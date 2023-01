FC Bayern München, News und Gerüchte: Gladbach-Verbleib "unglaublich hart" für Yann Sommer

Yann Sommer will offenbar unbedingt zum FC Bayern München wechseln. Der deutsche Rekordmeister sucht derweil nach einem neuen Innenverteidiger. Außerdem: Mathys Tel wollte nicht zu Real Madrid, Oliver Kahn baut Joshua Kimmich wieder auf - und die Bayern-Gehälter fallen im Vergleich zu PSG deutlich ab. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

Und weiter: "Für Yann Sommer wäre es psychisch unglaublich hart, das zu verarbeiten, wenn man ihm diesen Wunsch verwehren würde." Der Torwart sehe den möglichen Wechsel als unglaubliche Chance an, mindestens sechs Monate im Bayern-Tor zu stehen und um Titel mitzuspielen.

Yann Sommer hat sich im Poker um einen möglichen Wechsel von Borussia Mönchengladbach öffentlich bislang zurückgehalten. Andreas Böni, stellvertretender Chefredakteur der Blick -Gruppe, will aber wissen, wie es im 34-Jährigen aussieht: Es wäre für den Keeper ein "Hammerschlag", ließe man ihn nicht zu Bayern wechseln.

Erster Focus läge in München auf der Verpflichtung von Leipzigs Konrad Laimer, der im Sommer ablösefrei kommen soll. Mit dem verletzten Lucas Hernández stehe man in puncto Vertragsverlängerung kurz vor dem Abschluss. Priorität habe aber aktuell das Torwartproblem.

Dass Benjamin Pavard die Bayern im Sommer möglicherweise verlassen wird, ist bekannt. Laut Sport Bild sucht der Rekordmeister deshalb nach einem Innenverteidiger, um für einen Wechsel im Sommer bereit zu sein. Der zuletzt gehandelte Malo Gusto (19) von Olympique Lyon soll kein Thema mehr sein, eine Ablöse von 20 bis 30 Millionen Euro sei zu hoch. Auch Monacos Verteidiger Axel Disasi (24) sei kein Thema in München.

Bisher hat sich der 17-Jährige bei den Bayern gut eingelebt. In zwölf Einsätzen kommt er auf insgesamt vier Tore.

Laut tz wollte Real Madrid im vergangenen Sommer Supertalent Mathys Tel verpflichten und dessen Wechsel nach München in letzter Minute verhindern. Zu diesem Zeitpunkt habe Tels Berater aber bei den Bayern bereits zugesagt. Zudem habe der junge Stürmer selbst nur zu den Bayern gehen wollen.

FC Bayern, News: Oliver Kahn sprach mit Joshua Kimmich

Joshua Kimmich zeigte sich nach dem deutschen WM-Aus am Boden zerstört und sprach öffentlich davon, womöglich in ein Loch zu fallen. Daraufhin bekam er eine Nachricht von Bayern-Boss Oliver Kahn, wie der in der Sport Bild verriet.

"Joshua versucht immer, sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Aber auch er ist Teil einer Mannschaft, auch seine Teamkameraden tragen Verantwortung", sagte Kahn: "Ich habe diese Erfahrung bei der WM 2002 auch gemacht. Ich habe damals das Gefühl gehabt, ungeheuer viel Verantwortung zu tragen. Wir wurden Vize-Weltmeister, ich bekam sogar die Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers, aber es war schwierig für mich, in dieser Situation mit dem verlorenen Finale umzugehen."

Kahn zeigte sich zuversichtlich, was Kimmichs Form nach der WM-Pause angeht: "Er wird beim FC Bayern und auch in der Nationalelf wieder Top-Leistungen bringen. Es geht darum, nach vorne zu schauen, wieder gierig zu sein, Titel zu gewinnen."