Transfers, News und Gerüchte: Bundesligist verlängert mit Leistungsträger

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 20. Januar.

© getty Mark Uth Der auslaufende Vertrag des 31-Jährigen beim 1. FC Köln wird verlängert. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit. Köln hatte den derzeit verletzten Offensivspieler 2021 fest verpflichtet. "Auf dem Weg nach Europa war Mark Leistungsträger und Führungsspieler. Wir sind fest davon überzeugt, dass er nach seiner Verletzung genau das wieder bei uns einbringen wird", sagte Geschäftsführer Christian Keller. Uth schwärmte von seiner Verbundenheit zum Klub. "Der FC ist Heimat für mich", sagte er: "Deshalb bin ich sehr froh, dass ich weiterhin für den Klub spielen darf, den ich liebe und inzwischen seit 31 Jahren unterstütze."

© getty Niclas Füllkrug Werder Bremen hat bislang kein Angebot den Stürmer erhalten. "An uns ist noch keiner herangetreten", sagte Sportvorstand Frank Baumann bei Sky: "Wir haben von einem Interesse anderer Klubs auch nur über die Zeitung oder Sky mitbekommen." Auch daher ist der Funktionär davon überzeugt, dass Füllkrug in der verbleibenden Spielzeit Grün und Weiß tragen wird. Dennoch ist man bei Werder auf alle Eventualitäten vorbereitet. "Das ist einfach Teil unseres Jobs und dementsprechend werden wir auf außergewöhnliche Angebote vorbereitet sein", so Baumann.

© getty Kasper Schmeichel Als Alternative zu Yann Sommer hat der FC Bayern laut der Bild auch beim Dänen angefragt. Demnach wäre der 36-jährige Keeper ein aussichtsreicher Kandidat gewesen und hätte zu einer ernsthaften Option werden können, wenn der Sommer-Wechsel geplatzt wäre. Schmeichel steht aktuell bei der OGC Nizza unter Vertrag, zuvor stand er für Leicester City in der Premier League zwischen den Pfosten. In Nizza hat Schmeichel noch ein bis 2025 laufendes Arbeitspapier.

© getty Nicolò Zaniolo Bereits Anfang Januar berichtete die römische Tageszeitung Il Messagero von einem BVB-Interesse am italienischen Verteidiger. Der könnte die Roma zeitnah wohl verlassen. Denn wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Hauptstädter nun offen für einen Verkauf im Januar. Die Gespräche über einen neuen Vertrag sind demnach geplatzt - die AS Rom will den 23-Jährigen demnach noch zu Geld machen. Das Problem für Borussia Dortmund: Dem Bericht zufolge soll Tottenham über die Situation gut informiert sein und die Roma hat dem Vernehmen nach bereits eine Ablöseforderung in Höhe von 40 Millionen Euro Ablöse gestellt.

© getty Youssoufa Moukoko Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht eine Vertragsverlängerung des Youngsters bei Borussia Dortmund unmittelbar bevor. Dortmund-Legende Kevin Großkreutz legt dennoch noch einmal nach und empfiehlt dem 18-Jährigen zu einem BVB-Verbleib. "An seiner Stelle würde ich bleiben. Es gibt keinen besseren Verein für ihn als Dortmund", sagte Großkreutz gegenüber 888Sport. Bei den anhaltenden Verhandlungen kann der 34-Jährige beide Seiten verstehen. "Als Spieler will Moukoko natürlich das Beste herausholen. Dass er bei der WM dabei war, spielt ihm natürlich auch in die Karten", schätzt Großkreutz die Situation des Stürmers ein. Der BVB wolle sich "nicht so lange hinhalten lassen und einen klaren Standpunkt äußern - das hat Sebastian Kehl auch getan".

© getty Ilkay Gündogan Der Abgang des Nationalspielers von Manchester City wird offenbar immer konkreter. Laut El Chiringuito sollen sich der FC Barcelona und die Citizens nun grundsätzlich über einen Wechsel Gündogans nach der Saison einig sein. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft am Saisonende aus, für die Katalanen wäre er also ablösefrei zu haben. Bei Barcelona wäre Gündogan der aktuell zweite deutsche Spieler neben Marc-André ter Stegen.

© getty Michael Frey Der Transfer des Stürmers zum FC Schalke 04 steht unmittelbar bevor. In den sozialen Medien kursieren bereits Fotos, die Frey bei seiner Ankunft in Gelsenkirchen zeigen. Laut der Bild-Zeitung kommt der Schweizer per Leihe von Royal Antwerpen zu den Königsblauen. Schalke besitzt darüber hinaus eine Kaufoption für die erste und zweite Bundesliga. Frey könnte demensprechend auch bei einem Abstieg ins Unterhaus bei S04 bleiben. Bei Schalke soll der Stürmer den verletzten Sebastian Polter ersetzen, welcher sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und bis zum Saisonende ausfallen wird.

© getty Alejandro Garnacho Mit guten Leistungen bei Manchester United spielte sich der Argentinier in den vergangenen Wochen in den Fokus einiger europäischer Topklubs. Laut dem englischen Independent hat Real Madrid nun Interesse an einer Verpflichtung angemeldet. Demnach soll Garnacho ein erstes Angebot der Red Devils sogar schon ausgeschlagen haben. Der Vertrag des 18-Jährigen ist noch bis 2024 datiert. Die Madrilenen rechnen sich deshalb auch gute Chancen auf einen Transfer aus.