Von Jérémy Doku bis Ian Maatsen: Diese Top-Talente hat Bayern-Trainer Vincent Kompany schon entwickelt

Jordan Beyer (24, FC Burnley)

Ein weiteres deutsches Top-Talent, das von Kompany geformt wurde, ist der heute 24-jährige Jordan Beyer. Aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach debütierte Beyer mit 18 Jahren in der Bundesliga, schaffte es dann aber nie, sich richtig festzusetzen. Gerade als ihm der Durchbruch 2022 schließlich gelang, verpflichtete Kompanys neuer Klub Burnley ihn 2022 per Leihgeschäft mit Kaufoption für satte 15 Millionen Euro.

Der zuvor oft als Außenverteidiger oder in einer Dreierkette eingesetzte Beyer lernte vom früheren Innenverteidiger von Manchester City vor allem eins: Zweikampfhärte. In seiner ersten Saison in der Championship war Beyer sofort Stammspieler und mit jedem Spiel setzte er sich besser in der Defensive durch, ohne dabei seine spielgestaltenden Aspekte in der Offensive zu verlieren. Diese Elemente wiederum passten perfekt in den ballbesitzorientierten Spielstil der Clarets - Beyer verkörperte den Trainer Kompany perfekt in seiner Rolle.

Doch in der Premier League fiel Beyer dann lange aus - zunächst verpasste er mit kleineren Verletzungen kurze Phasen, dann fehlte er mit einer Oberschenkelverletzung die gesamte Rückrunde. Neben vielen Abgängen, wie etwa auch der Leih-Rückkehr von Maatsen, waren es auch Beyers Verletzungsprobleme, die Burnley in der aktuellen Saison in Schwierigkeiten brachten. Seine Spielstärke war in der Championship der Grundpfeiler des Aufbauspiels.