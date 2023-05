Transfers und Gerüchte am 6. Mai: Premier-League-Klubs jagen 115-Milionen-Mann

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 6. Mai.

© getty Jude Bellingham Neue Details zu Jude Bellinghams angeblich bevorstehendem Transfer zu Real Madrid sind durchgesickert. Der spanische Radiosender Cadena Ser nennt Details zum Vertrag, den der Mittelfeldstar von Borussia Dortmund beim Sieger der Champions League unterzeichnen soll. Bellingham werde demnach für sechs Jahre bei Real unterschreiben. In seinem Kontrakt werde eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von knapp einer Milliarde Euro fixiert und das Gehalt des 19-Jährigen soll 20,5 Millionen Euro pro Jahr betragen. Einzig Eden Hazard verdient bei den Blancos noch mehr, der Belgier kassiert angeblich rund 30 Millionen Euro pro Saison. In dieser Woche nahmen die Gerüchte um einen Bellingham-Transfer nach Madrid Fahrt auf. Der begehrte Engländer soll sich für einen Wechsel im Sommer zu Real entschieden haben. Mitbewerber wie Manchester City und PSG haben demnach keine Chance auf eine Verpflichtung des Teenagers. Während die Vereine bisher dementierten, dass ein Transfer bevorstehe, berichten verschiedene Medien, dass es aktuell zwischen den Klubs noch um die Höhe der Ablöse gehe. Die Dortmunder erhoffen sich eine Summe zwischen 120 und 150 Millionen Euro für ihren wertvollsten Spieler.

© imago images Can Uzun Der FC Bayern hat ein Auge auf Can Uzun vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg geworfen. Das berichtet die Bild. Sie schreibt, dass die Roten und der türkische Spitzenklub Galatasaray sich mit dem jungen Stürmer beschäftigen. Verantwortliche des FCB hätten sich bei ihren Nürnberger Pendants bereits nach Uzun erkundigt. Der 17-Jährige steht beim Club noch bis 2026 unter Vertrag. Laut Bild strebt er nicht unbedingt einen Wechsel im Sommer an. Allerdings wünsche er sich, bei einem Verbleib in Nürnberg Mitglied des Profikaders in der 2. Bundesliga zu werden. Aktuell trainiert er mit der ersten Mannschaft. Sportchef Dieter Hecking sagte: "Can ist ein richtig guter Fußballer, aber die Intensität fehlt ihm noch, weil er im Jugendfußball kaum gefordert wird." Man wolle ihm derzeit "aufzeigen , was ihm vielleicht noch fehlt." Uzun habe aber die Chance, sich für den Profikader für die neue Spielzeit zu empfehlen. Für Nürnbergs U19 erzielte Uzun in dieser Saison 20 Tore in 18 Pflichtspielen, dazu lieferte der türkische Junioren-Nationalspieler noch 5 Assists.

© getty El Chadaille Bitshiabu Dortmund und Frankfurt liefern sich ein Duell um El Chadaille Bitshiabu. PSG will das Eigengewächs aber nicht abgeben. Das Werben des BVB um El Chadaille Bitshiabu von PSG wird konkret. L'Équipe berichtet, Borussia Dortmund habe eine Offerte in Höhe von 15 Millionen Euro Ablöse plus Boni für den jungen Abwehrspieler abgegeben. Auch Dortmunds Bundesligarivale Eintracht Frankfurt habe den Parisern ein Angebot für den Teenager gemacht, heißt es. Gerüchte um ein Interesse der beiden deutschen Spitzenvereine an Bitshiabu kursieren seit einigen Tagen. Beim BVB könnte sich im Sommer in der Innenverteidigung etwas tun, sollte Mats Hummels sich mit auslaufendem Vertrag verabschieden. Eintracht Frankfurt muss zur neuen Saison aller Voraussicht nach den Abgang Evan Ndickas in der Defensivzentrale kompensieren. PSG auf der anderen Seite möchte Bitshiabu laut des L'Équipe-Berichts nicht abgeben. Vielmehr solle der bis 2024 laufende Vertrag des 17-Jährigen vorzeitig verlängert werden. Anschließend sei ein Ausleihgeschäft geplant, um dem Teenager Spielpraxis zu verschaffen.

