Transfers: Tauschgeschäft João Félix? - Neymar wohl zu teuer für Chelsea

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 17. Februar.

© getty NEYMAR Nachdem Le Parisien über ein Treffen zwischen PSG-Präsident Nasser al-Khelaifi und Chelsea-Besitzer Todd Boehly am Rande des CL-Spiels zwischen Paris und Bayern berichtet hat, ist ein Transfer von Superstar Neymar zu den Blues offenbar doch nicht ganz so wahrscheinlich. Knackpunkt ist das Finanzielle. Laut Bild-Reporter Christian Falk ist der Brasilianer den Blues zu teuer. PSG sucht demnach wohl weiterhin nach einer Lösung, aber im Moment ist offenbar kein Klub bereit oder fähig, die 37 Millionen Euro Jahresgehalt zu stemmen.

© imago images JOÃO FÉLIX Der FC Chelsea hat offenbar die klare Absicht, den bis Saisonende von Atlético Madrid ausgeliehenen Offensivspieler Joao Félix im kommenden Sommer fest zu verpflichten. Das berichtet die Marca. Demnach haben die Londoner Atlético bereits einen Spielertausch angeboten: Dabei soll Mittelfeldstar Mason Mount im Gegenzug von den Blues nach Madrid wechseln. Atlético ist daran dem Bericht zufolge aktuell allerdings nicht interessiert. Die Spanier würden für Félix, für den Chelsea keine festgelegte Kaufoption besitzt, stattdessen im Falle eines endgültigen Abgangs wohl gerne möglichst viel Geld einnehmen.

© getty LIONEL MESSI Der Vertrag des Superstars bei PSG läuft diese Saison aus und bislang wurde noch nichts über eine Verlängerung bekannt. Ein Treffen zwischen den PSG-Verantwortlichen und der Messi-Seite am Mittwoch blieb laut L'Équipe erfolglos. Immer wieder kursierte das Gerücht um eine Rückkehr zum FC Barcelona durch die Medien. Doch der Vater und Berater des Argentiniers Jorge Messi ließ die Träume der Romantiker zerplatzen. "Ich denke nicht, dass Leo noch einmal für Barca spielen wird", zitierte die spanische Sport den Papa. "Die Voraussetzungen dafür sind einfach nicht gegeben. Wir haben nicht mit Laporta gesprochen und es gibt auch kein Angebot." Harte Worte für alle Barça-Messi-Fans.

© imago images ILKAY GÜNDOGAN Wechselt der Nationalspieler nun zum FC Barcelona oder nicht? Barças Direktor Profi-Fußball, Mateu Alemany, verriet am Rande des Europa-League-Duells mit Manchester United Details aus einem kolportierten Treffen zwischen den Katalanen und Gündogans Onkel und Berater Ilhan. "Es ist meine Pflicht, zu wissen, dass Gündogan im Sommer ablösefrei ist und wir haben mit seinem Onkel gesprochen, der zeitgleich aber auch Berater von Christensen ist", erzählte Alemany bei Movistar. Andreas Christensen wechselte vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Chelsea zu Barça. "Wir haben nur über Christensen geredet, seine Leistungen und wie glücklich wir mit ihm als Fußballer sind. Er war ein guter Transfer von uns, aber mehr gibt es da nicht", behauptete der 58-Jährige.

© getty JESPER LINDSTRÖM Geht es für den 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt nach England? Laut Sport1 steht Lindström einem Wechsel in die Premier League offen gegenüber. Dabei soll er seinen Wechselwunsch auch intern kommunizieren. Wie praktisch, dass sich offenbar gleich mehrere englische Klubs für den offensiven Mittelfeldspieler interessieren. Das einzige konkret genannte Team ist der FC Arsenal. Die Gunners tauchen schon länger in Gerüchten um den Dänen auf. Die SGE will dabei wohl mindestens 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse kassieren. Lindström hat noch einen Vertrag bis 2026 und kommt in 27 Pflichtspielen auf neun Tore und vier Vorlagen.

