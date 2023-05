Haaland, Jesus und ein Ex-BVB-Star: Die besten Neuzugänge der Saison in der Premier League

SPOX und GOAL bewerten die besten Neuzugänge der Premier-League-Saison, unter Berücksichtigung von Leistung, Erwartungen und der gezahlten Ablösesumme.

Die Vereine aus der Premier League haben in den beiden Transferfenstern der Saison 2022/23 insgesamt unglaubliche 3,2 Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben - Rekord! Und die meisten der teuersten Neuzugänge (abgesehen von denen Chelseas) haben sofort großen Einfluss auf ihre jeweilige Mannschaft genommen. Manchester Citys kluge Transfers haben den Skyblues beim Gewinn der Meisterschaft geholfen. Aber auch das zweitplatzierte Arsenal machte eine gute Figur auf dem Transfermarkt. Brighton, Fulham, Nottingham und Bournemouth glänzten ebenfalls mit cleveren Neuverpflichtungen - und erreichten nicht zuletzt wegen der neuen Stars ihre Saisonziele. SPOX und GOAL haben die besten Neuzugänge der Premier League in dieser Saison gelistet - und dabei vor allem auf Leistung, Erwartungshaltung und Ablöse geschaut.

© getty 21. Neto (Bournemouth, ablösefrei) Bournemouth ging ein gewisses Risiko ein, als man einen Torhüter holte, der die meiste Zeit seiner Karriere als Ersatztorhüter verbracht hatte. Doch der weitgereiste Brasilianer, der ablösefrei vom FC Barcelona kam, hat bei den Cherries seine Leidenschaft für den Fußball wieder neu entfacht und maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mannschaft die Abstiegszone hinter sich lassen konnte. Neto begann die Saison auf einer für ihn vertrauten Position - auf der Ersatzbank. Doch als Gary O'Neil Scott Parker als Trainer ablöste, wurde er zum Stammtorhüter, nachdem die Mannschaft zuvor in drei Spielen 16 Gegentore kassiert hatte, darunter das 0:9 gegen Liverpool. Er stoppte den Abwärtstrend schnell, bevor ihn eine Muskelverletzung von Oktober bis Januar außer Gefecht setzte - aber als er wieder fit war, wurde er direkt wieder in die Mannschaft vor Mark Travers berufen. Zu den Höhepunkten zählen ein Zu-Null-Spiel gegen Liverpool, ein wichtiger Sieg gegen die Wolves und eine Doppel-Parade im Spiel gegen Leeds, als man den Klassenerhalt sicherte.

© getty 20. Ben Mee (Brentford, ablösefrei) Mee war einer der besten Spieler in Burnleys Jahren in der Premier League. Brentford hat mit ihm nun seine Aufstiegssaison in der Beletage gut überstanden. Die Erfahrung des 33-Jährigen hat dazu beigetragen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat und zum ersten Mal in den Top zehn landete. Dank seiner Zweikampfstärke und Konzentration hat Mee geholfen, dass Brentford zehnmal ohne Gegentreffer blieb, während er in der Offensive mit drei Toren und zwei Assists ebenfalls einen wichtigen Beitrag leistete. Nicht schlecht für einen ablösefreien Transfer.

© getty 19. Wilfried Gnonto (Leeds, 5 Millionen Euro) Der Teenager aus Italien verfügt über enormes Potenzial, weshalb ihn Leeds am Deadline Day für nur fünf Millionen Euro vom FC Zürich geholt hat. Vor allem seit dem Weggang von Jesse Marsch pendelte Gnonto zwischen Platz und Ersatzbank hin und her. Aber wenn er seine Chancen bekam, hat er seine Qualität unter Beweis gestellt. Sein Volleyschuss im FA-Cup-Spiel gegen Cardiff City erinnerte an Paulo Di Canio. Und im Old Trafford tankte er sich nach nur 55 Sekunden durch die Abwehr von Manchester United und machte sein Tor. In seiner ersten Saison hat er bereits vier Treffer erzielt und vier Assists beigesteuert, obwohl er nur wenige Einsätze von Anfang an hatte - und Leeds hat einen zukünftigen Star in seinen Reihen, wenn man Gnonto nun auch im Sommer halten kann.

