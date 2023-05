BVB, News und Gerüchte: Jude Bellingham und Real Madrid ein "perfect match"

Eine englische Stürmer-Legende würde Jude Bellingham gern bei Real Madrid sehen. Die U23 von Dortmund verstärkt sich, am Signal Iduna Park wird fleißig geschraubt. Außerdem drohen der Borussia zum Saisonfinale gleich mehrere Ausfälle. Aktuelle News und Gerüchte zum BVB.

Owen weiter: "Das Mittelfeld bei Real befindet sich im Umbruch, Kroos und Modric werden nicht mehr allzu lange dort spielen. Jude Bellingham würde sehr gut dorthin passen. Es wäre ein perfect match!" Da könnten seiner Meinung nach auch die großen Klubs in der Premier League nicht mithalten.

Bellingham und die Königlichen: Das passt, wenn es nach Englands Stürmer-Idol Michael Owen geht. "Dortmund hat es in den vergangenen Jahren geschafft, junge Spieler zu verpflichten und sie weiterzuentwickeln. Jude Bellingham ist natürlich ein beeindruckender Spieler und es soll nicht respektlos gegenüber Dortmund klingen, aber wenn Real Madrid anfragt, ist das etwas Besonderes", sagte der 43-Jährige gegenüber DAZN .

"Im Norden und im Süden haben wir das im vergangenen Jahr bereits gemacht", bestätigte Stadionchef Christian Hockenjos. Im Spätsommer soll dann die Osttribüne an der Reihe sein.

© getty

BVB, News: Brighton-Trainer bestätigt Interesse an Mo Dahoud

Der Abschied von Mo Dahoud beim BVB steht bereits fest. Es gab bereits konkrete Gerüchte um einen Wechsel in die Premier League, jetzt hat Trainer Roberto de Zerbi von Brighton & Hove Albion das Interesse seines Klubs bestätigt.

"Wird er kommen? Ja, wir haben keine Geheimnisse - ich mag Dahoud und würde gerne mit ihm arbeiten", sagte das Trainer-Talent auf einer Pressekonferenz. Brighton ist aktuell Sechster in der Premier League und könnte es in die Europa League schaffen. Dahoud soll bereits erste Medizinchecks in London absolviert haben.