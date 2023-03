Transfers, News und Gerüchte vom 16. März: BVB soll Benficas Abwehrtalent gescoutet haben

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte des 16. März.

Silva gehört zu den größten Talenten des Champions-League-Viertelfinalisten. Er schaffte in dieser Saison seinen Durchbruch und steht noch bis 2027 bei Benfica unter Vertrag. Silvas festgeschriebene Ablösesumme beträgt 100 Millionen Euro.

Für diesen Fall sollen sich andere Klubs bereits positioniert haben. Nach Informationen von 90min.de sind besonders Vereine aus der Premier League scharf auf Guerreiro. Das Portal nennt Leeds United, Newcastle United, die Wolverhampton Wanderers, Aston Villa und auch Zweitliga-Tabellenführer FC Burnley als Interessenten. Auch in Italien und Spanien gibt es angeblich Klubs, die Guerreiro im Blick haben.

Guerreiros Vertrag bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus und noch ist es unklar, wie der BVB mit dem Portugiesen plant. Ramy Bensebaini soll von Borussia Mönchengladbach für die Linksverteidigerposition verpflichtet werden. Gut möglich also, dass Guerreiros Zeit bei den Westfalen abgelaufen ist.

© imago images

Alphonso Davies

Davies ist noch bis 2025 vertraglich an den FC Bayern gebunden. Der Verein hat dem 22-Jährigen mitgeteilt, das Arbeitspapier vorzeitig verlängern zu wollen.

Nach Angaben des kicker haben erste Gespräche stattgefunden - der Kanadier soll dabei positiv gestimmt sein und sich weitere Jahre in München gut vorstellen können. Auch, weil Davies bei der WM 2026, die unter anderem in seinem Heimatland ausgetragen wird und für ihn ein vorläufiger Höhepunkt der Laufbahn ist, in seinem gewohnten Umfeld bleiben möchte.

Zuletzt berichtete auch die Sport Bild, dass es erste Verhandlungen bereits gegeben habe, die Münchener beim Geld allerdings noch einmal nachlegen müssten.