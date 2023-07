Transfers und Gerüchte am 14. Juli: Nicht in der Vorbereitung! Spurs-Legende vor Abschied - zwei Bayern-Abgänge?

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 14. Juli.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

© getty Leon Goretzka Atletico Madrid ist angeblich an Leon Goretzka vom FC Bayern interessiert. Das berichtet das Portal elgoldigital.com. Als mögliche Ablöse wird in dem Bericht eine Summe von 45 Millionen Euro genannt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der in München noch bis 2026 unter Vertrag steht, soll beim FCB ein Verkaufskandidat sein. Zuletzt berichteten die Münchner Zeitungen tz und Merkur, dass er den Klub bei einem passenden Angebot verlassen dürfe. Goretzka selbst hatte allerdings im Juni betont, nicht an einen Abschied zu denken. "Ich habe keine anderen Pläne, als bei Bayern zu bleiben", sagte der deutsche Nationalspieler bei Sport1.

© Getty Benjamin Pavard Benjamin Pavard steht angeblich bei Manchester City auf der Liste. Das will zumindest Transferexperte Fabrizio Romano erfahren haben. Eine Verpflichtung des Franzosen würde demnach Priorität genießen, sollte der Transfer von Kyle Walker nach München klappen. Laut kicker hat Pavard bereits auf ein Angebot aus Manchester gehofft. Zuletzt soll bereits Inter Mailand ein konkretes Angebot für den 27-Jährigen hinterlegt haben. Pavard steht bei Bayern noch bis 2024 unter Vertrag.

© getty Alphonso Davies Nochmal Bayern, denn offenbar liegen die Verhandlungen mit Linksverteidiger Alphonso Davies derzeit brach. Laut Bild will er in dieser Saison in München bleiben, aber erst im kommenden Jahr über seine Zukunft entscheiden. Mit Vertrag bis 2025 sei ein Abgang 2024 aber durchaus eine Möglichkeit - und da kommt Real Madrid ins Spiel. Nach neuesten Informationen der Bild sollen die Königlichen die Situation von Davies intensiv beobachten. Scheitert eine Vertragsverlängerung, wolle der CL-Rekordsieger ernst machen, heißt es in dem Bericht. In diesem Sommer wird aber voraussichtlich nichts mehr bei Davies passieren. Entscheidung vertragt.

© getty Hugo Lloris Nach elf Jahren im Verein steht Hugo Lloris vor dem Abschied von Tottenham Hotspur. Der englische Spitzenklub teilte am Freitag mit, dass der französische Weltmeister von 2018 nicht die Teamreise nach Australien antreten werde, um "mögliche Transferoptionen auszuloten". Der Vertrag des 36-Jährigen läuft noch bis Sommer 2024. Im Juni hatte die Nachrichtenagentur AFP von einem Interesse saudi-arabischer Klubs an Lloris berichtet. Lloris war im August 2012 von Olympique Lyon nach London gewechselt. Dort wurde er schnell die Nummer eins, einen Titel gewann er mit den Spurs aber nicht. Seine wohl letzte Saison für Tottenham verlief unglücklich: Eine im Februar erlittene Knieverletzung war gleichbedeutend mit dem Saison-Aus. Mit der Nationalmannschaft war Lloris höchst erfolgreich: 2018 in Russland wurde er als Stammkeeper Weltmeister, nach dem verlorenen WM-Finale vier Jahre später in Katar erklärte er seinen Rücktritt. Mit 145 Einsätzen für Frankreich ist er Rekordnationalspieler.

© getty Jurrien Timber Innenverteidiger Jurrien Timber (22) wechselt vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in die englische Premier League. Wie die Gunners am Freitag bekannt gaben, habe der niederländische Nationalspieler einen "langfristigen" Vertrag unterschrieben. Die Ablösesumme soll laut Ajax bei 40 Millionen Euro liegen und könne durch mögliche Boni auf 45 Millionen Euro ansteigen.

