Transfers und Gerüchte am 13. Juli: BVB und Bayern an Sechser dran - Füllkrug-Ersatz im Werder-Visier

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 13. Juli.

© getty Tidiam Gomis Borussia Dortmund ist angeblich am erst 16-jährigen Linksaußen Tidiam Gomis vom französischen Zweitligisten SM Caen interessiert. Wie der Sender RMC berichtet, sollen BVB-Vertreter bereits in der Normandie gewesen sein, um Gespräche mit Klub- und Spieler-Seite zu führen. Gomis bestritt zwar noch keine Partie für die Profis, zeigte aber in der Jugendliga sowie den französischen U-Nationalmannschaften starke Leistungen. Allerdings sei der BVB nicht der einzige Interessent. Auch Bayer Leverkusen, die AS Monaco und Olympique Lyon sollen um den Youngster buhlen, der in Caen noch bis 2025 unter Vertrag steht.

© getty Wout Weghorst Patrik Schick wird noch länger ausfallen - und Bayer 04 Leverkusen ist auf der dringenden Suche nach einem Ersatz. Dabei soll nun auch der ehemalige Wolfsburg-Stürmer Wout Weghorst eine Option sein, wie der kicker berichtet. Der Niederländer soll gerne in die Bundesliga zurückkehren wollen. Erst vor eineinhalb Jahren war er zum FC Burnley gewechselt, nach deren Abstieg ging er jedoch zunächst auf Leihbasis in die Türkei und dann zu Manchester United. Burnley ist unter Erfolgstrainer Vincent Kompany mittlerweile zurück in der Premier League, doch Weghorst könnte die Clarets trotzdem verlassen.

© imago images Rodrigo Zalazar Der FC Schalke 04 macht offenbar richtig Kohle mit Rodrigo Zalazar. Wie der portugiesische Journalist Pedro Almeida berichtet, wechselt der Urugayer für sechs Millionen Euro zum SC Braga in die Primeira Liga nach Portugal. Er soll am heutigen Donnerstag seinen Medizincheck haben und dann einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Zalazar spielte seit 2021 bei Schalke, zunächst auf Leihbasis. Dann verpflichtete S04 ihn fest von Eintracht Frankfurt für 1,5 Millionen Euro.

© getty Soumaila Coulibaly Der Deal zwischen Borussia Dortmund und dem FC Burnley ist offenbar gefloppt! Obwohl der Medizinchecp schon absolviert wurde, meldete Transferguru Fabrizio Romano Donnerstagmittag Uneinigkeit über die verpflichtende Kaufoption im ausgehandelten Leihvertrag. Kurz nach der ersten Meldung folgte dann die Nächste: Der Deal sei geplatzt! Zuvor hieß es, Coulibaly würde zunächst auf Leihbasis zum Premier-League-Aufsteiger wechseln. Für den kommenden Sommer sollte es dann eben diese verpflichtende Kaufoption geben. In der Höhe schwankten die Angaben verschiedener Medienberichte zwischen 15 und 18 Millionen Euro.

© getty Timo Hübers Der 1. FC Köln hat vor dem Saisonstart der Bundesliga einen weiteren Leistungsträger an sich gebunden. Abwehrchef Timo Hübers verlängert seinen Vertrag vorzeitig und steht nun bis 2026 in Diensten des Klubs, das teilte der FC am Donnerstag mit. Der Innenverteidiger war im Sommer 2021 von Hannover 96 nach Köln gekommen. "Timo hat in seiner bisherigen Zeit beim FC eine tolle Entwicklung genommen, war die vergangenen eineinhalb Jahre Stammspieler sowie in vielen Phasen Mitstabilisator und wichtiger Kommunikator in unserem Defensivverbund", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. Man traue dem Spieler zu und erwarte auch, dass er künftig "noch mehr Verantwortung" übernehmen werde.

© imago images Mergim Berisha Wie geht es weiter mit dem ehemaligen U21-Star? Einem Bericht der Bild zufolge soll der SV Werder Bremen ihn gerne verpflichten wollen, sollte Niclas Füllkrug die Hanseaten verlassen. Der Nationalstürmer soll auch auf der Schick-Liste der Werkself stehen. Verkauft Augsburg seinen Star-Stürmer direkt weiter? Derzeit sieht es nicht danach aus, als würde Berisha bei den Fuggerstädtern bleiben. Denn Ex-Klub Fenerbahce gab bereits vor eineinhalb Wochen bekannt, dass Augsburg die Kaufoption für Berisha gezogen habe - vom FCA fehlt jedoch jede Meldung. Gerüchten zufolge, weil man die Festverpflichtung zusammen mit einem Weiterverkauf vermelden und so falsche Hoffnungen bei FCA-Anhängern vermeiden will.

