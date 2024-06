"Er wälzt sich": TV-Experten regen sich über Englands Jude Bellingham auf

Derweil äußerte Kramer auch Kritik an der Theatralik, die Bellingham mitunter an den Tag lege. "Dieses theatralisch Fouls ziehen, Gelbe Karten ziehen. Er bleibt liegen, das gehört zum Fußball dazu, aber ...", sagte der 33-Jährige, der dann von Experten-Kollege Per Mertesacker unterbrochen wurde. Jener pflichtete Kramer bei: "Er bleibt nicht liegen, er wälzt sich. Man muss nicht extra noch einmal herumwälzen, um etwas zu provozieren."

Kramer betonte indes, dass er zumindest teilweise aber auch Verständnis für Bellingham habe: "Die Saison, die er gespielt hat, da gestehe ich ihm das auch mal zu. Aber trotzdem muss er aufpassen, dass das jetzt nicht in eine ganz blöde Richtung läuft. Ich hoffe, dass er sich in der Sommerpause da etwas reflektiert", so der Gladbacher.