© getty Tomas Cvancara Nach dem Abgang von Marcus Thuram hat Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf der Mittelstürmerposition nachgerüstet. Vom tschechischen Meister Sparta Prag wechselt Angreifer Tomas Cvancara an den Niederrhein, wie die Fohlen am Freitag bekannt gaben. Der 22-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Bereits am Donnerstag hatten der kicker und das tschechische Fachmagazin Sport übereinstimmend über die baldige Einigung beider Vereine berichtet. Demnach war der tschechische Nationalspieler vorzeitig aus Spartas Trainingslager in Österreich abgereist, nun wurden die letzten Details geklärt. "Tomas ist ein torgefährlicher Stürmer, bringt zudem auch viel Schnelligkeit mit", sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: "Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler und wollte unbedingt zur Borussia." In der abgelaufenen Saison hatte Cvancara mit zwölf Toren in 24 Meisterschaftsspielen maßgeblich zu Spartas Titelgewinn beigetragen. Im März feierte der 1,90 m große Mittelstürmer sein Länderspieldebüt gegen Polen (3:1), dabei benötigte er lediglich drei Minuten für sein erstes Tor in der tschechischen A-Nationalmannschaft.

© imago images Rodrigo Zalazar Rodrigo Zalazar verlässt Schalke 04. Wie der Bundesliga-Absteiger am Freitag mitteilte, wechselt der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung zu Sporting Braga nach Portugal. Die Ablösesumme für den Uruguayer soll laut Medienberichten bei fünf Millionen Euro liegen. "Nachdem Rodrigo uns mitgeteilt hat, den Verein nach zwei Jahren verlassen zu wollen, haben wir eine passende Lösung für alle Seiten gesucht. Wir haben klare wirtschaftliche Bedingungen gestellt, die Sporting Braga nun erfüllt hat", sagte Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann. Dem früheren Frankfurter und St. Paulianer Salazar gelangen in 55 Pflichtspielen für die Knappen neun Treffer und 13 Torvorbereitungen. Mit dem Wechsel zum Tabellendritten der abgelaufenen Saison in Portugal wird Salazar künftig in der Champions-League-Quali statt in der 2. Bundesliga spielen.

© getty Julian Hettwer Borussia Dortmund hat Julian Hettwer vom Drittligisten MSV Duisburg für seine zweite Mannschaft verpflichtet. Wie die WAZ berichtet, legt der BVB für den 20-jährigen Flügelstürmer, der einen langfristigen Vertrag erhält, eine siebenstellige Ablöse auf den Tisch. "Das vorliegende Angebot war sowohl für uns als auch für den Spieler eines, das wir nicht ablehnen konnten", sagte Duisburgs Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp. Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23 des BVB, erklärte: "Julian ist ein sehr interessanter, junger und entwicklungsfähiger Stürmer, den wir schon länger beobachtet haben."

© getty Lois Openda Der Rekordtransfer des Belgiers Lois Openda zu DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist perfekt. Wie die Sachsen am Freitag mitteilten, unterschrieb der Wunschspieler einen Vertrag bis Juni 2028. Laut Medienberichten überweisen die Leipziger um die 40 Millionen Euro an den französischen Vizemeister RC Lens, über erfolgsabhängige Bonuszahlungen soll die Summe noch anwachsen können. Der 23 Jahre alte Angreifer soll den abgewanderten Christopher Nkunku (für 60 Millionen zu Chelsea) ersetzen und löst Naby Keita als Rekordtransfer ab, der 2016 vom FC Salzburg für knapp 30 Millionen Euro nach Sachsen gewechselt war. In der abgelaufenen Saison hatte Openda mit 21 Toren in 38 Saisonspielen maßgeblichen Anteil an der Vizemeisterschaft von Lens. Nach den prominenten und schwerwiegenden Abgängen von Nkunku, Konrad Laimer, Dominik Szoboszlai und Angelino sowie dem wahrscheinlichen Verlust von Abwehrkante Josko Gvardiol (zu Manchester City) arbeitet Sport-Geschäftsführer Max Eberl zudem an der Verpflichtung des jungen Innenverteidigers El Chadaille Bitshiabu. Der Franzose soll Medienberichten zufolge bis 2029 unterschreiben und bis zu 20 Millionen Euro kosten.

