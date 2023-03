Transfers: Beraterin heizt Haaland-Gerüchte an

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 3. März.

© getty Manu Koné Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach (21) hat sich bei Bild zu Gerüchten über seine Zukunft geäußert und aufhorchen lassen. "Ich fühle mich sehr wohl bei Borussia. Die Gerüchte über einen Wechsel stören mich nicht, ich konzentriere mich voll und ganz auf den Rest der Saison. Dann werden wir sehen, was passiert." Angesprochen auf PSG-Gerüchte sagte Koné: "Ich wache jetzt nicht jeden Tag mit dem Gedanken auf, dass ich mit Mbappé zusammenspielen will. Aber klar: Wenn man irgendwann mal mit so großen Spielern zusammenspielen würde, könnte man noch viel lernen. Das ist natürlich reizvoll." Sein Vertrag bei der Borussia läuft allerdings noch bis 2025.

© getty Marcel Sabitzer Beim FC Bayern fand sich Marcel Sabitzer seit seiner Ankunft aus Leipzig 2021 meist auf der Bank wieder, bei Manchester United jedoch geht es seit seinem Leihgeschäft im Januar bergauf. Nun kommen Gerüchte auf, nach denen sich der Österreicher einen Verbleib in England vorstellen könne. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, ist Sabitzer glücklich bei United. Er habe sich "in der Kabine zurechtgefunden" und auch Erik ten Hag stehe hinter dem Mittelfeldspieler. Der Vertrag des Österreichers läuft noch bis 2025 beim Rekordmeister, die Leihe bei United endet in diesem Sommer. Angesichts der wohl feststehenden Ankunft von Konrad Laimer (RB Leipzig) dürfte ein Verkauf Sabitzers aber durchaus möglich sein.

© getty Jordan Beyer Gladbachs Abwehrtalent Jordan Beyer (22) sorgt derzeit in der englischen Championship mit Burnley für Furore und ist klar auf Aufstiegskurs. Das allerdings könnte für seinen Stammklub zum Problem werden, wie die Bild herausgefunden hat. Denn sollten die Clarets in die Premier League aufsteigen, hätten sie eine Kaufoption auf Beyer im zweistelligen Millionenbereich. Angesichts der TV-Gelder in der PL wäre die Summe locker zu stemmen für den Klub aus Lancashire. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus bestätigte die entsprechende Meldung: "Wir würden Jordan gerne zurückholen, keine Frage. Aber das müssen alle Seiten wollen. Wir haben das Heft des Handelns nicht in der Hand."

© getty Frenkie De Jong Schon im vergangenen Sommer war Manchester United nah dran an einem Kauf von Frenkie De Jong. Da die Red Devils aber nicht in der Champions League spielten, blieb er dann doch bei Barcelona. Nun allerdings soll ein Umdenken beim Niederländer stattgefunden haben, wie TalkSPORT berichtet. Demnach sei De Jong erpicht darauf, neben Casemiro im Mittelfeld Uniteds zu spielen. Und den Trainer, Erik ten Hag, kennt er auch noch aus gemeinsamen Tagen bei Ajax Amsterdam. Klappt es also dieses Mal mit einem Transfer?

© getty Sergio Ramos Der Vertrag von Sergio Ramos bei PSG läuft im Sommer aus. Wie es weitergeht, ist noch unklar, jedoch würde der Verteidiger laut L'Équipe gerne in Paris bleiben. Es soll schon Gespräche gegeben haben, die nach Formschwankungen aber derzeit auf Eis liegen. Dennoch sei auch die Tendenz bei PSG, den Spanier zu halten. Eine Verlängerung sei aber lediglich für ein weiteres Jahr angedacht seitens des Klubs.

© getty Romeo Lavia Manchester United hat sich in die Liste der Klubs eingereiht, die ein Auge auf Roméo Lavia vom FC Southampton geworfen haben. Das berichtet die Daily Mail. An dem 19 Jahre alten Belgier sollen mit dem FC Chelsea und dem FC Arsenal zwei weitere Premier-League-Klubs Interesse haben. Laut des Berichts will Southampton wegen des steigenden Interesses um den Mittelfeldspieler aber kämpfen. Lavia war erst vor dieser Saison für etwas mehr als zwölf Millionen Euro von Manchester City zu den Saints gewechselt. City soll über eine Rückkaufklausel in Höhe von 40 Millionen Pfund (etwa 45 Millionen Euro) verfügen. Zudem hat sich der englische Meister wohl eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

© getty Dusan Vlahovic Chelsea ist immer noch auf der Suche nach einem Stürmer und könnte laut Football insider nun in Italien fündig geworden sein. Dusan Vlahovic spielt zwar eine solide Saison bei Juventus und kam auch erst im Januar 2022 von der Fiorentina zur Alten Dame, doch hat Juve womöglich finanzielle Gründe, den Serben schon wieder ziehen zu lassen. Sein Vertrag in in Turin läuft allerdings noch bis 2026.

© getty Erling Haaland Erling Haaland schießt derzeit die Premier League kurz und klein, doch es halten sich weiterhin Gerüchte, nach denen sein Aufenthalt bei Manchester City nicht von langer Dauer sein könnte. Seine Beraterin Rafaela Pimenta sagte der Financial Times Business: "Die Premier League ist das eine, aber dann gibt es noch Real Madrid. Sie sind etwas ganz Besonderes und ein Traum für die Spieler." Und heizte damit Spekulationen über einen künftigen Wechsel nach Madrid erneut an. Haalands Vertrag bei den Skyblues geht noch bis 2027, je nach Quelle könnte dieser aber auch eine Ausstiegsklausel haben.

© getty Hakan Calhanoglu Keine Wechselabsicht scheint dagegen der Ex-Leverkusener Hakan Calhanoglu zu haben. Der türkische Nationalspieler bleibt zu "100 Prozent" bei Inter, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet. Stattdessen werde Calhanoglu seinen Vertrag bei den Nerazzurri sogar verlängern. Aktuell läuft dieser noch bis 2024.

© getty Naby Keita Wie bereits seit ein paar Tagen kursiert, wird Naby Keita Liverpool zum Saisonende wohl ablösefrei verlassen. Nun gibt es wohl einen weiteren Interessenten für den früheren RB-Spieler. Wie die Gazzetta dello Sport meldet, denkt nun auch Inter Mailand an eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Konkrete Verhandlungen jedoch gab es wohl noch nicht.