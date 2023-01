Vereine mit den größten Gehaltskosten der Geschichte: Wo Messi spielt, wird es richtig teuer

Die Datenanalyse-Plattform Football Benchmark hat in ihrem "The European Champions Report 2023" die jährlichen Gehaltskosten der europäischen Topklubs aus den vergangenen Jahren ausgewertet und eine Top-20 erstellt. SPOX zeigt sie Euch.

Der FC Bayern landete in der Saison 2021/22 übrigens bei Gehaltskosten von 324 Millionen Euro. Damit wurden die Ausgaben im Vergleich zur Saison zuvor um sieben Prozent gedrückt.

Rúben Dias, Nathan Aké und Ferran Torres kamen als neue Belastungen für die Vereinskasse dazu, eingespart wurde dafür bei den Abgängen Leroy Sané, David Silva und Nicolás Otamendi. So änderte sich unterm Strich nicht viel (siehe unten).

Rodri und João Cancelo wurden für viel Geld von Pep Guardiola geholt, gespart wurde ein bisschen durch die Abgänge von Danilo und Douglas Luiz. Da es der City-Gehaltszettel von 2018/19 nicht auf diese Liste geschafft hat, ist klar, dass die Ausgaben um über 20 Millionen Euro in die Höhe schossen.

Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera - PSG kaufte in besagter Saison fleißig ein und schafft es so erstmals auf diese Liste. Für Entlastung sorgten die Abgänge Giovani Lo Celso oder Adrien Rabiot, das reicht natürlich nicht für schwarze Zahlen.

Ferran Torres wurde abgegeben, aber mit Jack Grealish und Julián Álvarez wurde beim englischen Meister in puncto Gehalt noch einmal draufgesattelt.

Jadon Sancho, Raphaël Varane und in letzter Sekunde auch noch Cristiano Ronaldo ließen die Gehaltskosten der Red Devils explodieren. Abgegeben wurden Daniel James und mehrere Spieler per Leihe - gut möglich, dass die auch noch zum Teil von United bezahlt wurden ...

David Alaba und Eduardo Camavinga ließen sich ihre Wechsel nach Madrid so einiges kosten, dazu kam eine Vertragsverlängerung von Karim Benzema. Von den Bilanzbüchern verschwanden Raphaël Varane und Martin Odegaard.

© getty

Platz 3: FC Barcelona 2017/18 - 529,1 Millionen Euro

Neymar hatte man verkauft, es mussten also spektakuläre - und hochpreisige - Transfers her: Ousmane Dembélé, Philippe Countinho, Paulinho und Nélson Semedo waren Ausdruck einer Transferpolitik, die den Klub um ein Haar in den Ruin treiben sollte ...