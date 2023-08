81 Millionen Euro! Manchester City will offenbar Lucas Paqueta

Manchester City hat angeblich ein Angebot für Lucas Paqueta von West Ham United abgegeben. Laut GloboEsporte bietet der Triple-Sieger 81 Millionen Euro für den Brasilianer. Dem Bericht zufolge sind die Hammers allerdings nicht bereit, den Mittelfeldspieler für diesen Betrag abzugeben.

Paqueta wechselte erst im vergangenen Sommer für einen Basisbetrag von 42 Millionen Euro von Olympique Lyon zum Verein aus dem Osten Londons. Unter Trainer David Moyes spielte er eine ordentliche Saison und half dabei mit, in der Europa Conference League den Titel zu holen.

Da West Ham aber bereits Declan Rice für 115 Millionen Euro an Arsenal verkauft hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass der Verein einen weiteren Mann aus der Zentrale gehen lässt, auch wenn City viel Geld für den Brasilianer bietet.

Dem Bericht zufolge wollte Manchesters Trainer Pep Guardiola bereits vor einem Jahr Paqueta haben, um sich auf einen möglichen Abgang von Bernardo Silva vorzubereiten. Der Portugiese blieb dem Coach jedoch erhalten, sodass es mit dem Transfer 2022 nichts wurde. Nun haben die Citizens allerdings ihren Kapitän Ilkay Gündogan ablösefrei an den FC Barcelona verloren, sodass im Mittelfeld - auch aufgrund des weiteren Abgangs von Riyad Mahrez nach Saudi-Arabien - aufgerüstet werden soll.

City eröffnet die neue Saison in der Premier League am Freitag in Burnley. West Ham muss einen Tag später in Bournemouth ran.