© getty 18. Christian Eriksen (Manchester United, ablösefrei) Der Däne hat United im Mittelfeld Klasse verliehen und bildet mit Casemiro und Bruno Fernandes eine erfolgreiche Achse. Seine punktgenauen Pässe haben so manchen Angriff eingeleitet, aber insgesamt hat er der Mannschaft mehr Kontrolle und Ausgeglichenheit verliehen. Und er hat United überhaupt nichts gekostet, denn er kam ablösefrei, nachdem er seine Karriere nach dem Herzstillstand auf dem Spielfeld bei der Euro 2020 in Brentford wieder aufgebaut hatte. Die Tatsache, dass er es geschafft hat, als wichtiger Spieler für einen Verein wie United auf das Top-Niveau zurückzukehren, ist bemerkenswert.

© getty 17. Roméo Lavia (Southampton, 12 Millionen Euro) Der Belgier war einer der wenigen Lichtblicke in einer ansonsten schwachen Saison für Southampton. Lavia, der in der Jugend von Manchester City ausgebildet wurde, verfügt über brillante technische Fähigkeiten und kann den Ball auch unter Druck gut halten. Seine wahre Stärke ist jedoch seine Fähigkeit, mit beiden Füßen präzise lange Pässe zu spielen, die es seiner Mannschaft ermöglichen, umzuschalten und Gegenangriffe einzuleiten. Southampton hat zwölf Millionen Euro für Lavia bezahlt, doch nach dem Abstieg ist es unwahrscheinlich, dass er bei den Saints bleibt. Nachdem er in einer äußerst schwierigen Saison seine Qualitäten regelmäßig unter Beweis gestellt hat, wird es an Angeboten für ihn nicht mangeln. Southampton dürfte einen ansehnlichen Gewinn mit dem 19-Jährigen erzielen.

© getty 16. Dwight McNeil (Everton, 23 Millionen Euro) Der englische Flügelstürmer brauchte etwas Zeit, um sich bei Everton einzugewöhnen, hat sich aber nach dem Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Sean Dyche gut entwickelt. Seit März hat McNeil fünf Tore erzielt, darunter der Siegtreffer gegen Brentford sowie ein Doppelpack und eine Vorlage beim 5:1 gegen Brighton. Der Formaufschwung des 22-Jährigen hat dazu beigetragen, dass Everton noch eine Chance auf den Klassenerhalt hat. Allein dadurch hat sich die Ablösesumme in Höhe von 23 Millionen Euro gelohnt. Die Toffees haben nun ein großes Talent im Kader, das noch in die beste Phase seiner Karriere kommen wird.

© getty 15. Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest, 20 Millionen Euro) Jeder Aufsteiger braucht einen zuverlässigen Torjäger, wenn er eine Chance auf den Klassenerhalt haben will. Nottingham Forest kann sich glücklich schätzen, mit Brennan Johnson und Awoniyi zwei davon zu haben. Der Nigerianer hat sich als einer der wichtigsten der 30 Neuzugänge von Forest seit dem Aufstieg erwiesen, denn er hat bereits neun Premier-League-Tore erzielt - und fast alle davon haben seiner Mannschaft zu Punkten verholfen. Im ersten Heimspiel gegen West Ham machte er das einzige Tor, gegen Liverpool traf er zum Sieg und sowohl beim 4:3 gegen Southampton als auch beim 2:2 gegen Chelsea war er doppelt erfolgreich. Zum krönenden Abschluss seiner brillanten ersten Saison erzielte er gegen Arsenal das einzige Tor, das Forest den Klassenerhalt sicherte. Insgesamt brachten seine Treffer Forest elf Punkte ein und trugen entscheidend dazu bei, den Abstieg zu verhindern.

