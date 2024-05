FC Bayern München: Drei Erkenntnisse zur Vorstellungs-Pressekonferenz von Trainer Vincent Kompany

Mut, Aggressivität & Co: Vincent Kompany setzt auf Grundtugenden

Für welche Art von Fußball steht Vincent Kompany? Der 38-jährige Belgier philosophierte bei seiner Antritts-Pressekonferenz daraufhin nicht von Pressing oder Viererketten. Stattdessen erzählte er von seiner Jugend auf Brüssels Straßen, auf denen der ehemalige Innenverteidiger unter wohl nicht allzu zimperlichen Bedingungen das Fußballspielen gelernt hat. Und von Anderlechts Akademie, wo er später zum Siegen verdammt war.

So wie Kompany fußballerisch sozialisiert wurde, so will er seine Mannschaft auftreten lassen. "Wir wollen mutig und aggressiv spielen. Ich möchte, dass mein Team diese zwei Sachen repräsentiert, die meinen Charakter definieren", sagte Kompany. Die Botschaft: Ehe es um taktische Feinheiten geht, geht es um Grundtugenden. Abgesehen von Mut und Aggressivität erwähnte Kompany im Laufe seiner Pressekonferenz auch Hunger, Mentalität und harte Arbeit.

Was darf man in München aber für eine taktische Herangehensweise erwarten? Sowohl beim RSC Anderlecht als auch beim FC Burnley ließ Kompany sehenswerten Angriffsfußball spielen. Mit leichten Anpassungen, selbst als er mit Burnley im Tabellenkeller der Premier League festhing und letztlich abstieg. Tiefe Einblicke in seine Planungen für den FC Bayern verwehrte er bei der Pressekonferenz auch auf Nachfrage, dann druckste er etwas herum und erwiderte letztlich: "Ich habe eine klare Idee und werde dieser Idee folgen."

Kompany, der gleichermaßen kämpferisch wie sympathisch wirkte, will die nötigen Grundtugenden abseits des Platzes vorleben. "Ich habe keinen Lifestyle außerhalb der Arbeit, Arbeit ist mein Lifestyle", sagte er. Aus Burnley ist zu hören, dass Kompany täglich rund 14 Stunden am Trainingsgelände verbracht hat. "Ich bin immer motiviert, ich stehe motiviert auf und gehe motiviert ins Bett."