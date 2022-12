Jadon Sancho: Vom Senkrechtstarter beim BVB zum Problemkind bei Manchester United

Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United geht es mit Jadon Sancho fast kontinuierlich bergab. Zuletzt wurde der 22-Jährige nicht einmal mehr für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert. United-Trainer Erik ten Hag sprach zudem von "mentalen Problemen" beim Engländer. Wir arbeiten Sanchos vergangene anderthalb Karrierejahre chronologisch auf.

© getty Mai 2021 Beim 3:1-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen absolviert Jadon Sancho sein letztes Spiel im BVB-Dress. In Minute 63 wird er für Marco Reus eingewechselt und darf seine letzten Minuten als Spieler von Borussia Dortmund bestreiten. In vier Jahren beim BVB kommt Sancho insgesamt auf 137 Pflichtspiele, in denen er 50 Tore selbst erzielt und 64 Treffer vorbereitet. Allein in seinem letzten Jahr gelingen ihm 36 Torbeteiligungen.

© getty Juni/Juli 2021 Trotz seiner guten Leistungen im BVB-Dress ist Sancho unter Englands Nationaltrainer Gareth Southgate bei der EM nicht gesetzt. Stattdessen bekommen Raheem Sterling, Phil Foden und Bukayo Saka auf den offensiven Außenbahnen den Vorzug. Lediglich im Viertelfinale gegen die Ukraine kommt Sancho über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Abgesehen davon muss er sich mit einem Bankplatz begnügen. In der Gruppenphase sammelt er sechs Minuten gegen Tschechien, im Finale gegen Italien wird er in der letzten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung eingewechselt. Zu allem Überfluss ist Sancho einer von gleich drei englischen Schützen, die ihren anschließenden Elfmeter nicht im Tor unterbringen. Er sowie die ebenfalls nicht erfolgreichen Saka und Marcus Rashford werden anschließend in den sozialen Medien von "Anhängern" der Three Lions rassistisch beleidigt. Trainer Southgate stellt sich im Anschluss vor seine Spieler, übernimmt aber auch die Verantwortung dafür, im entscheidenden Elfmeterschießen auf junge und unerfahrene Spieler wie Sancho gesetzt zu haben. Southgate bezeichnet die Entscheidung pro Sancho, Saka und Rashford später als Fehleinschätzung.

© getty Juli 2021 Unmittelbar nach der Europameisterschaft wechselt Sancho für die stattliche Summe von 85 Millionen Euro zu Manchester United. Er wird nach Ousmane Dembélé (inklusive Boni 140 Millionen Euro) damit zum zweitteuersten Abgang in der Geschichte von Borussia Dortmund. "Es war Jadons ausdrücklicher Wunsch, zurück in sein Heimatland und in die Premier League zu wechseln, er hat sich dabei jederzeit absolut korrekt verhalten. Ich möchte mich daher im Namen aller Borussen bei ihm bedanken", würdigt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke die Leistungen Sanchos für die Schwarz-Gelben.

© getty Oktober 2021 Unter Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer spielt Sancho zunächst keine tragende Rolle. Bis zur Entlassung des Norwegers im November kommt er auf keine einzige Torbeteiligung. Darf Sancho ran, muss er sich meist mit der Rolle als Joker abfinden. Da Solskjaer für ihn keinen Platz in seinem offensiven System findet, überlegt der Trainer der Red Devils, Sancho zum Außenverteidiger umzuschulen. Kritik an diesen Plänen kommt umgehend. "Man hat einen Flügelspieler gekauft, der Chancen kreieren und Tore erzielen soll. Und plötzlich soll er Verteidiger in einer unglaublich löchrigen Abwehr spielen. Wirklich? Das ist schon fast ein entlassungswürdiges Vergehen", schoss Ex-PL-Verteidiger Danny Mills in Richtung Solskjaer.

