David de Gea zum FC Bayern? Die Optionen des Ex-United-Keepers mit Fenerbahce, Al-Nassr & Co.

David de Gea hat nach seinem Abschied bei Manchester United noch einige gute Jahre vor sich und darf sich nun als ablösefreier Spieler umschauen. Ist auch der FC Bayern eine Option?

Nach zwölf Jahren endete die Liebe zwischen Manchester United und David de Gea - auf unschöne Art und Weise. Mit 545 Spielen und 190 Weißen Westen und vier Auszeichnungen zum Spieler des Jahres wurde ihm erst eine Vertragsverlängerung zugesagt, die dann aber nicht zustande kam. Wohl aufgrund seiner schweren Patzer, die auch zum Europa-League-Aus gegen den FC Sevilla führten. So geht der Spanier schwer frustriert. Mittlerweile ist er 32 Jahre alt - und muss sich nun plötzlich nach einem neuen Verein umschauen. Sein Glück: Er ist ablösefrei. Das Problem für alle Interessenten: Zuletzt kassierte de Gea wohl rund 20 Millionen Euro pro Jahr. So viel kann, will und wird sicher kein Verein mehr für ihn zahlen. SPOX zeigt daher David de Geas Möglichkeiten auf.

© getty David De Gea: Fenerbahçe hat Geld Die türkische Süper Lig ist seit Langem ein mögliches Ziel für gute Spieler über 30. Man denke nur an Mauro Icardi, Juan Mata und Dries Mertens, die Galatasary in der letzten Saison zum Titel geführt haben. Doch de Gea ist eben ein ehemaliger Weltklassespieler - und das ist gar nicht mal so lange her. Galas Erzrivale Fenerbahçe ist angeblich auf der Suche nach einem besseren Nachfolger für den 25-jährigen Altay Bayindir und hat Interesse an der Verpflichtung von de Gea bekundet. Fener hat zuletzt 2014 den Titel gewonnen und will nach zwei zweiten Plätzen in Folge nun endlich wieder die Nummer eins werden. De Gea würde von den leidenschaftlichen Fenerbahçe-Anhängern garantiert begeistert empfangen werden. In den letzten Jahren konnten sie einige größere Namen wie Enner Valencia und Michy Batshuayi verpflichten und vor wenigen Wochen auch CL-Finalist Edin Dzeko. Nach dem Verkauf von Arda Güler an Real Madrid für bis zu 30 Millionen Euro dürfte der Klub außerdem wieder gutes Geld für Spielergehälter zur Verfügung haben. Das größte Problem: Was will de Gea bei Fener, das noch nicht einmal sicher in der Europa League dabei ist? Dieser Transfer wird im Normalfall also ein Traum bleiben - auch aufgrund der möglichen Konkurrenz.

© getty David de Gea: Al-Nassr bzw. Saudi-Arabien für den Geldbeutel Wenn De Gea auch nur annähernd so viel verdienen will wie die 375.000 Pfund (umgerechnet 440.000 Euro) pro Woche, die er bei United erhielt, dann ist Saudi-Arabien sein naheliegendstes Ziel. Seitdem die Golfnation Anfang Januar beschlossen hat, mit Cristiano Ronaldo in den Fußball zu investieren, kamen nun dutzende weitere große Namen. Ronaldos Al-Nassr hat kürzlich Marcelo Brozović für 18 Millionen Euro an Land gezogen. Einigen Medienberichten zufolge wären sie bereit, De Gea 250.000 Pfund (rund 293.000 Euro) pro Wochen anzubieten. Kein anderer Verein kann und will ihm wohl so viel zahlen. Es hängt alles davon ab, ob er weiterhin auf höchstem Niveau in Europa konkurrieren will oder ob ihm ein Top-Gehalt wichtiger ist. Dann könnte dieser Deal tatsächlich Realität werden.

© getty David de Gea: Major League Soccer zu Inter Miami? Wenn De Gea bereit ist, Europa zu verlassen, aber nicht nach Saudi-Arabien gehen will, wäre die Major League Soccer eine Überlegung wert. Inter Miami beispielsweise hat mit der Verpflichtung von Lionel Messi und Sergio Busquets für Furore gesorgt. De Gea würde sich mit beiden prächtig auf Spanisch unterhalten können. Konkret ist hier jedoch nichts.