© getty 14. Nick Pope (Newcastle, 12 Millionen Euro) Pope war eine Riesen-Rückhalt für Burnley und ein wichtiger Grund dafür, dass die Mannschaft lange in der Premier League blieb. Seit er für den Schnäppchen-Preis von zwölf Millionen Euro zu Newcastle gewechselt ist, hat er einen nahtlosen Übergang von einem Team, das gegen den Abstieg kämpfte, zu einem Team, das unter die ersten Vier kommt, geschafft. Von den Stammkeepern der Premier League hat nur Ederson weniger Gegentore kassiert als der englische Nationalspieler. Newcastle hatte darüber hinaus lange Zeit die beste Abwehr der Liga, bis Manchester City noch aufholte. Außerdem hat Pope drei von fünf Elfmetern abgewehrt, was der Mannschaft von Trainer Eddie Howe fünf Punkte einbrachte.

© getty 13. João Palhinha (Fulham, 23 Millionen Euro) Der portugiesische Mittelfeldspieler hat die Vorliebe der englischen Fans für Zweikämpfe erkannt und sich die ganze Saison über in die Duelle gestürzt - wodurch er zum Liebling in Fulham wurde. Palhinha führt in der Premier League mit einem Vorsprung von mehr als 50 Zweikämpfen vor dem Zweitplatzierten Moises Caicedo. Seine Gier nach Balleroberungen ist ein echter Gewinn für die Mannschaft von Trainer Marco Silva. Als Schlüsselspieler beim ersten Titelgewinn von Sporting CP seit 19 Jahren im Jahr 2021 und Stammspieler in der portugiesischen Nationalmannschaft brachte Palhinha viel Erfahrung mit zu den Cottagers, die gerade aufgestiegen waren - und seine Spielweise war einer der Schlüssel für die starke Saison bei der Rückkehr in die erste Liga.

© getty 12. Willian (Fulham, ablösefrei) Als Willian nach einer üblen Saison in Nordlondon seinen Vertrag bei Arsenal zwei Jahre früher als gepalnt auflöste, sah es so aus, als wäre seine Karriere in Europa beendet. Doch Fulham erkannte, dass ein brillanter Spieler nicht über Nacht schlecht wird. Sie ließen ihn zur Probe im Sommer bei sich trainieren - und verpflichteten ihn anschließend risikolos, weil ablösefrei. Das war einer der klügsten Schachzüge in diesem Transferfenster. Der ehemalige Flügelspieler des FC Chelsea hat sich im Westen Londons prächtig entwickelt und in seiner ersten Saison bei Fulham fünf Tore erzielt und fünf Vorlagen gegeben.

© getty 11. Julián Álvarez (Man City, 16 Millionen Euro) Man muss es den Südamerika-Scouts von Man City hoch anrechnen, dass sie erkannt haben, dass Álvarez' brillante Leistungen für River Plate in England von ihm wiederholt werden könnten. Und es ist ein echter Coup, diesen dynamischen und vielseitigen Stürmer für nur 16 Millionen Euro zu verpflichten. Álvarez hatte es nicht leicht, sich in einer Mannschaft mit Erling Haaland einen Platz zu erkämpfen. Er musste geduldig warten, bis er an der Reihe war. Aber fast jedes Mal, wenn er gespielt hat, hat er geliefert. Bei den Spielminuten pro Tor liegt er in der gesamten Liga nur hinter Haaland.

© getty 10. Alexander Isak (Newcastle, 72 Millionen Euro) Isak hatte die Last zu tragen, Newcastles Rekordverpflichtung zu sein, und dann das Pech, sich kurz nach seiner Ankunft von Real Sociedad eine schwere Muskelverletzung zuzuziehen, die ihn bis Januar außer Gefecht setzte. Doch der leichtfüßige Stürmer aus Schweden hat den Hype um ihn seit seiner Rückkehr gerechtfertigt, indem er die gegnerischen Abwehrreihen mit seinen geschickten Dribblings reihenweise verblüffte und sich für die Mannschaft von Trainer Eddie Howe als äußerst effektiv erwies. Seine zehn Tore bei nur 14 Einsätzen sind eine fantastische Bilanz für seine erste Saison in England. Wenn er fit bleibt, wird er 2023/24 noch besser und die Newcastle-Offensive noch stärker machen.