© getty November 2021 Nach nur einem Sieg aus sieben Ligaspielen wird Solskjaer als Trainer entlassen. Michael Carrick übernimmt interimsweise für zwei Spiele, ehe Manchester United Ralf Rangnick als neuen Coach vorstellt. Unter dem Deutschen ist Sancho plötzlich wieder gesetzt. In den ersten fünf Spielen steht er viermal in der Startelf, wirklich zu überzeugen weiß er aber selten. Erst im achten Spiel nach Rangnicks Übernahme gelingt Sancho seine erste Torbeteiligung (Tor gegen den FC Southampton).

© getty Januar 2022 Der britischen Presse bleiben die schwachen Leistungen des Engländers nicht verborgen. Nach der ersten Halbserie bei Manchester United zieht das Boulevardblatt Sun ein vernichtendes Zwischenfazit über Sancho. Der Offensivspieler sei der "Schlechteste eines ohnehin schlechten Haufens". Sein Transfer wäre der "der falsche Move des falschen Spielers zur falschen Zeit" gewesen. Seine Bundesliga-Statistiken wären zwar ohne Frage eindrucksvoll, kämen aber nur zustande, weil das deutsche Oberhaus - abgesehen vom FC Bayern - nicht die Klasse der Premier League besitze.

© getty Februar 2022 Nach dem Jahreswechsel und dem Beginn der Rückrunde läuft es für Sancho etwas besser. Nach wie vor schenkt Rangnick ihm das Vertrauen, was Sancho zeitweise sogar zurückzahlen kann. Zwischen Mitte Februar und Mitte März gelingen ihm in sechs Spielen immerhin zwei Tore und drei Assists. United-Legende Rio Ferdinand sieht dennoch Unzulänglichkeiten in Sanchos Spiel. Der Engländer würde sich zu wenig ins System der Red Devils einfügen, welches überhaupt nicht zu seinem natürlichen Spielstil passe.

© getty April 2022 Seine guten Leistungen vom Jahresbeginn kann Sancho nicht auf Dauer bestätigen. Unter Rangnick bleibt er zwar weiterhin Stammspieler, seine Leistungen sacken aber wieder auf das Vorjahresniveau ab. Ende April zieht er sich zu allem Überfluss eine Mandelentzündung zu, was das vorzeitige Saisonaus bedeutet. Bis zum Ende der Spielzeit 2021/22 absolviert er kein Spiel mehr für die Red Devils.

© getty September 2022 Mit dem Trainerwechsel zu Erik ten Hag ändert sich für Sancho zunächst nicht viel. Auch der Niederländer setzt auf den Offensivmann und plant ihn als festen Bestandteil seiner Stammformation ein. Auch hier kann Sancho das Vertrauen kurzzeitig zurückzahlen. In der Premier League erzielt er zwei Tore in den ersten fünf Spielen, auch in der Europa League trägt er sich gegen Sheriff Tiraspol in die Torschützenliste ein. Doch wie schon zuvor ereilt ihn ein plötzlicher Leistungsabfall. In den kommenden neun Partien kommt er nur noch auf eine Torbeteiligung, Trainer ten Hag setzt ihn deshalb immer öfter nur als Joker ein oder lässt ihn komplett auf der Bank sitzen.

© getty November 2022 Der vorläufige Tiefpunkt in Sanchos Karriere: Aufgrund seiner wenig überzeugenden Leistungen bei ManUnited berücksichtigt ihn Southgate nicht für die Weltmeisterschaft in Katar. Englands Trainer betont ausdrücklich, dass dies leistungstechnische Gründe habe und keine Verletzung Sanchos vorliege. Sancho reagiert darauf bestürzt und legt eine Pause auf Social Media ein. Auf seinen Instagram-Kanal färbt er sein Profilbild schwarz und löscht alle vorhandenen Beiträge. Gleichzeitig bekommt er von Ex-United-Spieler Paul Parker die nächste Breitseite ab. Dieser bezeichnet Sancho als "schlechtesten Kauf in der Geschichte von Manchester United." Während der WM in Katar fliegt Sancho auch nicht mit den restlichen Spielern von Manchester United ins Trainingslager nach Spanien. Stattdessen hält er sich mit speziellen Coaches individuell in den Niederlanden fit.