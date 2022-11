Transfers: PSG macht bei Supertalent ernst - Bundesliga-Star vor Italien-Wechsel?

Das Transferfenster in den europäischen Ligen ist zwar geschlossen, doch die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 20. November.

Im Fußball dreht sich derzeit alles um die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt jedoch nicht, dass sich die europäischen Vereine nebenbei ausruhen. Auch während der Pause unternehmen sie alles, um ihre Kader zu verbessern. Bei SPOX gibt es die aktuellen Gerüchte.

© imago images ENDRICK Mit gerade einmal 16 Jahren steht der Brasilianer Endrick jetzt schon im Fokus zahlreicher Top-Klubs aus Europa. Das Tauziehen darum, wer das Supertalent nach Erreichen seiner Volljährigkeit holen wird, hat längst begonnen und Paris St. Germain schreitet besonders schnell voran. Endricks Vater verriet nun, dass Paris der einzige Klub ist, der bereits die Verhandlungen mit Palmeiras aufgenommen hat und ein offizielles Angebot hinterlegt hat. Neben PSG sollen unter anderem auch Real Madrid und der FC Chelsea großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

© getty MARCO REUS Der Routinier steht einer Vertragsverlängerung beim BVB nach eigener Aussage offen gegenüber. Jeder weiß, dass ich ein großes Verhältnis zu diesem Verein habe, dass ich den Verein sehr, sehr liebe. Aber was die anderen Fragen angeht, muss man Sebastian Kehl fragen. Am Ende liegt es nicht an mir", erklärte der Kapitän der Borussia bei Bild-TV. Sein aktuelles Arbeitspapier ist noch bis Sommer 2023 datiert. Momentan laboriert der 33-Jährige an einer Sprunggelenksverletzung.

© imago images VINCENZO GRIFO Der Freistoßexperte spielt eine starke Hinrunde mit dem SC Freiburg und soll laut Tuttosport nun auf dem Radar von Lazio Rom und dem AC Florenz aufgetaucht sein. Der 29-Jährige verlängerte sein Arbeitspapier allerdings erst im Sommer bei den Breisgauern. Wie lange der neue Vertrag gültig ist, ist jedoch nicht bekannt.

© getty KYLIAN MBAPPÉ Ex-PSG-Coach Mauricio Pochettino hat im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung erklärt, dass Mbappé Paris in seinen Augen verlassen sollte. "Auf mittlere Sicht würde es ihm aber guttun, seine Komfortzone zu verlassen, um zu zeigen, dass er auf einem anderen Niveau mithält - und um einen Ballon d'Or zu gewinnen", erklärte der 50-Jährige. Im Vergleich zu Neymar und Lionel Messi sei der Franzose "der Jüngste und deshalb der Unreifste von allen, aber: Er hat schon eine WM gewonnen."

© getty FABIAN REESE Der 1. FC Köln würde gerne im Sturm nachbessern und soll sich nach Informationen von Sky mit dem 24-jährigen Angreifer von Holstein Kiel beschäftigen. Für die Kieler wäre ein Verkauf im Januar die letzte Möglichkeit, nochmal eine Ablöse für Reese zu kassieren, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. In der laufenden Saison kommt der ehemalige Jugendspieler des FC Schalke 04 auf fünf Treffer und vier Vorlagen und die Kieler werden abwägen müssen, ob es sinnvoll ist, ihren Torjäger bereits im Winter ziehen zu lassen.

© getty ALEJANDRO BALDE Dem 19-Jährigen steht offenbar eine Vertragsverlängerung beim FC Barcelona bevor. Laut der spanischen Sport befinden sich die beiden Seiten bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen, sein Arbeitspapier bis 2027 auszudehnen. Die Ausstiegsklausel soll dann dem Vernehmen nach 500 Millionen Euro betragen.

© getty BILLY GILMOUR Erst im Sommer wechselte der 21-jährige Mittelfeldmann für rund acht Millionen Euro vom FC Chelsea zu Brighton & Hove Albion, nun könnte er die Seagulls schon wieder verlassen. Wie die englische Sun berichtet, denkt der Schotte über eine Leihe im Winter nach, da er beim Tabellensiebten der Premier League diese Saison gerade einmal auf 103 Einsatzminuten kommt.

© getty CLAUDIO RANIERI Der italienische Coach könnte schon bald wieder an der Seitenlinie stehen. Wie die Zeitung Le Nouvelliste aus der Schweiz berichtet, befasst man sich beim FC Sion mit dem 71-Jährigen. Ein erster Austausch mit Sions Präsidenten, Christian Constantin, soll es ebenfalls schon gegeben haben. Zuletzt war der Italiener beim FC Watford angestellt.

© getty ALEJANDRO GARNACHO Der Shootingstar der Red Devils darf sich laut dem Daily Star schon bald auf eine satte Gehaltserhöhung freuen. Demnach soll der Argentinier in Zukunft knapp drei Millionen Euro jährlich bei Manchester United einstreichen. Der 18-Jährige kommt in dieser Saison auf drei Einsätze in der Premier League und erzielte zuletzt in der Nachspielzeit den Siegtreffer gegen den FC Fulham.

© imago images TETE Wie Calciomercato erfahren haben will, ist der Brasilianer von Shakhtar Donezk eine Option beim AC Mailand, sollte man sich mit dem FC Chelsea nicht über einen Transfer von Hakim Ziyech einigen können. Der Rechtsaußen ist aktuell an Olympique Lyon ausgeliehen und kommt dort in 13 Einsätzen in dieser Saison auf fünf Tore und drei Vorlagen.