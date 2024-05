Vergesst London, Liverpool, Dortmund oder Neapel! Madrid ist die Fußball-Hauptstadt Europas

© getty

Madrid: Schmelztiegel der beiden Fußball-Epizentren

Bei Nicht-Real-Fans scheint diese Fußball-Präsenz in Madrid das innere Bedürfnis zu wecken, die eigene wie auch immer geartete Klub-Zugehörigkeit offen zur Schau zu stellen. Vielleicht um dem weltweiten Branchenführer zu zeigen, dass es auch Konkurrenz gibt? Flaniert man durch Madrids Zentrum, sieht man beileibe nicht nur Real-Trikots, sondern im Vergleich zu anderen Städten auch unverhältnismäßig viele Shirts aus aller Welt. Ein wunderbares Wimmelbild.

Äußerst präsent sind vor allem die lateinamerikanischen Großklubs. Ob Boca oder River, Fluminense oder Flamengo, ob Cali oder Colo Colo oder Cruz Azul. Aufgrund des gleichen Sprachkreises und der gemeinsamen Vergangenheit haben viele Lateinamerikaner einen engen Bezug nach Spanien und insbesondere zur Hauptstadt.

Gewissermaßen ist Madrid somit auch Schmelztiegel der beiden Fußball-Epizentren unseres Planeten: Europa und Lateinamerika. Nur folgerichtig, dass das Jahrhundert-Finale der Copa Libertadores 2018 zwischen Boca und River in Folge von Ausschreitungen in Buenos Aires nach Madrid verlegt wurde. Spielschals zu dieser Begegnung kann man in Madrid übrigens bis heute in den zahlreichen Ramschläden für Fußball-Devotionalien kaufen, die es im Zentrum so häufig gibt wie Shops für Churros, Tapas oder Bocadillos mit Serrano.