© getty Aleksandr Golovin Borussia Dortmund hat ein Auge auf Mittelfeldspieler Aleksandr Golovin (26) vom französischen Erstligisten AS Monaco geworfen. Das behauptet sein Berater Aleksandr Klyuev. Laut seiner Aussage gab es im Winter Verhandlungen wegen eines Transfers des Spielgestalters. "Dortmund war interessiert", so der Agent im Gespräch mit dem russischen Medium championnat.com. Der BVB habe das ehemalige Supertalent schon seit Jahren auf dem Schirm: "Die Borussia schätzt Golovin schon lange. Der Chefscout kam 2017, um ihn beim Spiel zwischen ZSKA und Spartak zu beobachten. Er schaute sich auch (Quincy) Promes an. Golovin gefiel ihm, wir tauschten unsere Visitenkarten aus. Damals legte Dortmund einen ganzen Datensatz über ihn an." Golovin gehörte bei der Weltmeisterschaft 2018 zu den herausragenden Spielern. Anschließend wechselte er für 30 Millionen Euro Ablöse von ZSKA Moskau nach Monaco. Dort steht er nach einer vorzeitigen Verlängerung im Februar noch bis 2026 unter Vertrag. Laut Klyuev waren zuletzt vor allem Vereine aus der Premier League an Golovin "ernsthaft interessiert". Newcastle United habe im Winter einen Vorstoß gewagt, auch West Ham United und der FC Everton waren in der Verlosung. Golovin aber strebe bei einem möglichen Abschied aus Monaco aber einen Wechsel zu einem Verein an, der europäisch spielt. Der 45-malige russische Nationalspieler werde sich erst konkret mit einem Wechsel befassen, sollten sich die Vereine auf einen Transfer verständigen. Golovin sei "glücklich, in Monaco zu spielen. Er will seine Ziele dort erreichen.

© getty Enzo Le Fee Der BVB bekommt im Werben um Enzo Le Fee vom FC Lorient namhafte Konkurrenz. Wie Foot Mercato berichtet, interessieren sich nun auch OGC Nizza, Stade Rennes und der frischgebackene Serie-A-Meister SSC Neapel für den Mittelfeldspieler. Le Fee will Lorient im Sommer verlassen und ist seit geraumer Zeit in Dortmund im Gespräch. Der 23-Jährige könnte im Mittelfeld die Position einnehmen, die Jude Bellingham bei einem möglichen Abgang hinterließe. Le Fee steht in Lorient noch bis 2024 unter Vertrag, als Ablöse wäre eine Summe von rund 20 Millionen Euro nötig. Aus der Bundesliga wurden in der jüngeren Vergangenheit auch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt als Interessenten an Le Fee genannt.

© getty Nestory Irankunda Der FC Bayern sichert sich wohl das australische Top-Talent Nestory Irankunda von Adelaide United. Laut eines Berichts von beIN Sports Australia stehen die beiden Vereine bei den Verhandlungen wegen eines Transfers kurz vor dem Abschluss. Vor einigen Tagen hatte bereits die Sport Bild von einem Interesse des deutschen Rekordmeisters an dem 17-Jährigen berichtet. Zahlen werden in dem Bericht nicht genannt, jedoch sollen die Bayern für den Transfer Irankunda eine "erhebliche Summe plus Boni" an Adelaide überweisen. Zudem werde der Teenager, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist, für die Saison 2023/24 an seinen aktuellen Klub verliehen.

© getty Moussa Diaby Champions-League-Sieger Real Madrid ist an Angreifer Moussa Diaby von Bayer Leverkusen interessiert. Das berichtet die Marca. Der Rechtsaußen könne ein konkretes Thema werden, sollte 100-Millionen-Flop Eden Hazard den Klub wie erwartet im Sommer vorzeitig verlassen. Diaby hat sich mit starken Leistungen in den letzten Monaten nicht nur zurück in die französische Nationalmannschaft gespielt, sondern eben auch in den Fokus einiger Spitzenklubs. Waren bislang aber nur Vereine aus der Premier League und sein ehemaliger Arbeitgeber PSG als Interessenten gehandelt worden, mischt nun eben auch Real mit.