© getty David de Gea: Inter Mailand im Tausch mit Andre Onana? Inter wird bald einen neuen Torhüter brauchen, wenn Andre Onana wirklich De Geas Nachfolger bei Manchester United wird. Der Kameruner ist auch mit dem Ball am Fuß brillant und führte Inter mit zahlreichen Glanzparaden in der Vorsaison bis ins Champions-League-Finale. Außerdem kennt er Trainer Erik ten Hag aus gemeinsamen Zeiten bei Ajax Amsterdam - und der findet ihn offensichtlich deutlich besser als den Spanier. Bei Inter ist die Stelle nun jedoch folglich bald gänzlich offen. Auch Vereinsikone Samir Handanovič ist bereits gegangen. Und ganz ehrlich: Rund 50 Millionen Euro für Onana erhalten, um de Gea ablösefrei zu bekommen - Inter würde in diesem Fall definitiv den besseren Deal tätigen! Selbst, wenn der 32-Jährige immer noch viel Gehalt wollen sollte.

© getty David de Gea: Bei PSG als Sergio Ricos Ersatz - Luis Enrique wäre wohl dagegen PSG ist ein weiterer Verein, der De Geas Gehaltsforderungen erfüllen könnte und eine gute Option für ihn wäre. Doch hier ist Gianluigi Donnarumma die klare Nummer 1 und wird es auch bleiben. Doch die Nummer 2, Sergio Rico, verletzte sich bei einem privaten Reitunfall kürzlich fast tödlich. Die Frage ist, ob der Spanier überhaupt noch einmal auf einen Platz zurückkehren darf und selbst will. Hier gilt vor allem erst mal: Weiterhin gute Genesung! Die große Frage für PSG lautet derweil: Wollen sie einen zweiten Torhüter mit einem so großen Namen, der so viel Gehalt kostet? Oder ist es ihnen gerade das wert, um auf einen möglichen Ausfall des Italieners mit Klasse antworten zu können. Schließlich soll die Champions League endlich her. Ein weiteres Problem: Der neue Trainer Luis Enrique sortierte ihn bei der spanischen Nationalmannschaft einst aus. Der Deal wird also wohl nicht zustande kommen. Bleiben wir kurz in der Ligue 1: Vielleicht überraschen auch Olympique Marseille oder die AS Monaco mit einem Vertragsangebot. OM ist zwar mit Pau López zufrieden, doch der Landsmann De Geas könnte auch zur Nummer 2 gemacht werden - ob sie so viel Gehalt zahlen wollen, wenn De Gea zumindest ablösefrei kommt? Die AS sucht derweil nach dem Abgang des von Bayern geliehenen Alexander Nübel nach einem Ersatz. Das Budget im Fürstentum dürfte jedenfalls größer sein als ein paar Kilometer westlicher am Mittelmeer.

© getty David de Gea zum FC Bayern München? Die Bayern sind einer der wenigen Klubs in den fünf europäischen Topligen, die De Geas Gehaltsforderungen erfüllen könnten. Und der ehemalige spanische Nationalkeeper hat definitiv die Klasse, um die neue Nummer 2 zu werden. Der langzeitverletzte Manuel Neuer hat sich kürzlich wieder auf dem Trainingsplatz zurückgemeldet - der 37-Jährige ist in der kommenden Saison wieder die klare Nummer 1. Zu Saisonbeginn wird er jedoch wohl noch nicht fit sein. Seine Vertretung Yann Sommer könnte die Bayern derweil bei einem ordentlichen Angebot verlassen - vorausgesetzt, der Schweizer stimmt dem zu. Schließlich will er bei der EURO 2024 in Deutschland der Stammkeeper der Schweizer sein. Für den Fall der Fälle könnte De Gea jedenfalls interessant für die Münchener werden. Aber gerade in der Führungsetage würden seine Patzer der Vorsaison besonders kritisch gesehen werden. Erneute Aussetzer eines Ersatztorwarts wie die von Sommer wollen sie sicher um jeden Preis vermeiden.