© getty Sepp van den Berg Der Klassenerhalt mit Schalke ist Leih-Innenverteidiger Sepp van den Berg in der vergangenen Saison nicht gelungen - trotzdem könnte der Liverpool-Spieler in der Bundesliga bleiben. Wie die Bild berichtet, soll der 1. FSV Mainz intensiv um den Niederländer werben. Trainer Bo Svensson habe den Spieler bereits von einem Wechsel überzeugt - nun muss nur noch zwischen Mainz und Liverpool verhandelt werden. Die Rheinhessen haben zu ihrem Ex-Trainer Jürgen Klopp bekanntlich ein gutes Verhältnis.

© getty Giovani lo Celso Der FC Barcelona würde sich gerne mit Bernardo Silva von Manchester City verstärken - doch das erweist sich als schwierig. Wie die Mundo Deportivo berichtet, sollen die Katalanen deshalb den Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur ins Visier genommen haben. Scheitert der Silva-Deal, ist Giovani lo Celso der Backup-Plan für Barça.

© Getty Alexander Nübel Zuletzt hieß es, der VfB Stuttgart sei nah dran, Nübel als neue Nummer eins zu verpflichten. Doch wie der kicker berichtet, ist dem nicht so. Stuttgart möchte Nachwuchstalent Dennis Seimen niemanden langfristig vor die Nase setzen - Bayern will Nübel aber verkaufen, nicht verleihen. Geht es für Nübel stattdessen auf die Insel? Es sollen bereits Verhandlungen mit einem englischen Klub laufen, die offenbar bis zu zehn Millionen Euro für Nübel zahlen wollen. Wohl ohnehin zu viel für den VfB.

© getty Jessic Ngankam Die letzten Details des Transfers von Jessic Ngankam zu Eintracht Frankfurt sollen geklärt worden sein, wie Sky berichtet. Demnach steht bereits für den heutigen Donnerstag oder Freitag der Medizincheck bei den Hessen an. Die Hertha soll vier Millionen plus Bonuszahlungen erhalten.

© imago images Khephren Thuram Geht der BVB in ein neues Transferduell mit dem FC Bayern? Wie Foot Mercato berichtet, soll sich Borussia Dortmund nun nach Khephren Thuram für die Sechser-Position erkundigt haben. Der soll aber auch Wunschspieler von Thomas Tuchel sein. Zudem steht er wohl beim FC Liverpool auf der Liste. OGC Nizza, das Thuram gerne behalten will, fordert dem Bericht zufolge 50 Millionen Euro für den Starspieler. Zuletzt gab es auch Gerüchte, dass er bei Nizza bleiben wolle, weil ihm die Spielzeit mit Hinblick auf die EM 2024 zu wichtig sei.

© getty Romelu Lukaku Geht der Belgier dauerhaft zurück zu Inter Mailand? Die Italiener sollen zumindest bereit sein, 25 Millionen Pfund (ungefähr 29 Millionen Euro) an Chelsea zu überweisen, berichtet der britische Telegraph. Die Blues, die vor zwei Jahren aber 97 Millionen Pfund (113 Millionen Euro) nach Mailand überwiesen haben, fordern dem Bericht zufolge aber 40 Millionen Pfund (rund 47 Millionen Euro).

© imago images Ibrahim Sangare Nottingham Forest soll schon länger an Eindhovens Mittelfeldspieler interessiert sein - nun haben sie The Athletic zufolge ein Angebot für Ibrahim Sangare abgegeben. Die Höhe ist nicht bekannt, dem Bericht zufolge liegt die Forderung von PSV bei 35 Millionen Euro.

