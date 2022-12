Manchester United: Diese fünf Spieler könnten im Januar kommen

SPOX wirft einen Blick auf Manchester Uniteds mögliche Januar-Neuzugänge. Mit dabei sind einige große Namen.

Manchester United gab im Sommertransferfenster über 220 Millionen Pfund (knapp 250 Millionen Euro) aus - ein neuer Vereinsrekord -, um unter anderem das brasilianische Duo Antony und Casemiro, den argentinischen Verteidiger Lisandro Martinez und den niederländischen Außenverteidiger Tyrell Malacia zu verpflichten. Außerdem kamen Christian Eriksen (ablösefrei) und Newcastle-Torhüter Martin Dubravka (auf Leihbasis). Keine Frage, der neue Teammanager Erik ten Hag leitete den dringend benötigten Umbau beim englischen Rekordmeister ein. United könnte trotzdem auch im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um die Chancen zu erhöhen, die Saison 2022/23 mindestens auf einem Champions-League-Platz zu beenden. Der umstrittene Abgang von Cristiano Ronaldo hat einen Platz im Angriff frei gemacht, während Aaron Wan-Bissakas Formtief bedeutet, dass United sich nach zusätzlichen Optionen in der Verteidigung umsehen muss. Aber wer sind die Spieler, die sich am ehesten der Revolution von ten Hag anschließen werden?

© Getty Victor Osimhen (Napoli) Napoli ist das Überraschungsteam der Saison 2022/23. Mit 13 Siegen und nur zwei Unentschieden stürmte die Elf von Luciano Spalletti an die Tabellenspitze der Serie A und erreichte als Sieger der Gruppe A vor Liverpool das Achtelfinale der Champions League. Victor Osimhen war dabei ein Schlüsselfaktor, obwohl er einen Großteil der Saison verletzungsbedingt verpasst hat. In 14 Pflichtspielen erzielte er 10 Tore, darunter ein spektakulärer später Siegtreffer gegen die Roma. In diesem Tor spiegelten sich alle Qualitäten des Nigerianers wider: Schnelligkeit, Stärke, Intelligenz und Technik, als er mit einem tollen Lauf Chris Smalling überlistete und einen unhaltbaren Volleyschuss in die lange Ecke des Tores setzte. Diese explosive Schnelligkeit und das schnelle Denken im letzten Drittel sind genau das, was ten Hags United in dieser Saison gefehlt hat. Ein weiterer Pluspunkt Osimhens: Er scheint auch die körperliche Härte und Robustheit zu besitzen, um in der Premier League einzuschlagen. Der 23-Jährige, der vor wenigen Jahren in Wolfsburg floppte, steht in Neapel noch bis 2025 unter Vertrag. Osimhens Ablöse taxieren mehrere Medien auf mehr als 100 Millionen Pfund (etwa 113 Millionen Euro). Eine happige Summe. Allerdings wäre Osimhen ein Spieler, der nicht nur sofort helfen könnte, sondern auch gleichzeitig eine Investition in die Zukunft darstellte.

© getty Denzel Dumfries (Inter) Louis van Gaal führte eine ungeschlagene niederländische Mannschaft bis ins Halbfinale der Weltmeisterschaft 2022, und es gab keinen Spieler, der bei diesem beeindruckenden Oranje-Lauf wichtiger war als Denzel Dumfries. Auf seiner bevorzugten Position als rechter Außenverteidiger war Dumfries dank seiner Stärken in der Vorwärtsbewegung ein elementarer Bestandteil des niederländischen Angriffsspiels. Gleichzeitig vernachlässigte der Inter-Star auch seine Pflichten in der Defensive nicht. Besonders hervorzuheben ist Dumfries' Leistung im Achtelfinale gegen die USA, als er beim 3:1-Sieg zwei Assists beisteuerte und selbst einen Treffer erzielte. Die Auftritte des 26-Jährigen werden die Inter-Tifosi kaum überraschen, denn in seinen ersten 17 Monaten im San Siro hat er auf der rechten Seite ebenfalls für viel Wirbel gesorgt. United fehlt es dagegen an Tiefe auf der Position des Rechtsverteidigers. Diogo Dalot ist hier die Nummer eins aktuell, während Aaron Wan-Bissaka eine miserable Saison spielt. Dumfries wäre eine starke Konkurrenz für Dalot und ist Berichten zufolge im Januar für rund 42 Millionen Pfund (51 Millionen Euro) zu haben. Aber United wird sich sputen müssen, auch der FC Chelsea soll konkretes Interesse an Dumfries zeigen.

