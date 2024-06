"Ein Insider-Witz": Englands Jude Bellingham erklärt fiese Geste nach Traumtor

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Der 21-jährige Engländer schrieb bei X, dass es sich lediglich um einen "Insider-Witz in Richtung einiger enger Freunde, die beim Spiel waren" handele. Der ehemalige Dortmunder schob nach: "Nichts als Respekt dafür, wie diese slowakische Mannschaft heute Abend gespielt hat."

England stand bereits kurz vor dem blamablen Ausscheiden, bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit führte die Slowakei mit 1:0. Dann schlug Bellinghams Stunde, als er die Three Lions per Fallrückzieher doch noch in die Verlängerung rettete. Dort war es dann Harry Kane, der für den 2:1-Siegtreffer sorgte.

England zog so doch noch ins Viertelfinale der EM 2024 ein, in dem Bellingham und Co. am Samstag auf die Schweiz treffen.