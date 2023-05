FC Chelsea: Darum ist Mauricio Pochettino der ideale Trainer für den Neuanfang

Die lange Suche nach einem Trainer, der langfristig an der Stamford Bridge arbeiten kann, hat für den FC Chelsea allem Anschein nach ein erfolgreiches Ende. Die Co-Sportdirektoren Paul Winstanley und Laurence Stewart haben ihren Mann gefunden: Mauricio Pochettino.

Chelsea könnte das passende Projekt für Pochettino sein. Der Argentinier ist dafür bekannt, dass er Mannschaften, die sich in Schwierigkeiten befinden, verbessert und ihnen hilft, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. 2013/14 führte er Southampton zur besten Premier-League-Punktausbeute aller Zeiten, bevor er Tottenham übernahm, das damals dauernd die Champions League verpasste. Er brachte die Mannschaft nicht nur in die Königsklasse, sondern führte sie 2019 sogar ins Finale gegen Liverpool (0:2).

Ähnlich schnell, wenn auch vielleicht nicht ganz so rapide wie das von Chelsea, ist auch Pochettinos Ansehen einst gesunken - vor einem Jahr bei Paris Saint-Germain. Trotzdem gilt er immer noch als einer der besten Trainer der Welt und das will er nun an der Stamford Bridge beweisen - genau wie Thomas Tuchel, der einst auch von PSG weggejagt wurde, dann zu Chelsea ging und dort die Champions League gewann.

© imago images Platz 2 - Graham Potter (September 2022 von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea, Vertrag bis 2027): 18,5 Millionen Euro

FC Chelsea: Mauricio Pochettino ist nett, aber kein zweiter Potter

Pochettino gilt weithin als einer der freundlichsten Trainer im Business. Aber im Gegensatz zu seinem Vorgänger Potter hat er immer noch das gewisse Etwas, das ihn bei den Chelsea-Fans weitaus beliebter machen wird.

Potter ist zwar ebenfalls ein netter Mensch - doch vielleicht "zu nett"? Ihm fehlte das bestimmte Etwas, um sich in der Kabine Respekt bei den Stars zu verschaffen. Einige sollen sogar Harry-Potter-Witze über ihn gerissen haben.

Pochettino ist ein Mann, der beides kann: Sein warmherziges, entspanntes Auftreten wird von Journalisten geschätzt. Aber er ist durchaus in der Lage, die Beherrschung zu verlieren und sich an der Seitenlinie von seinen Emotionen leiten zu lassen. Das kann ihn manchmal in Schwierigkeiten bringen - aber es ist genau das, was die Chelsea-Fans nach Potters Emotionslosigkeit sehen wollen.

Auch seine Erfahrung ist von großer Bedeutung. Obwohl Potters Arbeit bei Brighton großartig war, kam ein Verein von der Größe des FC Chelsea allem Anschein nach zu früh für ihn.

Pochettino hat schon beachtliche Erfolge vorzuweisen - er führte Espanyol vom Abstiegskandidaten ins Mittelfeld, Southampton zu neuen Höhen, Tottenham ins Champions-League-Finale und PSG zum Erfolg in der Ligue 1.

Mit diesen Fakten ist es zwar nicht die Weltklasse-Bewerbung, die die Chelsea-Bosse sofort umgehauen hat, aber Pochettino hat einen guten Ruf und bislang schon genug erreicht, um vom Team respektiert zu werden.