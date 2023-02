Klopp atmet auf: Liverpool gewinnt Derby dank Salah und Gakpo

Jürgen Klopp hat mit dem kriselnden FC Liverpool im fünften Versuch den ersten Premier-League-Sieg des Jahres gefeiert. Im Merseyside-Derby gegen den FC Everton gewannen die Reds an der heimischen Anfield Road verdient mit 2:0 (1:0), zogen durch den Befreiungsschlag in der Tabelle am FC Chelsea vorbei und sind nun Neunter. Everton bleibt als 18. auf einem Abstiegsplatz.

Mohamed Salah traf in der 36. Minute zur Führung, 13 Sekunden zuvor hatte James Tarkowski auf der Gegenseite den Pfosten getroffen. Nach der Pause erhöhte WM-Entdeckung Cody Gakpo mit seinem ersten Tor für Liverpool (48.).

"Das war das beste Spiel seit Langem", sagte der sichtbar erleichterte Klopp bei Sky: "Wir haben zuletzt nicht geliefert, deswegen war es super wichtig, dass wir so einen Auftritt hinlegen. Ich bin total begeistert von dem Spiel. Wir haben dominant gespielt, der Konter zum 1:0 war sensationell."

Für Klopp war es der 250. Sieg in einem Pflichtspiel mit Liverpool, dafür benötigte er 414 Begegnungen. Nur die drei Teammanager Bob Paisley, Bill Shankly und Tom Watson hatten diese Marke mit den Reds erreicht, jedoch keiner so schnell wie der Deutsche.

30 Minuten lang war das Derby vor allem ein Kampfspiel. Denn vergab Everton, das eine Woche zuvor beim Debüt des neuen Trainers Sean Dyche 1:0 gegen Spitzenreiter FC Arsenal gewonnen hatte, bei Tarkowskis Kopfball die erste Großchance der Partie. Liverpool fuhr prompt einen perfekten Konter, den Salah abschloss.

Kurz nach der Pause führte ein weiterer schneller Gegenstoß zum Premieren-Treffer des Niederländers Gakpo, der bei der WM in Katar drei Tore erzielt hatte. "Cody hat sich die Lunge aus dem Leib gerannt. Er hat immer wieder tolle Momente gehabt", schwärmte Klopp.

Wenig später kam zudem Diogo Jota zu seinem Liverpool-Comeback, der Portugiese hatte wegen einer Wadenverletzung seit dem 16. Oktober nicht mehr gespielt.