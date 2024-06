FC Bayern München schnappt sich wohl zwei Youngster von Drittligist Unterhaching

Nach Informationen der tz stehen mit Maurice Krattenmacher (18) und Gibson Nana Adu (16) zwei Top-Talente der SpVgg Unterhaching vor einem Wechsel an den Campus des FCB. Beide sollen aber direkt wieder verliehen werden. Gibson wohl zurück zum Drittligisten und Krattenmacher zum Zweitligisten und Kooperationsverein Ulm.

Krattenmacher ist ein alter Bekannter am Campus: Bis Ende 2016 kickte er in der Jugend des Rekordmeisters, wechselte dann wegen fehlender Perspektive zu Unterhaching. Dort spielte er sehr stark, wurde dafür auch von Ex-Trainer Sandro Wagner belohnt. Der heutige Co-Trainer der Nationalmannschaft setzte den offensiven Mittelfeldspieler in der Regionalliga mehrfach ein. In 16 Partien kam er auf vier Tore und vier Vorlagen. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Krattenmacher 33 Partien, erzielte einen Treffer und legte sieben auf.