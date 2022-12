Cody Gakpo und seine Rolle beim FC Liverpool: Firminos Ersatz, Núñez' Partner oder Salahs Versorger?

Cody Gakpo ist wohl DER Wintertransfer des FC Liverpool - doch wie passt er ins System der Reds?

Die Formalitäten müssen noch geklärt werden, aber Gakpo ist auf dem Weg an die Anfield Road, um den Medizincheck zu absolvieren, und es wird erwartet, dass der Transfer bis zur offiziellen Öffnung des Transferfensters am 1. Januar abgeschlossen sein wird. Die Ablösesumme soll sich zunächst auf 45 Millionen Euro belaufen und kann mit Boni auf bis zu 53 Millionen Euro steigen.

Liverpools Januar-Einkäufe scheinen in vollem Gange zu sein. Nach dem 3:1-Sieg bei Aston Villa an Weihnachten gab es weitere gute Nachrichten für die Fans der Reds, denn es wurde bekannt, dass man sich mit der PSV Eindhoven auf die Verpflichtung des niederländischen Nationalstürmers Cody Gakpo geeinigt hat.

© getty

Cody Gakpo im Sturmzentrum

Gakpos Stärken liegen auf der Hand: Er schießt Tore und er kreiert sie. Und das macht ihn zu einem offensichtlichen Kandidaten für die Rolle des Mittelstürmers.

Seine Bilanz für die PSV in dieser Saison ist mit zwölf Toren und 14 Vorlagen in 19 Spielen in der Eredivisie und der Europa League geradezu spektakulär. Bei der Weltmeisterschaft in Katar setzte er seine Form fort und trug mit drei Treffern dazu bei, dass die Niederlande das Viertelfinale erreichte.

Klar, Gakpo ist keine klassische Nummer 9, aber das könnte dem FC Liverpool entgegenkommen. Schließlich sind Reds seit Jahren mit Roberto Firmino an eine "Falsche Neun" gewohnt.

Gakpo ist nicht Firmino, aber er hat die Fähigkeit, in die Tiefe zu gehen. Davon würden Spieler wie Mohamed Salah und Darwin Núñez profitieren, die zwar in der Breite spielen, aber in der Mitte immer wieder für Torgefahr sorgen können.

Mögliche Aufstellung (4-3-3): Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Gakpo, Núñez