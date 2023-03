Transfers, News und Gerüchte vom 15. März: Tuchel schielt auf Real-Job - Top-Stürmer zu teuer für Bayern?

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte des 15. März.

© getty Thomas Tuchel Er wird in Italien gehandelt, bei den Tottenham Hotspur - sogar eine Rückkehr zu PSG stand zwischenzeitlich im Raum: Thomas Tuchel ist heißbegehrt. Wie die Sport Bild vermeldet, hat der 49-Jährige aber auch einen Verein im Auge, der königlicher gar nicht sein könnte. Demnach lerne der Deutsche aktuell Spanisch und stünde bereit, sollte Carlo Ancelotti (63) Real zum Saisonende verlassen. In diesem Fall werden in Madrid aber auch Vereinslegende Raúl, Mauricio Pochettino und sogar Xabi Alonso gehandelt.

© imago images Cristiano Ronaldo In Dortmund ist Anthony Modeste aktuell eine Enttäuschung. Zwei Tore hat der 34-Jährige in der laufenden Saison in 25 Einsätzen geschossen, empfiehlt sich kaum für weitere Kurzeinsätze. Als Ersatzmann für den erkrankten Sébastien Haller war Modeste Anfang August vom 1. FC Köln gekommen - und sorgte womöglich dafür, dass eine andere Personalie keine Fahrt aufnehmen konnte. Und dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Cristiano Ronaldo: Der wurde in Dortmund nämlich nur wenig später angeboten. Wie die Sport Bild berichtet, hätte sich der BVB "noch intensiver" mit einer Verpflichtung von CR7 beschäftigt, hätte man nicht bereits Modeste für den Angriff verpflichtet. Zur Erinnerung: Im Sommer wurde Ronaldo von seinem damaligen Berater Jorge Mendes gefühlt jedem Verein angeboten, der in der Champions League spielte. Weil sich aber kein Abnehmer fand, blieb der Portugiese bei Manchester United, bevor es schließlich zur Trennung kam. Mittlerweile schießt er seine Tore für Al-Nassr in Saudi-Arabien.

© imago images Victor Osimhen Europaweit tobt ein Kampf um Victor Osimhen. Der Torjäger von Serie-A-Spitzenreiter SCC Neapel hat mit herausragenden Leistungen in dieser Saison das Interesse mehrerer Spitzenklubs geweckt. Nachdem auch der FC Bayern mehrfach als neuer Klub des ehemaligen Wolfsburgers gehandelt wurde, ist ein Transfer nach München laut Sky aber kein Thema. Grund dafür: Osimhens bei einem Transfer zu erwartende Ablöse. Diese soll bei mindestens 100 Millionen Euro liegen. Gemäß Sky seien die interessierten Vereine Manchester City, ManUnited, der FC Chelsea und PSG. Es habe diverse Gespräche geben. ManCity habe dabei die Fühler ausgestreckt, obwohl mit Erling Haaland und Julián Álvarez bereits zwei hochkarätige Stürmer im Kader Pep Guardiolas stehen. Für Bayern sei Osimhen angesichts seines hohen Marktwerts dagegen "kein Thema".

© getty Josko Gvardiol Der Innenverteidiger hat sich längst auf die Zettel aller Topklubs gespielt. Laut Sport Bild wäre man bei RB Leipzig bereit, ihn für eine Ablöse von 100 Millionen Euro schon in diesem Sommer ziehen zu lassen. Ganz vorn in der Schlange der Interessenten: Real Madrid. Die Königlichen sollen bereits mit Gvardiols Berater gesprochen haben - und seien dabei auf "Euphorie" gestoßen. Die Frage bei Real soll sein, wofür das prall gefüllte Festgeldkonto geplündert wird: Gvardiol? Jude Bellingham? Vielleicht sogar Kylian Mbappé? Angeblich wolle der Klub nur einen Transfer in dieser Größenordnung durchziehen.

© imago images Anthony Modeste Der Ersatzmann von Sébastien Haller ist beim BVB eine ziemliche Enttäuschung. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft aus, eine Verlängerung ist kein Thema. Deshalb schielt der Stürmer laut Sport Bild angeblich auf einen Wechsel nach Saudi_Arabien. Al-Hilal soll vor rund einem Jahr ein Gehalt von sieben Millionen Euro jährlich geboten haben.

© getty Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt hat sich in der laufenden Saison einen Namen gemacht: 16 Tore und 14 Vorlagen in 34 Pflichtspielen für die SGE sind überragend, auch bei der WM 2022 in Katar wusste er zu überzeugen und traf sogar im Finale gegen Argentinien. Kein Wunder, dass so manchen Topklubs Interesse nachgesagt wird, auch der FC Bayern wurde schon genannt. Mit dieser Summe können die Bayern aber nicht mithalten: Wie die Bild berichtet, will Manchester United für den 24-Jährigen ein Angebot in Höhe von 120 Millionen Euro abgeben! Die Schmerzgrenze der Hessen soll angeblich bei 100 Millionen Euro liegen - und wäre damit deutlich übertroffen. Vielleicht geht es aber auch noch teurer, schließlich wird auch PSG Interesse nachgesagt.

© getty Oliver Glasner Der 48-Jährige ist der Vater des aktuellen Frankfurter Erfolges. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, die Eintracht will unbedingt verlängern. Wie die Sport Bild vermeldet, trudelte bei Glasner vor drei Wochen ein schriftliches Angebot ein: Verlängerung bis 2026, bis zu drei Millionen Euro jährlich. Glasner, der angeblich aktuell 2,1 Millionen Euro verdient, soll aber zunächst einmal um Bedenkzeit gebeten haben. Seine Berater sollen derzeit den Markt ausloten.

