Transfers: RB-Ausverkauf? Eberl lässt aufhorchen - nächster Chelsea-Transfer fix

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte des 12. März.

Manu Koné hat sich entschieden, Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer zu verlassen. Das berichtet der französische TV-Sender Téléfoot . Demnach sollen Paris Saint-Germain, der FC Bayern München, Manchester United und der FC Chelsea am Mittelfeldspieler interessiert sein. In der Vergangenheit galten auch RB Leipzig, der BVB und Newcastle United als Kandidaten. Einen Favoriten soll es bisher aber nicht geben.

© imago images

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Florian Wirtz ist eines der begehrtesten Talente in der Bundesliga. Doch wechselt der 19-Jährige schon in diesem Sommer? Eilig scheint er es damit jedenfalls nicht zu haben. "Ich schaue noch nicht zu weit in die Zukunft. Die wichtigsten Dinge sind, dass ich unverletzt bleibe und mich weiterentwickeln kann", sagte der Offensivspieler der Bild: "Da bin ich hier in Leverkusen an einem guten Ort. Ich weiß, was ich hier habe. Das habe ich auch in der Reha gemerkt." Ihm fehle bei Bayer derzeit nichts.

Bis 2027 ist Wirtz noch an die Werkself gebunden. Neben dem FC Bayern München galt zuletzt vor allem der FC Barcelona als möglicher Abnehmer, sollte er bald zu haben sein.