Transfers und Gerüchte am 5. Mai: Erste Zahlen im Bayern-Poker um Randal Kolo Muani aufgetaucht

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 5. Mai.

Aber ist Kolo Muani bei Bayern überhaupt im Gespräch? "Das kann ich nicht bestätigen", sagte Trainer Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz am Freitag auf die Frage, ob der Stürmer ein Transferziel der Bayern sei: "Das können wir ganz kurz machen. Im Moment ist das kein Thema."

Demnach möchte die SGE 120 Millionen Euro für den Franzosen sehen. Die Bayern stellen sich dagegen eine Summe um 60 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen vor.

Der Frankfurter gilt als Top-Favorit beim FC Bayern. Nun will die Bild eine erste Summe im Poker um den Stürmer erfahren haben.

Guirassy ist vom VfB noch bis Saisonende von Stade Rennes ausgeliehen. Die Schwaben können den Nationalspieler Guineas, der bislang zehn Tore in 22 Pflichtspielen erzielte, für neun Millionen Euro verpflichten.

Lothar Matthäus hat den Stürmer vom VfB Stuttgart beim FC Bayern München ins Gespräch gebracht. "Ich würde Guirassy holen! Zum wiederholten Mal ist er mir jetzt im Pokalspiel gegen Frankfurt wieder positiv aufgefallen: ballsicher, schnell, robuster Körper", sagte Matthäus der Bild . "Er bringt alles mit, was ein Top-Mittelstürmer braucht. Guirassy ist ähnlich gut wie Kolo Muani - mit dem Unterschied, dass er viel weniger Ablöse kostet."

© getty

Jude Bellingham

Am Mittwoch überschlugen sich die Meldungen in Spanien, wonach Real Madrid mit Dortmunds Bellingham eine "Grundsatzvereinbarung" über einen Wechsel im Sommer getroffen habe und die Verhandlungen "fast abgeschlossen" seien. Doch es gab auch Berichte, die dies dementierten.

Nun schreibt die spanische AS, dass der BVB "eine aggressive Strategie entwickelt" habe, die es den Interessenten an Bellingham "sehr schwer machen" soll. Dortmunds Führung um Hans-Joachim Watzke wolle demnach ein "Labyrinth" vorbereiten, um die angeblich geforderte Ablösesumme von 150 Millionen Euro nicht zu unterschreiten.

Watzke und der BVB seien gewillt, ein Wettbieten um Bellingham zu initiieren. Dem spanischen Radiosender Cope zufolge sollen die Königlichen 110 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen bieten. Eine Offerte in dieser Höhe werde man laut AS beim BVB aber ablehnen und auf höhere Gebote der Konkurrenz aus Manchester oder Liverpool warten.