© getty Lautaro Martinez Lautaro Martinez taucht derzeit gefühlt täglich in Transfergerüchten auf. Nun soll auch Chelsea am Weltmeister von Inter Mailand interessiert sein. Das berichtet Football Insider. Angeblich ist Martinez in erster Linie Wunschspieler von Mauricio Pochettino, der aber noch nicht als neuer Trainer der Blues feststeht. Doch wird davon ausgegangen, dass er das Amt zur neuen Saison übernehmen wird. In jedem Fall jedoch sei Inter Mailand bereit, Martinez für rund 80 Millionen Euro aus finanziellen Gründen abzugeben.

© getty Kalvin Phillips Im vergangenen Sommer war Kalvin Phillips für 49 Millionen Euro von Leeds United zu Manchester City gewechselt, sah bislang aber noch kein Land unter Pep Guardiola. Ganze 103 Minuten Einsatzzeit stehen für ihn in acht Premier-League-Spielen zu Buche. Entsprechend gibt es nun Gerüchte, nach denen der Mittelfeldspieler schon im Sommer Manchester wieder verlassen könnte. Das jedenfalls suggeriert The Telegraph, ohne allerdings ein konkretes Ziel zu nennen.

© getty Declan Rice Declan Rice (24) gilt seit ein paar Jahren schon als begehrtes Transferziel zahlreicher Premier-League-Klubs. In diesem Sommer könnte es nun soweit sein, dass West Ham seinen Leistungsträger ziehen lässt. Entsprechend haben sich die Hammers auch schon auf eine Wunsch-Ablösesumme festgelegt. Laut ESPN liegt diese bei rund 115 Millionen Euro. Mögliche Interessenten für den Mittelfeldspieler sind offenbar neben Arsenal auch Chelsea, beide Manchester-Klubs, Newcastle United und Liverpool.

© getty Mason Mount Mason Mount soll laut Daily Mail immer noch das Haupttransferziel des FC Liverpool in diesem Sommer sein. Mounts Vertrag bei Chelsea läuft 2024 aus und er hat offenbar nicht mehr vor, diesen zu verlängern. Stattdessen soll er daran interessiert sein, unter Jürgen Klopp zu spielen. Ähnliches allerdings soll auch für seinen Ex-Blues-Coach Thomas Tuchel gelten, der Mount Gerüchten zufolge gerne nach München lotsen würde.

© getty James Milner James Milner wird sich laut Transferexperte Fabrizio Romano Brighton & Hove Albion anschließen, wenn sein Vertrag in Liverpool am Saisonende ausläuft. Zudem werden laut Romano auch Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita und - das war schon länger bekannt - Roberto Firmino den Verein verlassen. Wo es für das Trio hingeht, ist offen.

© getty Goncalo Inacio Sowohl Liverpool als auch PSG sollen am 21 Jahre alten Verteidiger Goncalo Inacio von Sporting Clube de Portugal interessiert sein. Das meldet Le Parisien und gibt an, dass ein Transfer womöglich eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro erfordern würde.

© getty Luka Modric Luka Modric bleibt Real Madrid offenbar ein weiteres Jahr erhalten. Laut Relevo hat der Kroate seinen auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert. Dem Bericht zufolge könnte der fünfmalige Champions-League-Sieger den Vertrag noch vor dem Hinspiel von Real Madrid im Halbfinale der Champions League am kommenden Dienstag gegen Manchester City unterzeichnen.

© getty Andre Onana Chelsea soll der Favorit auf eine Verpflichtung von Torhüter Andre Onana von Inter Mailand sein. Das berichtet The Telegraph. Demnach planen die Blues offenbar einen Verkauf von Edouard Mendy, der seinen Stammplatz an Kepa Arrizabalaga verloren hat. Weiter heißt es, dass für Onana eine Ablöse im Bereich von rund 52 Millionen Euro fällig wären.