© getty Aster Vranckx Auf der Suche nach einem Sangare-Nachfolger soll PSV nun auf Aster Vranckx aufmerksam geworden sein. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg, der zuletzt unglücklich an die AC Milan verliehen war, erfüllt ein ähnliches Spielerprofil wie Sangare. Das niederländische Portal Voetbal International berichtet, Eindhoven habe sich bei Wolfsburg nach Vranckx erkundigt. Beim VfL ist er jedoch kein klarer Abgangskandidat. "Wir reden über einen sehr guten Spieler, der die Chance hat, zu zeigen, was er draufhat, und den Trainer zu überzeugen", erklärte VfL-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer kürzlich dem kicker. Seine Leihe mit Kaufoption zu Milan sei ein Wunsch des Spielers gewesen.

© getty Moussa Diaby Wird ein Wechsel in die Premier League nun konkret? Laut der Daily Mail soll Aston Villa demnächst ein Angebot für den Flügelflitzer von Bayer 04 Leverkusen abgeben. Die Schmerzgrenze der Werkself soll dem Bericht zufolge bei 60 Millionen Euro liegen. Doch Aston Villa ist wohl nicht alleine im Werben um Diaby, auch andere Klubs aus England sollen Interesse haben.

© getty Ahmed Kutucu Das ehemalige Schalke-Sturmtalent Ahmed Kutucu wechselt den Verein. Nachdem er sich bei Basaksehir nicht durchsetzen konnte, hat der türkische Zweitligist Eyüpspor die Verpflichtung Kutucus bekannt gegeben.

© getty Mathys Tel Nach dem FC Augsburg hat nun offenbar ein weiterer Bundesligist Interesse an Bayern-Stürmer Mathys Tel angemeldet. Wie der kicker berichtet, hat Werder Bremen ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen. Offenbar streben die Hanseaten ein Leihgeschäft an, was auch im Sinne der Münchner sein dürfte. Zwar kam Tel in der vergangenen Saison 28-mal (häufig von der Bank) zum Einsatz, wobei er auch sechs Tore erzielte, beim deutschen Rekordmeister liebäugelt man aber dennoch mit einem Leihgeschäft, um dem Stürmer Spielpraxis zu ermöglichen. Eine Leihe sei aber absolut ausgeschlossen, so äußerte sich Gadiri Camara, Agent von Mathys Tel, gegenüber Sky auf die Gerüchte. "Eine Leihe ist keine Option für uns. Ich kann keine Gerüchte über eine potenzielle Leihe zu Werder Bremen bestätigen." Viel mehr wolle er beim FCB bleiben und sich verbessern. Dabei sei auch egal, wer noch kommt: "Er ist bereit für die Herausforderung. Er liebt Bayern und ich denke, dass Bayern ihn auch liebt."

© imago images Noah Atubolu Verlässt der U21-Nationalkeeper den SC Freiburg ohne einen einzigen Bundesliga-Einsatz? Eigentlich soll er diesen Sommer für Mark Flekken das Tor übernehmen - das wurde vom SC Freiburg offen so kommuniziert. Florian Müller schloss sich als neue Nummer zwei den Breisgauern an. Doch mehrere belgische Medien, darunter Het Laatste Nieuws, berichten nun, dass Atubolu beim SCF keine Stammplatzgarantie bekommen habe und deshalb unbedingt wechseln wolle. Er sei sich mit dem belgischen Topklub RSC Anderlecht einig. Die Belgier suchen eine neue Nummer eins, weil ihr Stammtorhüter Bart Verbruggen voraussichtlich zu Brighton & Hove Albion wechseln wird. In Freiburg wiederum will man Atubolu nicht abgeben - zuletzt war sogar von einer bevorstehenden Vertragsverlängerung zu hören, um das Gehalt an seinen neuen Status als Stammkeeper anzugleichen, berichtete die Bild. Ein Wechsel des U21-Nationaltorhüters weg vom SC dürfte damit äußerst unwahrscheinlich sein.

© imago images Lino Tempelmann Höchst wahrscheinlich ist dagegen ein Wechsel von Freiburgs Mittelfeldspieler Lino Tempelmann. Obwohl die Breisgauer bereits am vergangenen Montag wieder in die Sommervorbereitung einstiegen, nahm Tempelmann seitdem noch nicht am Training teil - um an einem Transfer zu arbeiten. Nun könnte eine Lösung gefunden sein: Wie der kicker berichtet, ist der FC Schalke 04 am Achter interessiert, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war und dort zeitweise sogar als Kapitän auf dem Feld stand. Der Club hätte ihn wohl gerne behalten, geht in diesem Fall aber leer aus.