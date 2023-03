Transfers: FC Bayern buhlt um nächsten Zlatan - auch Salzburg im Rennen

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. Die Transfergerüchte am 2. März.

© getty Jonah Kusi-Asare Jonah Kusi-Asare ist gerade mal 15 Jahre alt, spielt bei AIK Solna und gilt nicht nur mit seinen 1,96 Metern als nächster Zlatan Ibrahimovic. Entsprechend stehen die Topklubs Schlange. Die Rede ist von Teams wie SL Benfica, Juventus oder FC Kopenhagen. Und dann wäre da noch der FC Bayern, der laut Bild großes Interesse hat, aber auch Salzburg im Auge behalten muss. Kusi-Asare war schon zweimal im Probetraining der Münchner, doch Salzburg genießt einen guten Ruf in Skandinavien als Talentschmiede. Bestes Beispiel natürlich: Erling Haaland. Am 4. Juli wird der Youngster 16 und könnte dann ins Ausland wechseln.

© getty Gabri Veiga Gabri Veiga, der bei Celta Vigo bis 2026 unter Vertrag steht, gilt als eines der größten Mittelfeldtalente in Spanien und ist offenbar ins Visier von Real Madrid geraten. Das berichtet Cadena SER. Und der 20-jährige Offensivspieler gilt als mögliche Alternative zu Jude Bellingham, der den BVB wahrscheinlich im Sommer verlässt. Dem Bericht zufolge hat Madrid jedoch Zweifel an einem Transfers des Engländers, zum einen, weil er zu einem englischen Klub tendieren könnte, zum anderen, weil die Ablöse, die deutlich im dreistelligen Millionenbereich liegen dürfte, selbst den Königlichen zu teuer sein könnte.

© getty Jude Bellingham Jude Bellingham ist heiß begehrt und soll zum Beispiel bei Manchester City ganz oben auf der Liste stehen. Und zwar noch vor Chelseas Mateo Kovacic, wie Fabrizio Romano berichtet. Das mag jetzt keine große Überraschung sein, zeigt aber, dass Finanzen für City weiterhin nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen - Kovacic geht in sein letztes Vertragsjahr und dürfte damit deutlich günstiger sein als ein Bellingham.

© getty Luis Enrique Der frühere spanische Nationaltrainer Luis Enrique ist daran interessiert, zeitnah wieder ins Trainergeschäft einzusteigen. Das berichtet Romano und nennt ein paar Namen. Im Gespräch sind Chelsea, obgleich es hier noch keine Kontaktaufnahme gegeben haben soll. Und die Seleção, nachdem der dort gehandelte Carlo Ancelotti wohl in Madrid bleiben wird. Und dann wäre da noch Atletico Madrid! Laut dem Journalisten Javi de la Peña sollen die Klubbosse Enrique sogar schon einen Dreijahresvertrag geboten haben, wie der Reporter in der Talkshow El Chiringuito gesagt hat. Allerdings wäre dieses Engagement nur möglich, wenn Amtsinhaber Diego Simeone aus freien Stücken gehen würde, was nach der schwachen Saison zumindest möglich wäre. Eine Entlassung des Argentiniers hingegen sei keine Option für Atleti.

© getty Guglielmo Vicario Die Roma sucht nach einem neuen Torhüter und scheint in Empoli fündig geworden zu sein. Laut Calciomercato habe der Hauptstadtklub bereits beim Berater des Keepers angefragt. Der 26-Jährige war erst im vergangenen Sommer aus Cagliari nach Empoli gewechselt und absolvierte alle 24 Serie-A-Spiele in dieser Saison.

© getty Houssem Aouar Houssem Aouar steht offenbar vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Wie Sport1 und die Bild-Zeitung übereinstimmend berichten, könnte es den 24-Jährigen im kommenden Sommer ablösefrei in die Bundesliga ziehen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers in Lyon läuft im Sommer aus, Frankfurt will Aouar den Berichten zufolge mit einer Unterschriftsprämie von fünf Millionen Euro und einem Jahresgehalt von drei Millionen Euro locken. Noch am Abend reagierte Aouar auf die Gerüchte mit einem ironischen Statement auf Twitter: "Einige Leute wissen schon vor mir, wo ich nächste Saison spielen werde... Es ist großartig!"

© getty Bernardo Silva Kehrtwende bei Manchester City? Nachdem sich die Briten zuletzt noch geweigert hatten, Bernardo Silva zu verkaufen - der FC Barcelona hatte großes Interesse, das Trainer Xavi bestätigte -, scheint nun ein Umdenken stattzufinden. The Telegraph berichtet, dass die Skyblues bei einer Ablöse von mindestens 80 Millionen Euro bereit wären, zumindest mal über einen Wechsel zu reden. Hintergrund könnte sein, dass man so einen Platz im Kader für einen möglichen Transfer von Jude Bellingham freimachen könnte. Neben Barcelona soll im Übrigen auch PSG am Portugiesen interessiert sein.