© getty 9. Casemiro (Manchester United, 69 Millionen Euro) Nachdem Manchester United die ersten beiden Spiele der Saison gegen Brighton und Brentford verloren hatte, war klar, dass Trainer Erik ten Hag einen echten Gewinner brauchte, um zu verhindern, dass seine Amtszeit bei den Red Devils zu einem Desaster wird. Der fünffache Champions-League-Sieger und brasilianische Nationalspieler Casemiro erklärte seinem Berater nach der schockierenden 0:4-Niederlage Uniteds in Brentford frech, er werde die Probleme der Red Devils lösen. Der Brasilianer hat dem Mittelfeld Kraft und Energie verliehen, er fungiert als beeindruckender Schutzschild für die United-Abwehr und liefert reichlich Power für den Angriff. Außerdem hat er seinen Siegeswillen mitgebracht. Casemiro war maßgeblich am Gewinn des Carabao Cups beteiligt und er feierte den Titel im Liga-Pokal, als wäre es die Meisterschaft. Kein Wunder, dass die United-Fans ihn lieben.

© getty 8. Manuel Akanji (Manchester City, 17 Millionen Euro) City hat im vergangenen Jahr mit Borussia Dortmund gute Geschäfte gemacht. Erling Haaland mag die volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, aber auch der Transfer von Manuel Akanji hat sich als äußerst kluger Schachzug erwiesen. Der Schweizer Verteidiger verdrängte Aymeric Laporte in der Hackordnung der Innenverteidiger und erwies sich als idealer Abwehrspieler für Pep Guardiola: technisch brillant, athletisch und in der Lage, die Anweisungen des Trainers genau umzusetzen. Akanji hat sich in der Viererkette, in der Dreierkette und seit kurzem auch als Linksverteidiger bewährt, als Nathan Ake verletzt war. Er war so stark, dass City das Fehlen des Niederländers, der in dieser Saison einer der wichtigsten Verteidiger war, kaum bemerkt hat. Darüber hinaus hat Akanji City nur 17 Millionen Euro gekostet. Das sind fünf Harry Maguires - und es bleibt noch ein wenig Kleingeld über.

© getty 7. Pervis Estupinan (Brighton, 17 Millionen Euro) Als Estupinan in der vergangenen Saison den Champions-League-Halbfinalisten Villarreal verließ, um zu Brighton zu wechseln, schauten einige Experten fragend, aber der Ecuadorianer beantwortete alle diese Fragen mit einer beeindruckenden ersten Saison in England. Er war einer der vielen Stars in Brightons bemerkenswerter Saison und begann nach der WM, richtig durchzustarten. Seit Januar hat er sieben Assists beigesteuert und beim Sieg gegen Arsenal ein schönes Premieren-Tor erzielt. Er wird mit Brighton in den Europapokal einziehen, Estupinan ist eine der vielen Erfolgsgeschichten des Scouting-Systems der Seagulls.

© getty 6. Andreas Pereira (Fulham, 12 Millionen Euro) Ein Anruf von Trainer Marco Silva genügte, um Pereira davon zu überzeugen, nach seiner Leihe in Brasilien bei Flamengo in die Premier League zurückzukehren. Der Mittelfeldspieler hat sich seit seinem Zwölf-Millionen-Euro-Wechsel von Manchester United als perfekte Ergänzung für Fulham erwiesen und die Nachfolge von Fabio Carvalho als kreativster Spieler der Mannschaft angetreten. Pereira hat sich mit Stürmer Aleksandar Mitrovic auf dem Platz hervorragend verstanden und steuerte vier Tore und sechs Assists für Silvas Mannschaft bei, bevor er sich gegen Manchester City eine Verletzung zuzog, die seine Saison beendete. Ein bitteres Ende einer fantastischen Saison, in der er bewiesen hat, dass er in Englands höchster Spielklasse mithalten kann. Der Verlust von United ist in diesem Fall Fulhams Gewinn.