© getty Kylian Mbappé Vertrag über 2024 hinaus verlängern oder noch in diesem Sommer wechseln: Die Ansage von Paris Saint-Germain in Person von Präsident Nasser Al-Khelaifi in Richtung Kylian Mbappé war relativ deutlich. PSG wollte eigentlich eine Entscheidung im Juli, doch daraus wird wohl nichts. Wie die Marca berichtet, wird sich vor August in dieser Angelegenheit nichts tun. "Die Seifenoper des Sommers wird wohl in der Endphase des Marktes gelöst werden", schreibt die spanische Zeitung. Einziger ernstzunehmender Abnehmer für den französischen Stürmer ist Real Madrid. Laut Sport Bild ist Präsident Florentino Perez bereit, eine Ablöse von 120 Millionen Euro nach Paris zu überweisen - und keinen Euro mehr. Weiter heißt es in dem Bericht, die Königlichen seinen zunehmend von Mbappés Mutter und Beraterin Fayza Lamari genervt. Der Grund: Inhalte aus vertraulichen Gesprächen würden in der Öffentlichkeit landen, sie soll die Klubs finanziell und emotional extrem reizen. Die 48-Jährige sei sich bereits im vergangenen Jahr einig mit Real gewesen und habe den Deal platzen lassen, weil PSG noch einmal in Sachen Geld nachgelegt hatte.

© getty Tom Krauß Bundesligist FSV Mainz 05 verstärkt sein Mittelfeld mit U21-Nationalspieler Tom Krauß von RB Leipzig. Wie die Rheinhessen mitteilten, unterschrieb der 22-Jährige "einen langfristigen Vertrag". Über die Ablöse machten die Vereine keine Angabe. Krauß hatte im Vorjahr auf Leihbasis bei Absteiger Schalke 04 erste Bundesligaerfahrung gesammelt, im Juni schied er als Stammspieler mit der U21 bei der EM in der Vorrunde aus. "Tom ist ein Transfer, wie er typischer für Mainz 05 nicht sein könnte: Ein Jungnationalspieler, der sich mit unserer Philosophie identifiziert und darauf brennt, hier den nächsten Karriereschritt zu machen", sagte Sportdirektor Martin Schmidt. Krauß habe "das Potenzial für noch mehr", ergänzte Trainer Bo Svensson: "Er will besser werden und wir wollen ihn besser machen." Dem zentralen Mittelfeldspieler gelangen in der vergangenen Saison in 32 Bundesligaspielen zwei Treffer.

© getty Marcel Sabitzer Die italienische Zeitung Corriere dello Sport berichtet, dass sich der Österreicher trotz der sportliche Schwierigen Situation beim FC Bayern einen Verbleib in München vorstellen kann. Zuletzt wurde er mit einem Wechsel zu AS Roma in Verbindung gebracht.

© getty Mads Pedersen Der FC Augsburg hat den Vertrag mit dem Dänen vorzeitig um drei Jahre verlängert. Der 26 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis 2027, das teilte der Klub am Freitag mit. "Mit Mads Pedersen haben wir einen Spieler an Bord, der mit seiner Vielseitigkeit und Dynamik sehr gut zu unserer Spielweise passt", sagte Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und ergänzte: "Wir sind überzeugt, dass er in seiner Entwicklung noch weiter voranschreiten wird, wir auch in den folgenden Jahren voneinander profitieren und gemeinsam erfolgreich sein werden."

© getty Noah Weißhaupt Der SC Freiburg setzt weiter auf den Offensivspieler. Wie die Breisgauer mitteilten, wurde der Vertrag mit dem U21-Nationalspieler vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Verein wie gewohnt keine Angaben. Das Eigengewächs hatte im Herbst 2021 sein Profi-Debüt gefeiert und sich mit starken Auftritten in der Rückrunde für den EM-Kader der U21 empfohlen.

© imago images João Cancelo Die Zukunft von Ex-Bayern-Leihspieler João Cancelo ist weiter offen. Sein Vertrag bei Manchester City läuft noch bis 2027, doch soll und will er dahin nicht zurück. Gerüchte gab es zuletzt einige, doch nichts konkretisierte sich. Und das könnte nun wieder einen altbekannten Interessenten auf den Plan rufen: FC Barcelona. Dass die Katalanen ihn schon im Winter wollten, verriet Trainer Xavi kürzlich selbst. Nun meldet Mundo Deportivo, dass Cancelo erneut ein Thema sein soll. zumal er den Rechtsverteidiger so interpretiert, wie es ideal ins aktuelle Spiel des Klubs passen würde. Da es jedoch weiter finanzielle Probleme gibt, sei dem Bericht zufolge ein erneutes Leihgeschäft für Cancelo denkbar, jedenfalls aus Sicht von Barcelona. Ob City sich darauf einließe, ist jedoch unklar.

© getty Harry Kane Im Poker um den englischen Nationalmannschaftskapitän Harry Kane haben sich die Spitzen von Rekordmeister Bayern München und Tottenham Hotspur am Donnerstag in London getroffen. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Zu einem Durchbruch sei es dabei weiter nicht gekommen, die Münchner Delegation soll aber optimistisch sein, den 29 Jahre alten Torjäger in diesem Sommer zu verpflichten. Die ausführliche News zum Thema gibt es hier!