© imago images Goncalo Ramos (Benfica) Cristiano Ronaldos Vertrag wurde von United zu Beginn der Weltmeisterschaft aufgelöst. Das umstrittene Interview mit Piers Morgan war der Tropfen, der das Fass zum überlaufen gebracht hatte. Seinen Stammplatz hatte der Superstar schon längst verloren, und die Situation des 37-Jährigen verbesserte sich in Katar nicht, da er auch von Portugals Trainer Fernando Santos auf die Bank gesetzt wurde. Ronaldos Ersatzmann Goncalo Ramos erzielte beim 6:1-Sieg der Portugiesen im Achtelfinale gegen die Schweiz einen lupenreinen Hattrick, und obwohl er bei der Viertelfinalniederlage gegen Marokko nicht noch einmal glänzen konnte, liegen die größten europäischen Klubs nun auf der Lauer. Auch United wird mit Ramos in Verbindung gebracht. Der Stürmer hat in dieser Saison in elf Spielen der Primeira Liga für Benfica neun Tore erzielt hat. Klar ist aber auch: Ein Ramos-Transfer wäre eine kostspielige Angelegenheit. Rui Costa, Benficas Präsident, hat vorsorglich schonmal darauf hingewiesen, dass der 21-Jährige nur dann verkauft wird, wenn seine festgeschriebene Ablösesumme gezahlt wird. Sie liegt laut verschiedener Medienberichte bei satten 116 Millionen Euro.

© getty João Félix (Atletico Madrid) Atletico Madrids Star João Félix ist eine weitere portugiesische Option für United. Der vielseitige Offensivspieler steht angeblich seit seinem Durchbruch als Teenager bei Benfica auf dem Wunschzettel der United-Bosse. Félix hat sich seit seinem Wechsel für knapp 130 Millionen Euro im Jahr 2019 nur schwer in der spanischen Hauptstadt eingelebt, und Atletico-Präsident Gil Marín hat kürzlich angedeutet, dass der Stürmer 2023 unter gewissen Umständen verkauft werden soll. "Die Beziehung zwischen ihm und dem Trainer [Diego Simeone], die Einsatzminuten, seine Motivation im Moment - das lässt einen denken, dass es vernünftig ist, wenn es eine Option gibt, die gut für den Spieler und gut für den Verein ist, sie in in Betracht zu ziehen", sagte Marín kürzlich gegenüber TVE, als er nach Felix gefragt wurde. "Ich persönlich hätte gerne, dass er bleibt. Aber ich glaube nicht, dass das der Plan des Spielers ist". Maríns Bestätigung der Reibereien zwischen Félix und Simeone untermauerte der 23-Jährige nach seiner hervorragenden Leistung für Portugal gegen die Schweiz bei der WM: "Wenn die Umstände günstig sind, laufen die Dinge einfach besser". Félix lieferte in Katar zwei Assists und ein Tor, doch sein Marktwert ist in dieser Saison deutlich gesunken, da er in 18 Spielen für Atletico nur sieben Tore beisteuern konnte. Angeblich fordert Atlético 100 Millionen Euro Ablöse, und ManUnited ist einer von vier interessierten Vereinen. United ist in der Lage, Félix einen Neuanfang zu bieten, und ein Wiedersehen mit seinen Nationalmannschaftskollegen Bruno Fernandes und Dalot könnte für ihn sehr verlockend sein.