Cristiano Ronaldo und sein Ärger mit Manchester United: Mit Alejandro Garnacho steht der Nachfolger schon parat

Alejandro Garnacho jubelt schon wie sein Vorbild Cristiano Ronaldo und könnte ihn bei Manchester United bald beerben.

Mit unfassbarem Tempo zog Alejandro Garnacho von links in den Strafraum des FC Fulham, legte den Ball in die untere rechte Ecke und sorgte mit seinem Last-Minute-Siegtreffer für Manchester Uniteds drei Zähler in Craven Cottage. "Er hat etwas an sich, daran gibt es keinen Zweifel. Seine schlechte Einstellung hin oder her, er kann spielen", sagte United-Legende Gary Neville, als er für Sky Sports die Partie kommentierte.

"Ich erinnere mich an ein Tor von Cristiano Ronaldo, der vor vielen, vielen Jahren ein Spiel für Manchester United gewonnen hat, aber nicht so spät wie dieses", so Neville weiter.

Der besagte Treffer aus dem Jahr 2007, bei dem Ronaldo nach einem fulminanten Lauf über den linken Flügel ein perfekt gesetzten Schuss ins Netz unterbrachte, markierte den Abschluss seiner Entwicklung vom talentierten Wunderkind zum weltweiten Superstar.

Garnachos ebenso grandiose Leistung am Sonntag ist jedoch nur sein erster Akt. Mit 18 Jahren ist der argentinische Junioren-Nationalspieler immer noch dabei, den Status des Talents abzustreifen. Uniteds Trainer Erik ten Hag ist klar: Garnacho müsse "mit den Füßen auf dem Boden bleiben".

Ronaldo als sein Vorbild zu haben, könnte diesen Prozess jedoch behindern und seiner Entwicklung schaden. Eigentlich hätte Garnacho am Montagmorgen aufwachen müssen, um seinen Namen auf den Titelseiten zu sehen, doch sein prominenter Mannschaftskamerad hatte ihm das Rampenlicht gestohlen.

© getty Garnacho erzielte beim 2:1-Sieg in Fulham den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit.

Cristiano Ronaldo sollte kein Vorbild für Garnacho sein

Der 37-Jährige sagte in einem Skandal-Interview mit Piers Morgan, er fühle sich von United "verraten", weil man ihn im Sommer aus dem Klub drängen wollte, und gab neben einer Reihe weiterer brisanter Enthüllungen zu, dass er Ten Hag nicht respektiere. Es wird erwartet, dass der Klub nun hart gegen Ronaldo vorgeht, offenbar will United CR7 verklagen.

Ronaldo hat mit diesem Ausbruch nicht nur sein Vermächtnis beschmutzt, sondern auch Garnachos Durchbruch ruiniert. Wieder einmal stellte sich der portugiesische Stürmer in den Vordergrund, was irgendwie das Motto seines zweiten Engagements im Old Trafford war.

Es dürfte mehr als eine saftige finanzielle Strafe für die berühmte Nr. 7 geben. United muss an Ronaldo ein Exempel statuieren und ihn verkaufen, sobald das Januar-Transferfenster geöffnet ist. Seine besten Jahre hat er längst hinter sich, aber Garnacho hat noch seine ganze Karriere vor sich.

Für United ist es an der Zeit, sich auf die Zukunft zu konzentrieren, mit einem neuen Wunderkind im Teenageralter als Fixpunkt.

Vergleiche zwischen Garnacho und Ronaldo liegen auf der Hand, denn der Youngster verfügt über die gleiche explosive Schnelligkeit und Dribbelstärke wie der fünffache Ballon d'Or-Gewinner in seiner Glanzzeit und scheint auch eine ähnliche arrogante Ader zu haben.

Bruno Fernandes, stellvertretender Kapitän Uniteds, äußerte kürzlich Zweifel an Garnachos "Einstellung", bescheinigte ihm nach dem Sieg gegen Fulham auch die Fähigkeiten, schnell zu reifen.

"Ich denke, jeder sieht sein Talent und dass er es schaffen kann", sagte Fernandes im Anschluss an die Partie. "Nicht wegen seiner Tore und Assists, sondern wegen der Art und Weise, wie er ins Spiel kommt. Niemand sitzt gerne draußen, und die Einstellung, die er an den Tag legt, wenn er von der Bank kommt, ist fantastisch. Er hat die Chancen verdient, die er bekommen hat, und sich belohnt. Das ist es, worum es im Fußball geht."

Garnacho hat sich seinen Platz in der Startelf von Manchester United verdient

Garnacho hat in der Saison 2022/23 in acht Spielen zwei Tore und drei Vorlagen erzielt, wobei er nur dreimal in der Startelf stand, und für Ten Hag wird es immer schwieriger, ihn auf der Bank zu lassen.

Der U20-Nationalspieler war sicherlich enttäuscht, dass er es nicht in den argentinischen Kader für die Weltmeisterschaft geschafft hat, aber er reagierte darauf mit einer starken Leistung. Er war zur Stelle, als United einen Moment der Inspiration brauchte, und er hat die Chance verdient, in der zweiten Saisonhälfte einen noch größeren Beitrag zu leisten. Ronaldos Abgang würde einen Platz für ihn frei machen.

Die Aufgabe von Ten Hag besteht nun darin, dafür zu sorgen, dass Garnacho in dieser Saison seinen Durchbruch schafft, damit er sich als Schlüsselspieler für seine langfristige Zukunft im Old Trafford etablieren kann.

Garnacho, der 2020 für knapp 500.000 Euro aus der Jugend von Atlético Madrid nach Manchester kam, seinerseits muss den Kopf unten halten und sein Spiel weiter verfeinern. Ronaldo war einst das beste Beispiel für einen Spieler, der immer nach Verbesserungen strebte und sich selbst zu neuen Höchstleistungen anspornte. Mittlerweile ist er kein geeignetes Vorbild mehr für Garnacho.

Der Flügelspieler streifte nach dem Siegtreffer gegen Fulham sein Trikot ab und präsentierte den Auswärtsfans seinen Namen. Damit ahmte er die ikonische Geste Lionel Messis nach, nachdem dieser für Barcelona ein Tor zum 3:2-Sieg gegen Real Madrid im Jahr 2017 erzielt hatte.

Wenn er so weitermacht wie bisher, hat Garnacho bald die Chance, auf internationaler Ebene an der Seite der argentinischen Legende zu spielen. Er täte gut daran, eher dem Beispiel von Messi auch abseits des Platzes zu folgen, und nicht dem Ronaldos.