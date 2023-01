Transfers und Gerüchte: Bayern schließt die Türen - WM-Star zu Union?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 21. Januar.

Tätigt der Meister weitere Wintertransfers? Nein, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 1:1 in Leipzig, diese Aktivitäten "sind abgeschlossen". Also bleibt es bei den Verpflichtungen von Torwart Yann Sommer und Verteidiger Daley Blind.

Der nigerianische Stürmer vom FC Lorient könnte nach Dango Ouattara (für 22,5 Millionen Euro zu Bournemouth) deren nächster teurer Abgang werden. L'Équipe bringt den 23-Jährigen eng mit der OGC Nizza in Verbindung, die nun 17 Millionen Euro geboten haben soll.

Der spanische Rechtsverteidiger soll laut The Athletic in den kommenden Tagen ein Angebot vom BVB bekommen. Arbeitgeber Valladolid erwartet rund 15 Millionen Euro für den 18-Jährigen. Der BVB soll heute sogar einen Scout nach Spanien schicken, wenn Fresneda gegen Atlético Madrid spielt.

Youssoufa Moukoko (BVB)

Der deutsche Nationalspieler wird einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschreiben, so viel ist sicher. Die Bild will nun wissen, dass dieser Kontrakt nur für drei Jahre gilt und keine Ausstiegsklausel beinhalten soll. Laut Sport1 wird die Verlängerung noch am Samstag bekanntgegeben.