© getty ERNESTO VALVERDE Der Trainer verlängert seinen Vertrag bei Athletic Bilbao. Der Verein gab offiziell bekannt, dass der 59-Jährige für ein weiteres Jahr unterschrieben hat. Damit geht der Erfolgstrainer in die achte Saison mit Bilbao. Fünfmal qualifizierte er sich dabei international und gewann 2015 sogar den Supercup. Von 2017 bis 2020 stand er allerdings für den FC Barcelona an der Seitenlinie.

© getty ALEXANDER NÜBEL Der Torhüter hält sich für den Sommer alle Optionen offen. "Wir werden sehen, was am besten für mich ist. Grundsätzlich bin ich natürlich offen für alles", sagte der Keeper der AS Monaco nach dem 3:2 in der Zwischenrunde der Europa League bei Bayer Leverkusen. Der 26-Jährige ist von Fußball-Rekordmeister Bayern München noch bis Saisonende an die Monegassen ausgeliehen. "Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich mache viele Spiele", sagte Nübel, sein Fokus liege "Stand jetzt" voll auf Monaco. Der Keeper bestritt in dieser Saison bereits 32 Pflichtspiele für den achtmaligen französischen Meister. Der frühere Schalker war im Sommer 2021 ins Fürstentum ausgeliehen worden, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Dass die Bayern nach dem Ausfall von Manuel Neuer in Yann Sommer einen hochkarätigen Ersatz verpflichteten, verwundert Nübel nicht. "Es war klar, dass sie einen Torhüter holen. Ein Verein wie Bayern München wird immer top Torhüter da haben. Das ist ein Top-3-Verein, da werden immer Torhüter sein, mit denen du konkurrieren musst", sagte Nübel über einen möglichen Dreikampf im Falle eine Rückkehr nach München im Sommer.

© getty MARCO ASENSIO Carlo Ancelotti hat sich über die Zukunft des Spaniers bei Real Madrid geäußert. "Ich weiß nicht, ob er bleibt oder nicht. Vielleicht bleibt er, vielleicht auch nicht. Es ist mir gerade ziemlich egal. Das Wichtigste ist, dass er wie im letzten Jahr seinen Beitrag leistet", sagte der Italiener in einer Medienrunde nach dem Spiel gegen FC Elche. "Er soll so weitermachen wie bisher, dann trifft der Verein am Ende die beste Entscheidung", erklärte Ancelotti. Asensio wird seit Längerem mit einem Abschied von den Königlichen in Verbindung gebracht. Allerdings war er zuletzt wieder besser in Form.

© imago images SAMUEL ADEKUGBE Der Linksverteidiger wird Galatasaray für die restliche Saison verstärken. Der derzeitige Tabellenführer der Süper Lig leiht den 28-Jährigen von Hatayspor aus. Laut dem Istanbuler Klub besteht eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro.

© getty DIOGO DALOT Real Madrid beobachtet offenbar genauestens die Situation des Rechtsverteidigers. Die AS berichtete, dass die Königlichen sich den Portugiesen schnappen wollen, sollte er seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Manchester United nicht verlängern. Dem Bericht zufolge ist man sich in der spanischen Hauptstadt noch nicht einig, ob man im Sommer 2023 oder erst ein Jahr später ablösefrei ernst machen will. Auch João Cancelo soll auf der Liste der Madrilenen gestanden haben. Doch der FC Bayern war schneller und Real musste umdenken.

© imago images FERNANDO LLORENTE Der Stürmer hat seine aktive Laufbahn beendet. Der 37-Jährige verkündete am gestrigen Donnerstag bei Movistar+ seinen Rücktritt vom Profifußball. Der Spanier gewann mit der Nationalmannschaft 2010 die Weltmeisterschaft und 2012 die Europameisterschaft. Seine Stationen waren unter anderem Juventus, Tottenham, SSC Neapel und der FC Sevilla. Nach einem Engagement bei der SD Eibar war Llorente seit dem Sommer 2022 vereinslos.

© getty ANGEL DI MARIA Der Argentinier wird in diesem Transferfenster wohl nicht mehr zu Galatasaray stoßen. Die Quellen des Transfer-Experten Fabrizio Romano lassen verlauten, dass ein Wechsel Thema ist. Der Offensivspieler wird demnach also die Saison bei Juventus beenden.