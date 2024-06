"Gibt keinen Grund, nervös zu sein": Stimmen zum Testspiel des DFB-Teams gegen die Ukraine

Zu den Noten und Einzelkritiken der DFB-Stars.

"Natürlich hätten wir lieber 2:0, 3:0 gewonnen. Aber wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht", analysierte Nagelsmann das 0:0 gegen die Ukraine in der ARD: "Ich hatte den Eindruck, dass wir unbedingt gewinnen wollten." Deutschland erspielte sich zahlreiche Chancen, ließ diese aber ungenutzt. "Ich hoffe, dass es in der Gruppenphase dann anders aussieht", sagte Manuel Neuer, der sein erstes Länderspiel seit der Weltmeisterschaft in Katar absolvierte.

"Es ist immer schwierig, gegen einen Gegner Tore zu erzielen, der so tief steht", befand Joshua Kimmich: "Trotzdem haben wir eine Vielzahl an Torchancen gehabt. Unter den Umständen hatten wir ein paar gute Dinger." Keiner der Ukrainer hätte sich beschweren können, "wenn wir das 1:0, 2:0 gewinnen".