Kein Transfer zum FC Bayern! Napoli-Präsident schließt Verkauf von Victor Osimhen aus

Präsident Aurelio De Laurentiis vom frischgebackenen Serie-A-Meister SSC Neapel hat einen Abgang seines umworbenen Top-Stürmers Victor Osimhen nach dieser Saison ausgeschlossen.

In der Sendung "Cinque Minuti" auf Rai Sport sagte De Laurentiis: "Ich werde Victor Osimhen in diesem Sommer nicht verkaufen. Das ist ausgeschlossen!"

Napoli verpflichtete Osimhen, der beim VfL Wolfsburg seine erste Station in Europa hatte, 2020 für 75 Millionen Euro von OSC Lille. Dank seiner starken Leistungen in dieser Saison sind mehrere Spitzenvereine an dem nigerianischen Nationalspieler interessiert.

Neben dem FC Bayern sollen sich auch PSG und die englischen Spitzenvereine Manchester United sowie FC Chelsea um ihn bemühen. Als Ablöse für den 24-Jährigen war bisher eine Summe von 150 Millionen Euro im Gespräch.

Während Osimhen in Neapel noch bis 2025 unter Vertrag steht, läuft der Kontrakt von Erfolgstrainer Luciano Spalletti aus. De Laurentiis kündigte an, mit dem 64-Jährigen verlängern zu wollen: "Er ist eine Legende, ich wollte ihn zehn Jahre lang nach Neapel holen. (...) Ich habe die Klausel gezogen, seinen Vertrag zu verlängern. Jetzt liegt es ihm, dem zuzustimmen." Spalletti sei ein "Held", der sich bei den Partenopei sehr wohlfühle.