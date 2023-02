Transfers: Neue Details! Darum hatte Bayern Glück bei Cancelo

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Doch auch in der transferfreien Zeit ist die Gerüchteküche am Brodeln. SPOX hat für euch die Transfergerüchte am 14. Februar.

© getty JOÃO CANCELO Bevor der Portugiese sich im Winter dem FC Bayern auf Leihbasis inklusive Kaufoption angeschlossen hat, soll er laut Fabrizio Romano zuvor auch bei Real Madrid und dem FC Barcelona angeboten worden sein. Laut The Athletic hatte der FC Bayern durchaus Glück, dass die beiden anderen Top-Klubs bei Cancelo nicht aufs Ganze gegangen sind. So soll Real Madrid vor allem an einer möglichen Kaufoption gescheitert sein. Ein vermeintliches Angebot einer Leihe mit Kaufoption von 30 Millionen Euro plus 20 Millionen in Bonuszahlungen war Manchester City demnach nicht hoch genug. Die Verantwortlichen von Real Madrid streiten hingegen ab, je ein formelles Angebot bei den Cityzens eingereicht zu haben. Der FC Barcelona sei beim Versuch, den 28-Jährigen zu verpflichten, schon früher aus dem Rennen ausgestiegen. Hier war das Gehalt der Knackpunkt. Aufgrund von Barcelonas üppiger Gehaltsliste hätten die Katalanen Cancelo bei der Liga nicht registrieren können. Die Bayern bekamen am Ende den Zuschlag. Wohl auch, weil sie einer Kaufoption von kolportierten 70 Millionen Euro zugestimmt haben.

© getty EVAN N'DICKA Der Vertrag des Innenverteidigers von Eintracht Frankfurt läuft am Ende der laufenden Saison aus und die Zeichen stehen auf Abschied. Nach Informationen von Sport1 soll sich der 23-Jährige nun mit dem FC Barcelona auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer verständigt haben. Demnach soll es ein Abkommen zwischen den Katalanen und N'Dicka geben, bei dem Barca dem Innenverteidiger bis spätestens März eine feste Zusage geben soll, ansonsten könnte dieser sich doch noch einmal nach anderen Klubs umschauen.

© imago images MAKOTO HASEBE Wie die Bild berichtet, soll man bei Eintracht Frankfurt fest davon ausgehen, dass der 39-Jährige, dessen Arbeitspapier noch bis Sommer datiert ist, nochmal eine Saison bei den Hessen dranhängt. Der Japaner hatte zuletzt erklärt, im März eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Mittlerweile deutet offenbar alles daraufhin, dass er noch nicht von seinem Anschlussvertrag Gebrauch macht und Nachwuchstrainer bei der Eintracht wird, sondern nochmal ein Jahr für Frankfurt auf dem Rasen steht.

© imago images JULIAN BRANDT Nach Informationen von Sport1 plant der BVB über den Sommer hinaus mit Brandt, dessen aktuelles Arbeitspapier bei Dortmund noch bis 2024 datiert ist. Demnach soll es seitens der Verantwortlichen des Vereins bereits erste Signale für Vertragsgespräche gegeben haben. In der laufenden Saison kommt der Angreifer auf sieben Tore und fünf Assists in 27 Einsätzen für die Schwarz-Gelben und verriet nach dem Erfolg der Dortmunder gegen Werder Bremen am Samstag, aktuell sehr zufrieden zu sein. "Ich bin echt froh, wie hier alles läuft zurzeit", erklärte Brandt, der gegen die Bremer das Tor zum 2:0-Endstand erzielte.

© getty DUSAN VLAHOVIC Real Madrid macht sich aktuell Gedanken über einen Nachfolger von Karim Benzema, dessen Vertrag in der spanischen Hauptstadt nur noch bis zum Sommer 2023 datiert ist. Laut einem Bericht von ESPN sollen die Königlichen dabei den Stürmer von Juventus Turin ins Auge gefasst und seitens der Alten Dame auch positive Signale für einen möglichen Transfer bekommen haben.

© getty RICHARLISON Neben Vlahovic soll auch der Brasilianer von Tottenham Hotspur laut ESPN eine ernsthafte Option bei Real sein. Trainer Carlo Ancelotti kennt den 25-Jährigen bereits aus der gemeinsamen Zeit beim FC Everton und soll große Stücke auf ihn halten. Bei den Spurs hat Richarlison noch einen Vertrag bis 2027.

© getty STEFAN DE VRIJ Der Vertrag des Niederländers bei Inter Mailand läuft im Juni aus und viele Top-Klubs aus Europa haben bereits bei ihm angeklopft, doch auch eine Verlängerung bei Inter ist nicht ausgeschlossen. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Vorstand von Inter, wir sind in Gesprächen über einen neuen Vertrag, mal sehen, was passiert" erklärte der Innenverteidiger, der vor allem in Spanien sehr begehrt sein soll.

© getty DANILO Der 31-Jährige hat im Gespräch mit Tuttosport einen Verbleib bei Juventus Turin angedeutet. "Mein Vertrag läuft 2024 aus, bald wird es wichtige Nachrichten geben" verriet der Brasilianer. Der Rechtsverteidiger spielt seit 2019 bei der Alten Dame und kommt bisher auf 138 Pflichtspieleinsätze.

© getty KEVIN MBABU Wie der Schweizer Erstligist Servette Genf bekannt gegeben hat, kommt der 27-jährige Rechtsverteidiger auf Leihbasis vom FC Fulham zu den Schweizern, wo das Wintertransferfenster noch bis zum 15. Februar geöffnet ist.

© getty GUILLERMO ABASCAL Der Tabellenzweite der russischen Premier League Spartak Moskau hat den Vertrag mit dem spanischen Trainer vorzeitig bis 2025 verlängert. Der 33-Jährige trainiert Spartak seit dem letzten Sommer, zuvor war er auch als Interimstrainer beim FC Basel und Jugendtrainer beim FC Sevilla im Einsatz.