. Die Hammers hatten zuletzt in der Saison 2017/18 eine positive Transferbilanz vorzuweisen, in den vergangenen vier Jahren erzielten sie ein Transferminus von über 300 Millionen Euro. Teile dieses Verlusts müssen nun wieder ausgeglichen werden. Die FIFA hat West Ham auf die Beobachtungsliste in Sachen FFP-Verstöße gesetzt.

Mittlerweile soll der Ernst der Lage im Osten von London angekommen sein: David Moyes und Tim Steidten scheinen nun beide daran zu arbeiten, Übereinkünfte bei Spielern zu finden. Medienberichten zufolge planen die Verantwortlichen noch sechs Neuzugänge in den übrigen drei Wochen des Sommertransferfensters. Dabei soll eine Mischung aus beiden Transfer-Philosophien zum Ziel führen.