© getty Houssem Aouar Houssem Aouar Der 24 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler wurde schon vor einigen Wochen als potenzieller Neuzugang von Eintracht Frankfurt gehandelt. Laut Sport Bild ist der ablösefreie Deal aber schon fast durch - die SGE-Fans können sich also auf einen weiteren Neuzugang freuen.

© imago images Frans Krätzig und Leon Fust Der FC Bayern hat die Verträge mit zwei Nachwuchsspielern verlängert. Wie die Roten offiziell mitteilten, unterzeichneten Frans Krätzig (20) und Leon Fust (20) jeweils neue Arbeitspapiere, die sie bis 2025 an den Klub binden. Beide sind Stammspieler in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters. Der vielseitig einsetzbare Krätzig kam in dieser Saison in der Regionalliga Bayern zu 20 Einsätzen. Linksverteidiger Fust laboriert aktuell an Knieproblemen und lief zuvor in neun Partien auf. "Frans und Leon spielen schon seit einigen Jahren für unsere Nachwuchsmannschaften und sind aktuell fester Bestandteil des Kaders unserer Amateure. Frans hat die letzten Spiele auf der für ihn ungewohnten Linksverteidiger-Position voll überzeugen können, aber auch Leon hat bei seinen Einsätzen immer wieder sein Potential angedeutet", erklärte Halil Altintop, seit kurzem Sportlicher Leiter FC Bayern Campus.

© imago images Julian Brandt Julian Brandt ist eines der Gesichter des Dortmunder Aufschwungs in diesem Kalenderjahr. Der Nationalspieler spielte wochenlang stark und zog so auch das Interesse englischer Topklubs wie Arsenal oder Tottenham auf sich. Acht Tore und vier Vorlagen sind es in der Liga ins bislang 23 Einsätzen. Beim BVB hat Brandt aber nur noch Vertrag bis zum Sommer 2024. Deshalb wollen die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl unbedingt verlängern. Laut Sport Bild hat man die Brandt-Seite um einen "ersten Verhandlungstermin" gebeten, noch vor Saisonende wolle man eine Entscheidung herbeiführen: Brandt verlängert - oder wird womöglich verkauft. Der Spieler selbst soll Lust auf die Premier League haben. Allerdings will ihm der BVB die Entscheidung offenbar mit einer deutlichen Gehaltserhöhung erleichtern - bisher bekommt er etwa sieben Millionen Euro pro Jahr.

© getty Borna Sosa Gefühlt gibt es jede Woche Wechselgerüchte um den gefährlichen Flankengeber vom VfB Stuttgart, ein Deal kam aber noch nicht zustande. Jetzt soll der Abschied laut Sport Bild im Sommer erfolgen: Tottenham, Real Sociedad und der FC Sevilla sind nach Infos von Sport Bild interessiert. Sosa selbst könne sich einen Wechsel gut vorstellen.

© imago images Rodrigo Zalazar Kein anderes beflocktes Trikot geht bei S04 so oft über die Theke wie das von Zalazar: Der 23-Jährige ist Publikumsliebling - aber es ist völlig offen, wie lange er noch bleiben wird. Bei einem Abstieg der Knappen soll auch sein Abschied feststehen, schreibt die Sport Bild: Noch einmal 2. Liga würde er sich nicht antun. Zalazar hat noch Vertrag bis 2026 und keine Ausstiegsklausel.

© getty Sheraldo Becker Sieben Ligatore hat der 28 Jahre alte Angreifer bisher geschossen. Vertrag hat der Angreifer noch bis 2025, er verdient angeblich zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro. Laut Sport Bild sind vor allem englische Klubs an ihm dran: Nottingham, West Ham und der FC Everton. Sein Gehalt könnte Becker in der Premier League wohl verdoppeln.

© imago images Rani Khedira Der Vertrag des Kapitäns läuft in diesem Sommer aus, die Interessenten stehen beim 29-Jährigen Schlange. Die Sport Bild nennt als potenzielle neue Arbeitgeber Everton, Leicester City, Newcastle und Wolverhampton.

© getty Jeremie Frimpong Der Außenverteidiger drehte zuletzt auf (je ein Tor und eine Vorlage gegen die Hertha und Werder Bremen). Das ruft die Fußball-Elite auf den Plan, allen voran Erik ten Hag: Der will seinen Landsmann angeblich zu Manchester United holen. Die Sport Bild spricht von einer Ablöse von mindestens 60 Millionen Euro für den 22-Jährigen.

© getty Micky van de Ven Linksfuß, 21 Jahre alt, noch keine einzige Minute in dieser Ligasaison verpasst - und pfeilschnell. Halb Europa soll van de Ven beobachten. Seinen Vertrag in Wolfsburg hat der Niederländer bis 2027 verlängert, spricht nicht offensiv von einem Abschied. Angeblich würde der VfL Wolfsburg auch eine Ablöse von mindestens 30 Millionen Euro fordern. Van de Ven war 2021 für 3,5 Mio. Euro aus Volendam gekommen.

© imago images Manu Koné Geht das Gladbach-Talent im Sommer? Wie die Sport Bild vermeldet, soll es ein Gespräch zwischen Sportdirektor Roland Virkus und Konés Beratern gegeben haben, in dem ein Wechsel ausgelotet wurde. Anfragen soll es vom FC Chelsea und PSG gegeben haben. Ablöse: deutlich über 25 Mio. Euro.