DFB - Noten und Einzelkritiken vom Testspiel gegen die Ukraine: Neuers krasser Fehler bliebt ungestraft - die Joker machen Spaß

Deutschland - Ukraine, Noten: Manuel Neuer

Nach rund eineinhalb Jahren Abstinenz feierte Neuer in Nürnberg sein DFB-Comeback, letztmals hatte der 38-Jährige bei Deutschlands WM-Vorrunden-Aus 2022 in Katar im Tor der deutschen Nationalmannschaft gestanden. Lange nicht gefordert, in der 38. aber mit einem starken Reflex beim Schuss von Roman Yaremchuk, souverän auch in der 60. gegen Mykhailo Mudryk. Mit seinem krassen Fehlpass nahe der Mittellinie verschuldete Neuer in der 88. aber beinahe das 0:1. Großes Glück, dass die Aktion mit einer ukrainischen Abseitsstellung endete. Note: 3,5.