© getty Victor Osimhen Victor Osimhens möglicher Wechsel zum FC Bayern München, falls der Kane-Deal platzt, soll vom Tisch sein. Das berichtet die Bild. Seine Optionen wären demnach nur noch eine Vertragsverlängerung bei Neapel oder ein Wechsel zu PSG.

© getty Malik Tillman Der VfB Stuttgart denkt angeblich darüber nach, Malik Tillman vom FC Bayern für die kommende Saison auszuleihen. Das wird zumindest im Podcast "Bayern-Insider" behauptet. Zuvor könnte der gebürtige Nürnberger offenbar sein Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister verlängern. Der 21-jährige Mittelfeldspieler steht in München noch bis 2024 unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an die Glasgow Rangers ausgeliehen.

© getty Emil Holm Borussia Dortmund ist offenbar an Emil Holm vom italienischen Erstligisten Spezia Calcio interessiert. Das berichtet die italienische Zeitung Tuttosport. Der 23-jährige Schwede könnte beim BVB demnach als Rechtsverteidiger Streichkandidat Thomas Meunier ersetzen. Allerdings sollen auch Juventus Turin, Inter Mailand, SSC Neapel und Atalanta Bergamo ein Auge auf den Spieler geworfen haben. Holm, dessen Vertrag bei Spezia Calcio noch bis 2026 läuft, kam in der vergangenen Saison in 23 Pflichtspielen zum Einsatz. Seine Ausbeute: Ein Tor und zwei Assists.

© getty Kyle Walker Nachdem der FC Bayern schon seit Wochen mit Kyle Walker in Verbindung gebracht worden war, soll der Rechtsverteidiger den Münchnern nun zugesagt haben. Das berichtet sky mit Verweis auf eigene Informationen. Dem Bericht zufolge einigte man sich bereits auf einen Vertrag bis 2025 plus Option für eine weitere Spielzeit. Eine Einigung zwischen den Bayern und Manchester City steht bislang aber noch noch. Spekuliert wird mit einer Ablösesumme im Bereich von 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Die ausführliche News gibt es hier!

© getty Dayot Upamecano Der Franzose ist kein Verkaufskandidat beim FC Bayern. Laut Bild muss er sich zwar dem Konkurrenzkampf mit Matthijs de Ligt und dem noch nicht offiziell verkündeten Neuzugang Kim Min-Jae stellen, doch aufgrund seines großen Potenzials sei man bei den Münchnern nicht gewillt, sich auch nur Anfragen anzuhören.

© getty Alexander Nübel Laut Bild gibt es für Alexander Nübel derzeit zwei Optionen: VfB Stuttgart und Leeds United. Allerdings dürften beide nicht unbedingt realistisch sein, nachdem am Donnerstag bereits bekannt wurde, dass der VfB eigentlich nur an einem Leihgeschäft für einen Keeper interessiert ist, Bayern jedoch nur verkaufen will. Und für Leeds United müsste Nübel in den sauren Apfel beißen, in die Championship, also die 2. Liga Englands, zu wechseln.

© getty Moussa Diaby Das Interesse an Moussa Diaby von Bayer Leverkusen ist groß. Laut sky soll die Werkself nun ein erstes Angebot aus der Premier League erhalten haben. Aston Villa habe demnach rund 45 Millionen Euro für den Franzosen geboten, Leverkusen jedoch lehnte ab. Bayer soll stattdessen mindestens 60 Millionen Euro gefordert haben. Ende offen.

© getty Andre Onana Offenbar ist dieses Thema bald vom Tisch. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht Manchester United vor einer Einigung mit Inter Mailand für Keeper Andre Onana. Die Rede ist von einer Ablöse von 50 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro in Form von Boni. Der einstige Ajax-Keeper steht also vor einer erneuten Zusammenarbeit mit seinem früheren Coach Erik ten Hag.