© getty 5. Lisandro Martínez (Manchester United, 64 Millionen Euro) Der kleine Argentinier wurde von Leuten wie Jamie Carragher belächelt, als er in die Premier League kam. Viele dachten, United sei verrückt, so viel Geld für einen Spieler auszugeben, der so aussah, als ob er körperlich zu schwach für die Premier League wäre. Doch Martínez' Ruhe am Ball und seine Fähigkeit, öffnende Pässe aus dem eigenen Strafraum zu spielen, haben seine mangelnde Körpergröße mehr als wettgemacht. Er hat United in eine Mannschaft verwandelt, die gerne den Ball hat, und seine Bedeutung für die Elf von Trainer Erik ten Hag wird dadurch unterstrichen, dass es für die Red Devils seit Martínez Mittelfußbruch Mitte April bergab gegangen ist.

© getty 4. Oleksandr Zinchenko (Arsenal, 36 Millionen Euro) Der Ukrainer hat Arsenal in dieser Saison viel besser gemacht. Der Linksverteidiger hat der Mannschaft von Trainer Mikel Arteta durch seine Spielweise eine zusätzliche Präsenz verliehen und ist auch im Angriff eine echte Gefahr. Und er hat sich in den großen Spielen gesteigert. Bei den Siegen der Gunners gegen Manchester United und Tottenham zu Beginn dieses Jahres hatte er mehr Ballkontakte als jeder andere Spieler, spielte die meisten Pässe und gewann die meisten Zweikämpfe. Zinchenko bringt nicht nur Qualität und Spielintelligenz mit, sondern brachte auch die Siegermentalität, die er sich bei Manchester City angeeignet hatt, mit. Zu Beginn der Saison lachten seine Teamkollegen noch, als er vorhersagte, dass die Gunners ein Titelanwärter sein könnten. Auch wenn Arsenal es letztlich in der Liga nicht ganz geschafft hat, hat das Team die beste Saison seit zehn Jahren gespielt. Zinchenkos positiver Einfluss ist ein Grund dafür.

© getty 3. Sven Botman (Newcastle, 40 Millionen Euro) Newcastle wollte den niederländischen Verteidiger bereits im Januar 2022 verpflichten, musste aber bis zum Sommer warten, bis man sich mit Lille auf einen 40 Millionen Euro schweren Transfer einigen konnte. Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dank Botmans enormer körperlicher Präsenz konnte Newcastle die meisten Luftduelle für sich entscheiden, dank seiner Sicherheit am Ball konnte die Mannschaft von Eddie Howe immer wieder schnelle Konter einleiten. Zusammen mit Fabian Schär bildete er ein beeindruckendes Duo in der Defensive, das Newcastle über weite Strecken der Saison zur besten Abwehr der Liga machte.

© getty 2. Gabriel Jesus (Arsenal, 52 Millionen Euro) Trotz seiner guten Leistungen konnte der Brasilianer Trainer Pep Guardiola nie so recht davon überzeugen, dass er bei Manchester City Stammspieler sein muss. Bei Mikel Arteta, Guardiolas ehemaligem Assistenztrainer, hat er sich sofort perfekt in das System eingefügt und Arsenal lange Zeit im Titelrennen gehalten, bevor die Gunners in den letzten Wochen einbrachen. Gabriel Jesus hat in seiner ersten Arsenal-Saison zehn Tore geschossen und fünf Vorlagen gegeben, obwohl er nach einer Verletzung bei der WM drei Monate lang fehlte. Vor allem aber war er ein Dreh- und Angelpunkt, der es seinen Mitspielern ermöglichte, zu glänzen, indem er den Ball hervorragend hielt und sich mit Bukayo Saka und seinem Landsmann Gabriel Martinelli hervorragend ergänzte.