© getty Juventus Turin Gleich vier Spieler haben bei Juventus Turin keine Zukunft mehr. Nach den Informationen von SPOX und GOAL spielen Arthur Melo, Leonardo Bonucci, Weston McKennie und Dennis Zakaria keine Rolle in den Turiner Planungen. Die vier Spieler sollen die Alte Dame demnach verlassen und sich auf die Suche nach einem neuen Verein begeben. An der anstehenden USA-Reise nehmen die Stars schon nicht mehr teil. Der 36-jährige Bonucci war bis zuletzt Kapitän von Juventus, sein Nachfolger wird Verteidiger Danilo werden. Die Juve-Verantwortlichen haben die italienische Legende in einem persönlichen Gespräch über die Entscheidung informiert. Die Situation von McKennie hingegen könnte sich Borussia Dortmund zunutzemachen, die Schwarz-Gelben sollen am US-Amerikaner interessiert sein.

© getty Neymar Neymars Zukunft ist weiter offen. Doch laut Le Parisien ist er ein mögliches Transferziel für Chelsea, das ihn weiter genau beobachten soll. Jedoch würden die Blues nur dann aktiv werden, wenn der Brasilianer ein klares Zeichen gibt, dass er an die Stamford Bridge wechseln wolle. Was PSG betrifft, ist derweil offenbar noch keine Entscheidung in dieser Personalie gefallen.

© getty Rob Holding Arsenal-Profi Rob Holding steht im Visier von Besiktas. Die Türken haben laut The Athletic sogar schon ein Angebot für ihn in Höhe von 2,5 Millionen Euro abgegeben. Die Gunners lehnten es dem Bericht zufolge aber ab. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft noch ein Jahr, zudem enthält der Vertrag eine Option für eine weitere Spielzeit.

© getty Jessic Ngankam U21-Nationalstürmer Jessic Ngankam wechselt von Absteiger Hertha BSC zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Wie die SGE am Freitag mitteilte, unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag bis 2028. Ngankam, seit 2006 bei der Hertha, hatte in der Abstiegssaison in 18 Spielen vier Tore erzielt. "Als junger und entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potenzial passt Jessic ideal zu unserer Strategie", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche: "Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer interessanter Angebote für Eintracht Frankfurt entschieden hat." Zuletzt stand Ngankam beim EM-Vorrundenaus der deutschen U21 in allen drei Partien auf dem Platz, ihm gelang aber kein Treffer. Der Angreifer ist bereits der siebte Neuzugang der Eintracht für die kommende Saison.

© getty Willian Willian hat offenbar ein neues Team gefunden. Der zuletzt für Fulham aktive Brasilianer wird laut BBC Sport ablösefrei zu Nottingham Forest wechseln. In der Vorsaison erzielte er 5 Tore und 6 Assists.

© getty Lamine Yamal Der FC Barcelona bindet sein Eigengewächs Lamine Yamal langfristig. Laut Romano unterschreibt der 16-Jährige bis 2026. Yamal war zuletzt für die U19 der Katalanen aktiv und spielte auch in der Youth League. Darüber hinaus gab er sein Debüt in LaLiga mit gerade mal 15 Jahren.

© getty Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma bleibt bei PSG. Laut Romano haben die Franzosen keinerlei Interesse daran, den Italiener loszuwerden. Sein Vertrag läuft aber ohnehin noch bis 2026.

© getty Levi Colwill Levi Colwill hat einen weiteren Interessenten: Laut Evening Standard ist nun auch Tottenham am Verteidiger interessiert. Die Spurs gesellen sich damit zu Klubs wie Manchester City, Brighton und Liverpool, die allesamt um den Chelsea-Spieler buhlen. Zuletzt war er für ein Jahr an Brighton ausgeliehen.

© getty Riyad Mahrez Bereits Anfang Juli gab es Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Riyad Mahrez zu Al Ahli in Saudi Arabien. Nun soll sich das Ganze konkretisieren. Laut The Athletic ist Al Ahli bereit, rund 35 Millionen Euro für den Flügelspieler von Manchester City zu bieten.

© getty Ashley Young Ashley Young (38) hat einen neuen Klub gefunden. Der Flügelspieler wurde offiziell von Everton vorgestellt und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag. Young spielte zuletzt zwei Jahre für Aston Villa, nachdem er ein Jahr für Inter Mailand aktiv war. Davor spielte er seit 2011 bei Manchester United.

© getty Tin Jedvaj Ex-Leverkusen-Profi Tin Jedvaj geht nach Griechenland. Der für Lokomotive Moskau aktive Kroate wechselt auf Leihbasis zu Panathinaikos. Für Jedvaj ist es bereits die zweite Leihe nacheinander, denn zuletzt war er seit Januar an Al-Ain (UAE) ausgeliehen.